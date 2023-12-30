Phát hiện chồng ngoại tình nhờ 1 cốc sữa không đường, bí mật động trời khiến cả nhà sốc

Tâm sự 30/12/2023 16:49

Giờ đây tâm trạng của Hiền rất rối bời, cô chẳng biết phải làm sao nữa cả. Cứ nghĩ đến cảnh chồng ôm hôn người phụ nữ khác mà Hiền lại thấy ghê sợ.

Vợ chồng Huy và Hiền cưới nhau đã được hơn 2 năm nay, bởi vì năm xưa kết hôn là nhờ bố mẹ hai bên mai mối nên cũng vì vậy mà tình cảm không mấy lãng mạn và ngọt ngào như nhiều cặp vợ chồng khác.

Bạn bè Hiền thì bảo cô kết hôn mà không yêu sâu đậm thì sau này sẽ khổ, lúc đó Hiền chỉ thở dài:

''Đến tuổi thì lấy thôi, lấy cho bố mẹ vui lòng chứ tao cũng không mặn mà, tha thiết gì mấy''.

Mặc dù vậy thì vợ chồng Hiền vẫn luôn giữ được thái độ tốt với nhau, cả hai luôn tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Ngay cả khi những thói quen rồi sở thích của chồng hay vợ đều được cả hai tôn trọng, trừ khi nó quá vô lý thì cả hai mới ngồi lại để nói chuyện.

Phát hiện chồng ngoại tình nhờ 1 cốc sữa không đường, bí mật động trời khiến cả nhà sốc - Ảnh 1
Hiền thấy chồng mình có vẻ đăm chiêu, lo lắng điều gì đó, lắm lúc Hiền thấy Huy cứ bực tức vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Chung sống với nhau Hiền luôn tin tưởng chồng, cô tin rằng trước cưới thì đàn ông có thể chơi bời này nọ nhưng khi đã có vợ con thì chắc chắn không có chuyện chồng ngoại tình. Nhưng rồi dạo gần đây Hiền thấy chồng mình có vẻ đăm chiêu, lo lắng điều gì đó, lắm lúc Hiền thấy Huy cứ bực tức vô cớ, cô hỏi thì anh cũng không nói.

Tất nhiên cũng vì vậy mà chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng không còn đều đặn như trước. Nghĩ chồng đi làm mệt mỏi, áp lực nên Hiền cũng không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ ở chồng mình mà Hiền thấy khó hiểu đó là lúc nào chồng cũng uống 1 cốc sữa không đường trước khi ngủ:

''Sao dạo này anh chăm uống sữa không đường trước khi ngủ thế? Em nhớ trước kia anh ghét uống sữa lắm mà''

''À thì anh đọc trên mạng thấy người ta bảo uống 1 cốc sữa trước khi ngủ sẽ giúp mình an thần, ngủ sâu giấc hơn. Vì anh sợ béo nên mới phải uống sữa không đường".

Thấy chồng nói vậy thì Hiền cũng không nghi ngờ gì chồng ngoại tình hay lừa dối mình gì cả không, cho đến một hôm đang ngủ thì tự dưng thấy khát nước. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà Hiền uống nhầm cốc sữa của chồng. Lúc đó cô tỉnh ngủ luôn, bởi vì đó không phải là cốc sữa bình thường mà nồng nặc mùi thuốc tây sộc cả lên mũi. Lúc đó Hiền chưa biết rốt cuộc thuốc mà chồng hòa vào sữa để uống là thuốc gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn phải có gì đó mờ ám.

Cô sợ hỏi thì chồng lại cằn nhằn cô đa nghi, thế là Hiền tự tìm hiểu. Một lần cô kiểm tra ví rồi túi áo quần của chồng xem có gì khả nghi không thì phát hiện ra tờ giấy khám kết luận chồng bị lây nhiễm đường tình dục.

Lúc này Hiền mới sững sờ chồng ngoại tình, lừa dối mẹ con mình thật sự. Cô nhớ ra đã gần nửa tháng trời vợ chồng cô chẳng còn gần gũi như trước. Có lẽ vì sợ lây bệnh cho Hiền nên Huy mới cố tình tránh né.

Hóa ra cốc sữa tươi không đường mỗi đêm chồng uống lại chứa cả bí mật tày đình như vậy. Trong khi Hiền hết lòng tin tưởng thì chồng lừa dối, phản bội cô một cách tàn nhẫn, kinh khủng hơn là anh còn mang bệnh về nhà.

Giờ đây tâm trạng của Hiền rất rối bời, cô chẳng biết phải làm sao nữa cả. Cứ nghĩ đến cảnh chồng ôm hôn người phụ nữ khác mà Hiền lại thấy ghê sợ, giờ cô chẳng biết đối mặt với chồng như nào, cũng không biết có nên tha thứ cho chồng hay là không.

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Nhìn đứa trẻ ngơ ngác chẳng biết gì đã mất mẹ cùng gương mặt đầy nước mắt của người chồng ngoại tình trước mặt, tôi rốt cuộc phải làm sao đây?

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