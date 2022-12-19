Nửa năm vợ chồng không quan hệ chăn gối, tôi thầm cảm kích khi vợ không phàn nàn nửa lời, đến khi bất ngờ ghé về nhà, tôi điêu đứng khi thấy món ‘đồ chơi’ vợ giấu trong tủ quần áo

Tâm sự 19/12/2022 06:47

Trong tâm trí tôi luôn bị ám ảnh bởi món đồ ghê tởm ấy. Tôi không thể liên tưởng nó với người vợ dịu dàng, hiền lành của tôi được. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, vợ tôi lại có thể làm ra hành động táo bạo đến vậy?

Nửa năm nay tôi và vợ không có quan hệ chăn gối vì lý do sức khỏe của tôi. Cụ thể căn bệnh thì tôi xin phép không nói rõ. Vợ chồng tôi đều còn khá trẻ, tôi 37 tuổi còn vợ mới 35. Sức khỏe của vợ tôi hoàn toàn bình thường, trước đây chúng tôi duy trì việc sinh hoạt chăn gối khá đều đặn.

Rõ ràng đột nhiên phải ngừng chuyện ấy không phải là chuyện dễ dàng với vợ tôi. Thế nhưng tôi rất cảm kích vợ vì cô ấy chưa bao giờ phàn nàn, ca thán nửa lời. Vợ vẫn quan tâm, chăm sóc tôi hết mực. Cô ấy luôn thể hiện thái độ vui vẻ, thoải mái như trước đây. Sự bao dung, rộng lượng và hy sinh của vợ khiến tôi rất cảm kích.

Ấy thế nhưng, cách đây một tuần, tôi tình cờ phát hiện ra vợ tôi đang che giấu một sự thật kinh khủng. Cuối tuần, tôi đưa hai con sang ông bà nội chơi, còn vợ tôi ở nhà dọn dẹp. Đáng lẽ tôi sẽ ở lại ăn cơm trưa bên nhà bố mẹ nhưng người đồng nghiệp lại gọi điện hẹn tôi ra quán cà phê bàn công việc. Vì thế tôi đã ghé về nhà lấy tài liệu trước khi đến chỗ hẹn với đồng nghiệp.

Khi về đến nhà, tôi không thấy vợ đâu, chỉ thấy phòng ngủ khóa trái. Tôi lên tiếng gọi thì vợ tôi lúng túng đáp lời từ bên trong. Mất một lúc sau cô ấy mới mở cửa cho tôi vào lấy tài liệu tôi vốn để ở đầu giường. Nhìn thái độ lúng túng, thiếu tự nhiên của vợ mà tôi lấy làm khó hiểu. Tôi nghi ngờ vợ đang làm điều gì lén lút bên trong thì bị tôi trở về bất ngờ cắt ngang.

Nửa năm vợ chồng không quan hệ chăn gối, tôi thầm cảm kích khi vợ không phàn nàn nửa lời, đến khi bất ngờ ghé về nhà, tôi điêu đứng khi thấy món ‘đồ chơi’ vợ giấu trong tủ quần áo - Ảnh 1
Nhìn thái độ lúng túng, thiếu tự nhiên của vợ mà tôi lấy làm khó hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ vậy nên tôi giả vờ than khát nước rồi nhờ vợ đi lấy nước hộ. Sau khi vợ ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng kiểm tra một lượt căn phòng để rồi điêu đứng phát hiện một món đồ trong tủ quần áo. Đó là đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ! Hẳn vợ tôi đang sử dụng nhưng tôi về bất ngờ nên vợ tôi vẫn chưa kịp cất kỹ.

Hôm đó tôi lập tức ra khỏi nhà, coi như chưa hề biết gì. Đến nay tôi cũng chưa vạch trần vợ. Nhưng trong tâm trí tôi thì luôn bị ám ảnh bởi món đồ ghê tởm ấy. Tôi không thể liên tưởng nó với người vợ dịu dàng, hiền lành của tôi được. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, vợ tôi lại có thể làm ra hành động táo bạo đến vậy?

Khi tôi tâm sự với người bạn thân nhất thì cậu ta nói rằng vợ tôi làm vậy còn hơn là cô ấy lén lút ngoại tình. Ai chẳng có nhu cầu tình dục, cách làm của vợ tôi là tốt nhất trong hoàn cảnh này rồi.

Nửa năm vợ chồng không quan hệ chăn gối, tôi thầm cảm kích khi vợ không phàn nàn nửa lời, đến khi bất ngờ ghé về nhà, tôi điêu đứng khi thấy món ‘đồ chơi’ vợ giấu trong tủ quần áo - Ảnh 2
Thật sự không thể tưởng tượng nổi, vợ tôi lại có thể làm ra hành động táo bạo đến vậy? - Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đi nghĩ lại, bạn tôi nói cũng có phần đúng. Song cứ tưởng tượng đến cảnh vợ tôi sử dụng món đồ ấy là tôi lại thấy vô cùng phản cảm và ghê sợ. Tôi lo rằng đến lúc tôi khỏi bệnh thì tôi cũng không còn hứng thú với vợ nữa, do bị ám ảnh bởi chuyện này. Tôi phải làm thế nào đây? Thật sự rối bời quá.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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