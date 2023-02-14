Chồng trốn trong tủ quần áo 7 tiếng để bắt gian vợ ngoại tình, sau màn đánh ghen dồn dập, nhìn mặt kẻ đang gian díu mà tôi rùng mình

Tâm sự 14/02/2023 13:24

Hai người đang thập thò và còn làm những hành động khiến anh vô cùng tổn thương, anh lao thẳng ra và làm hành động khiến cả hai sững sờ.

Hôm đó cũng là ngày nghỉ của mọi người, khi tất cả đều vui vẻ trong thì gia đình anh Hải lại rơi vào cảnh bi thảm vì vợ ngoại tình.

Anh Hải 40 tuổi còn cô Lan Hương 36 tuổi. Thời trẻ, họ được người quen mai mối cho nhau, sau khi kết hôn thì cùng làm việc tại công ty. Lan Hương hạ sinh một cô con gái đầu lòng, cuộc sống gia đình 3 người có thể nói là êm ấm, ổn định, cho đến khi anh Khánh xuất hiện.

Anh Khánh bằng tuổi cô Lan Hương, từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Anh ta để con ở quê cho bố mẹ chăm sóc, tới làm việc tại Thanh Cương và quen được với anh Hải. Sau đó, anh Khánh cũng chuyển tới sống gần nhà với vợ chồng anh Hải và cô Lan Hương. Anh Khánh thường xuyên sang chơi nhưng anh Hải cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Chồng trốn trong tủ quần áo 7 tiếng để bắt gian vợ ngoại tình, sau màn đánh ghen dồn dập, nhìn mặt kẻ đang gian díu mà tôi rùng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh Hải luôn coi anh Khánh như một người bạn nhưng không thể ngờ trong quá trình tiếp xúc với cô Lan Hương, anh lại nảy sinh tình cảm nam nữ với cô. Thỉnh thoảng, anh Khánh nói những câu úp mở trước mặt cặp vợ chồng này nhưng anh Hải luôn cho đó là nói đùa, không hề bận tâm. Thật không ngờ, bản thân cô Lan Hương cũng đã cảm mến anh Khánh và chán ghét chồng.

Cuối cùng, cô Lan Hương và anh Khánh đã trở thành tình nhân của nhau, bất chấp đây là mối quan hệ trái đạo đức. Cả hai cố gắng giữ bí mật với anh Hải nhưng chỉ được một thời gian, bởi anh Hải đã nhanh chóng nhận ra một số điều bất thường. Anh Hải phát hiện tần suất anh Khánh đến nhà mình nhiều hơn, ánh mắt cô Lan Hương nhìn anh Khánh cũng có ẩn ý. Có lần, anh Hải đi làm về sớm, còn phát hiện vợ mình và anh Khánh đang ngồi nói chuyện trong phòng ngủ.

Chồng trốn trong tủ quần áo 7 tiếng để bắt gian vợ ngoại tình, sau màn đánh ghen dồn dập, nhìn mặt kẻ đang gian díu mà tôi rùng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian sau, cô Lan Hương và anh Khánh cùng nhau về nhà, vui vẻ ăn uống và dọn dẹp cùng con gái, 3 người ở với nhau như một gia đình thực sự. Họ không biết rằng anh Hải đã trốn trong tủ quần áo, chờ thời cơ để dạy dỗ cho anh Khánh một bài học. Cuối cùng, anh Hải không thể kiềm chế sự nóng giận và ghen tuông của mình.  

Thấy chồng trở nên nghi ngờ, cô Lan Hương cũng không muốn giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận đã có tình cảm với anh Khánh, sau đó còn nói rằng muốn anh Hải hiểu cho mình, ly hôn để tác thành cho họ. Cô khẳng định đã không còn tình cảm và có hứng thú hơn với người mới. Tuy nhiên, anh Hải kiên quyết không đồng ý. 

Đúng lúc cả hai đang ôm ấp, tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, trên tay anh chụp hàng chục tấm hình rõ mặt vợ cùng lúc đang thăng hoa của hai người. Chỉ một phút sau, tất cả những bức ảnh bị phát tán. 

Trong nhà, người phụ nữ đang ngồi trên giường, vừa khóc vừa run lên, tâm trạng vô cùng bất ổn. Người phụ nữ là Lan Hương, cô vừa mâu thuẫn với chồng bao gồm cả tình nhân. Vì thấy vợ mình quấn quýt bên tình nhân, anh đã vô cùng phẫn nộ không giấu nổi cảm xúc của mình. Nhưng sau giây phút ấy, anh càng chẳng thể thỏa mãn vì cuối cùng hai người họ còn bỏ trốn và dắt con của anh đi. Hành động như vậy hẳn là sai lầm. Nếu hết yêu và quyết định ly hôn, vẫn còn nhiều cách hơn là tổn thương và gây tiếng xấu cho nhau như vậy. Nếu có thể, anh Hải hãy báo cho cha mẹ vợ, về tài sản và quyền nuôi con, anh hoàn toàn có thể mang ra tòa phân xử, kẻ phản bội cũng chẳng thể giữ lại làm gì. 

Mừng vợ sinh con trai, tôi tặng luôn 2 cây vàng, vừa cầm quà cười tít mắt trong bữa ăn sum họp, lời cảm ơn của cô ấy khiến tôi trắng bệch mặt mũi

Mừng vợ sinh con trai, tôi tặng luôn 2 cây vàng, vừa cầm quà cười tít mắt trong bữa ăn sum họp, lời cảm ơn của cô ấy khiến tôi trắng bệch mặt mũi

Nghe xong câu nói ấy, tôi đờ người không dám tin điều vợ đang suy nghĩ... vợ còn nhất định tỏ ra tủi thân khiến tôi xanh mặt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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