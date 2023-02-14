Mừng vợ sinh con trai, tôi tặng luôn 2 cây vàng, vừa cầm quà cười tít mắt trong bữa ăn sum họp, lời cảm ơn của cô ấy khiến tôi trắng bệch mặt mũi

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm nay. Chúng tôi đã có một bé gái đầu lòng rất xinh giống vợ. Cô ấy vừa sinh bé thứ hai chưa đầy tháng, lần này là một bé trai. Vợ tôi đi đẻ vào đúng 26 Tết. Cô ấy sinh thường mẹ tròn con vuông, được về nhà trước 30 tháng Chạp, không phải ăn Tết trong bệnh viện.

Sau khi mừng tuổi cho bố mẹ, tôi liền lấy ra chiếc hộp mua từ hôm trước, bên trong đựng 2 cây vàng để mừng tuổi vợ.

Ngày đầu năm mới cả nhà quây quần, vợ tôi cũng đã khỏe hơn nên cô ấy bế em bé ra ngoài phòng khách để cả gia đình sum vầy bên nhau. Sau khi mừng tuổi cho bố mẹ, tôi liền lấy ra chiếc hộp mua từ hôm trước, bên trong đựng 2 cây vàng để mừng tuổi vợ:

Tết năm nay nhà tôi tưng bừng rộn rã khi có thêm thành viên mới. Bố mẹ tôi vui mừng lắm vì có hai đứa cháu đủ nếp tẻ. Tôi cũng hạnh phúc khi được vợ sinh thêm cho mình một đứa con.

“Anh mừng tuổi em, thưởng cho em vì bao công sức vất vả và hy sinh, đẻ được hai đứa con đáng yêu cho anh. Em cất đi làm của để dành hay chi tiêu gì tùy thích nhé”.

Vợ tôi cầm lấy quà mừng tuổi của chồng cười tít mắt cảm ơn. Nhưng lời cảm ơn của cô ấy lạ lắm khiến tôi phải sợ đến trắng bệch mặt mũi:

“Em rất cảm động trước tình cảm của anh, thật may mắn khi những hi sinh, vất vả của mình được mọi người ghi nhận. Nhưng anh hãy thể hiện tình yêu bằng cách khác được không? Mình đã có 2 con đủ nếp tẻ, nếu không có gì đặc biệt phát sinh thì sẽ không sinh con nữa. Vậy nên anh hãy đi thắt ống dẫn tinh, để đảm bảo dù có trót nhỡ nhàng bên ngoài cũng không lo có con rơi, khỏi ai tranh giành với con mình. Nếu sau này chúng ta đổi ý muốn có thêm con, anh có thể nối lại hoặc em sẵn sàng chịu đau làm thụ tinh ống nghiệm được…”.

Ảnh minh họa: Internet

“Chúng con làm vậy có được không bố mẹ? Anh ấy ra ngoài cũng có thể được coi là người đàn ông có tiền, con sợ mất chồng, lại sợ anh ấy vui chơi để lại hậu quả thì lúc ấy không biết làm sao…”, vợ tôi còn tỏ ra tủi thân, ấm ức nói với bố mẹ chồng như vậy.

Bố tôi không nói gì, bảo hai vợ chồng tự bàn bạc quyết định, còn mẹ cùng là phận phụ nữ nên rất hiểu cho tâm tư của con dâu. Bà bảo tôi nếu phương án đó không ảnh hưởng gì thì cứ thực hiện đi vì bà cũng không thích có cháu rơi vãi, rồi vợ nọ con kia mệt mỏi lắm.

Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày. Thiếu gì cách tránh thai, sao vợ tôi lại nghĩ đến cách ấy? Nhưng cô ấy cứ nằng nặc bảo đó là phương án chắc ăn nhất, đảm bảo không có gì sai sót. Vợ vừa sinh xong còn chưa hết một tháng ở cữ, tôi không muốn tranh cãi gay gắt. Thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng gì không? Nghe thôi mà tôi đã thấy sợ rồi.