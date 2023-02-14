Sau mỗi ngày đi làm về anh không ngần ngại giúp đỡ vợ nấu nướng hay tắm rửa cho các con. Mỗi bữa cơm của gia đình là một bức ảnh vui vẻ hạnh phúc của các thành viên.

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 8 năm rồi, có một trai một gái, công việc của chúng tôi đang rất tốt. Chồng tôi là người sống tình cảm rất thương vợ con.

Chồng tôi là người rất cẩn thận chu đáo nên không bao giờ tôi phải dọn dẹp tủ quần áo của anh ấy. Với lại tủ quần áo của chồng luôn được khóa cẩn thận nên tôi cũng chẳng muốn động chạm vào làm gì. Bởi tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của mỗi thành viên trong gia đình.

Cứ ngỡ tiếng cười sẽ mãi mãi ở lại với chúng tôi, nào ngờ một ngày phát hiện ra sự thật về con người của chồng khiến gia đình tôi lao đao.

Ảnh minh họa: Internet

Một hôm tìm mãi không thấy chiếc quần, nghĩ chồng cất nhầm nên tôi đã lấy chìa khóa mở tủ quần áo của anh ấy để tìm. Cánh tủ vừa mở ra tôi thực sự sốc khi thấy một chiếc váy mới tinh thậm trí còn cả mác, treo rất cẩn thận trên mắc áo.

Lúc đầu tôi nghĩ anh mua tặng mình vào ngày sinh nhật sắp tới, thế nhưng khi mặc vào người thì tôi như bơi trong chiếc váy. Nó thực sự rất to, chẳng nhẽ nhân tình của chồng là người phụ nữ rất béo sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra làm đầu óc tôi muốn nổ tung.

Tin tưởng chồng là thế, vậy mà anh lại ngoại tình, chỉ nghĩ đến đây tôi đã tức điên lên muốn gọi điện cho chồng để hỏi thực hư về chiếc váy. Nhưng sợ "rút dây động rừng", anh có thể nói là định mua tặng vợ nhưng nhầm cỡ thì coi như tôi để tuột mất đối tượng khả nghi.

Nhiều ngày sau tôi đã bí mật theo dõi mỗi khi anh bước vào phòng mình để rồi khi phát hiện sự thật tôi sốc đến nỗi không thốt được lên lời. Nhìn thấy gương mặt chồng rất hạnh phúc khi ngắm nhìn chiếc váy, rồi ướm thử nó trước gương. Thì ra chồng tôi là gay chứ không phải là... ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Thảo nào mỗi khi quan hệ giữa hai người, tôi cứ có cảm giác anh không thích, lúc nào anh cũng cố tỏ ra hưng phấn. Cứ nghĩ là chồng làm nhiều mệt mỏi không hứng thứ với chuyện chăn gối lắm, nào ngờ anh lại là gay. Nỗi đau đớn này tôi thực sự không biết nói cùng ai vì xấu chàng thì hổ nàng.

Mấy hôm nay tôi vẫn tỏ ra như chưa nhìn thấy gì, vì các con vì hạnh phúc gia đình tôi vẫn cố kìm nén nỗi đau này trong lòng để giữ người cha cho các con. Có lúc tôi cảm thấy hai vợ chồng như đang diễn kịch cho nhau xem vậy.

Mọi người ơi tôi có nên làm ầm lên để chồng dẹp chiếc váy đó sang một bên trở về là người chồng người cha thực sự không?