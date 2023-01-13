Vốn chẳng phải gu mình nên tôi vô cùng sợ hãi, lời nói của anh sau đó càng khiến tôi cay đắng, không dám tin dù chỉ một lần.

Tôi rất yêu Khánh và luôn muốn được nói chuyện với anh ấy. Có lần tôi đã chủ động mời anh ấy đi uống cà phê và bị từ chối khéo. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi tin với tình yêu chân thành của mình sẽ có ngày được Khánh để mắt tới.

Hôm thứ 7 vừa rồi, công ty tôi tổ chức ăn liên hoan, mọi người có mặt đông đủ. Tửu lượng của tôi cực kỳ kém nhưng đồng nghiệp mời quá nhiệt tình nên tôi không thể từ chối. Chỉ với 3 chén rượu mà tôi đã không kiểm soát được bản thân.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi cơn khát nước, tôi ngơ ngác khi nằm ở một căn phòng rất lạ. Nhìn sang bên, tôi choáng váng khi thấy Trung nằm cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi sợ hãi truy hỏi Trung đã làm gì tôi rồi. Anh ấy giơ tay thề là không động đến một sợi tóc của tôi. Khi đêm tôi bị say quá, không đồng nghiệp nào biết chỗ ở của tôi nên Trung đã chủ động đưa về nhà anh ấy.

Nhìn quần áo còn nguyên vẹn, tôi đã tin tất cả những gì anh đồng nghiệp nói. Anh ấy nói yêu và muốn chăm sóc tôi cả đời này. Tôi từ chối thẳng là Trung không phải gu của mình, tôi đã thích một người khác rồi.

Ngay lập tức Trung nói Khánh không thích tôi. Tối qua, lúc tôi bị say, Khánh từ chối đưa tôi về. Có lần Khánh còn kể với mấy người đàn ông khác nói tôi dễ dãi, không hợp gu. Trung nói tôi hãy quên Khánh đi, anh ta không xứng đáng có được tôi.

Hành động ngủ cùng với bạn gái mà không gây tổn thất gì của Trung khiến tôi rất nể phục. Đó quả là một người đàn ông bản lĩnh, đáng để yêu nhưng tôi không có chút tình cảm nào với Trung. Lúc nào trong đầu tôi cũng mong muốn được làm vợ Khánh. Theo mọi người, tôi phải làm sao để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình đây?

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