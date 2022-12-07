Trong nhà, chị hai rất tài giỏi, luôn ứng xử biết trên biết dưới lại đảm đang nên ai cũng quý mến. Chỉ cần cái gì chị nói, bố mẹ tôi đều nhất nhất chiều theo. Riêng tôi thì bố mẹ lại khá nghiêm khắc.

Nhà tôi có ba chị em gái, chị cả đã lấy chồng và định cư nước ngoài. Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, nhà tuy không khá giả nhưng cũng có của ăn của để. Thế nên ngay từ bé, mấy chị em tôi đã được giáo dục nết ăn ở, cách đối nhân xử thế rất bài bản.

Đến lúc gia đình biết chuyện, bố mẹ tôi mắng tôi rất nhiều. Cũng chính chị hai đứng ra bênh vực đồng thời chịu trận với tôi. Nhờ chị mà tôi không bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, lại còn được chu cấp tiền học bởi thế tôi biết ơn chị lắm.

Vào đại học, bố mẹ tôi muốn tôi theo ngành sư phạm để sau công chức nhưng tôi lại thích các môn nghệ thuật nên lén lút đi học và thi đỗ vào một trường nghệ thuật khá có tiếng. Không dám nói với bố mẹ nên chỉ có chị hai là giúp đỡ tôi hết mình. Hai chị em suốt ngày tâm sự chuyện trò nên thực sự tôi rất quý mến chị.

Chị hai tôi tài giỏi lại xinh đẹp nên cũng được rất nhiều anh theo đuổi. Nhưng người ta vẫn bảo, trời chẳng cho ai hết thứ gì. Chị hai tôi có yêu một anh cũng khá lâu, cũng đã định ngày cưới, hai bên gia đình đều đã qua lại nhưng trước ngày cưới 2 tháng, anh ta phản bội chị nên chị quyết định chấm dứt.

Chị hai tôi bị trầm cảm nặng mãi sau mọi người khuyên nhủ chị mới vực dậy tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Chị hai tôi tài giỏi lại xinh đẹp nên cũng được rất nhiều anh theo đuổi. Nhưng người ta vẫn bảo, trời chẳng cho ai hết thứ gì. Chị hai tôi có yêu một anh cũng khá lâu, cũng đã định ngày cưới, hai bên gia đình đều đã qua lại nhưng trước ngày cưới 2 tháng, anh ta phản bội chị nên chị quyết định chấm dứt.

Sau đó một khoảng thời gian, chị hai tôi bị trầm cảm nặng mãi sau mọi người khuyên nhủ chị mới vực dậy tinh thần. Công ty chị tôi có một chị gái khá cá tính, chị ấy cắt tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn dễ thương và cũng rất thân với chị gái tôi. Chị ấy hay tới nhà tôi chơi, dùng bữa thậm chí có hôm ngủ lại nhà.

Hai chị ấy đi đâu cũng dính lấy nhau, ríu rít như đôi chim non nên nhiều lúc tôi có phần chột dạ bởi nhìn họ như một cặp tình nhân vậy. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ đó.

Bữa đó là sinh nhật chị gái tôi, chị uống rất nhiều. Lúc tan tiệc chỉ còn mỗi chị bạn chị ấy ở lại cùng gia đình tôi dọn dẹp, còn chị tôi thì đã được đưa lên phòng nghỉ ngơi. Xong xuôi cũng gần 12h đêm nên bạn chị gái tôi ở lại ngủ luôn.

Qua khe cửa, tôi chết lặng thấy chị gái tôi và chị bạn kia đang ôm hôn nhau say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm tôi khát nước, phòng tôi phải đi qua phòng chị gái mới đến tủ lạnh. Tôi thấy phòng chị gái vẫn sáng ánh đèn ngủ. Nghĩ hai chị chưa ngủ, tôi định gõ cửa vào thì thấy cửa chính không đóng mà khép hờ. Qua khe cửa, tôi chết lặng thấy chị gái tôi và chị bạn kia đang ôm hôn nhau say đắm.

Tôi như không tin vào mắt mình, vội vàng trở về phòng mà chân tay vẫn còn run rẩy. Chị gái tôi rõ ràng đã từng có người yêu sao bây giờ lại như vậy, có lẽ nào chị bị "lưỡng tính". Cũng kể từ đó, tôi thức trắng cho đến sáng.

Hôm sau, tôi vẫn thấy hai người họ xuống ăn sáng và đi làm bình thường. Tự nhiên tôi lại có một cái nhìn không mấy thiện cảm với họ. Chuyện đã xảy ra vài hôm rồi, chị tôi vẫn tỏ ra bình thường với tôi nhưng cứ mỗi lần có những cử chỉ hành động thân mật chị dành cho tôi tôi lại thấy nhột. Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện này với chị không, xin độc giả cho tôi lời khuyên với...