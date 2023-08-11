Nửa đêm cô hàng xóm sang nhà xin tắm nhờ, xong xuôi không trở về mà lại làm hành động này khiến tôi đổ mồ hôi hột

Tâm sự 11/08/2023 05:35

Tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ nhìn thấy cô nàng một cái là phải tránh xa ngay tức khắc. Hay dứt khoát chuyển nhà cho yên lành.

Buổi tối tôi về nhà khá muộn vì vợ không có nhà nên tôi còn la cà với mấy người đồng nghiệp ở quán nhậu. Vừa tắm rửa xong định gọi điện cho vợ thì chuông cửa réo vang. Không ngờ người đứng ngoài cửa nhà tôi lại là Hà.

Không biết với những ông chồng khác, việc có một cô hàng xóm xinh đẹp, gợi cảm là cảm giác gì. Riêng đối với tôi, chỉ có thể tổng kết bằng 2 từ “khiếp vía”.

Tôi và vợ kết hôn mới nửa năm, vẫn đang trong quãng thời gian vợ chồng son mật ngọt. Chúng tôi thuê 1 căn hộ nhỏ xinh làm tổ ấm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sống ngay sát nhà tôi không là Hà - cô hàng xóm độc thân rất quyến rũ.

Bình thường tôi và Hà ít có dịp trò chuyện, gặp gỡ nhau vì ai cũng đi làm cả ngày. Tối về tôi còn bận ôm vợ, hơi sức đâu để tâm đến cô hàng xóm. Nhưng sáng hôm qua vợ tôi đã đi công tác và ngay tối qua đã có 1 chuyện xảy ra liên quan đến cô hàng xóm nhà chúng tôi.

Buổi tối tôi về nhà khá muộn vì vợ không có nhà nên tôi còn la cà với mấy người đồng nghiệp ở quán nhậu. Vừa tắm rửa xong định gọi điện cho vợ thì chuông cửa réo vang. Không ngờ người đứng ngoài cửa nhà tôi lại là Hà.

Nửa đêm cô hàng xóm sang nhà xin tắm nhờ, xong xuôi không trở về mà lại làm hành động này khiến tôi đổ mồ hôi hột - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng xuất hiện trong bộ đồ ngủ ở nhà ngắn cũn cỡn, trên tay cầm theo 1 chiếc váy ngủ khác, tay còn lại xách theo chiếc giỏ đựng vài chai lọ linh tinh. Tôi khá bất ngờ, bèn hỏi Hà có chuyện gì. Cô nàng cười bẽn lẽn rồi đưa ra 1 đề nghị khiến tôi không thể tin nổi:

“Nhà em bị mất nước anh ạ, không biết hỏng hóc ở đâu nữa. Muộn quá rồi chẳng kịp gọi thợ sửa, anh cho em tắm nhờ tối nay nhé!”.

Tắm nhờ? Trong khi vợ tôi đi vắng, chỉ có mình tôi ở nhà. Tắm trong nhà 1 người đàn ông, Hà đang nghĩ điều gì vậy?

Dù tôi thấy không thoải mái với lời nhờ vả của Hà nhưng lại chẳng có lý do từ chối. Chẳng lẽ cũng bảo nhà tôi mất nước, song nhìn tôi đầu tóc còn ướt rượt thì ai cũng biết tôi vừa tắm xong. Không còn cách nào, tôi đành để Hà vào nhà cho cô nàng tắm nhờ.

Tôi ngồi trong phòng khách, nghe tiếng nước chảy róc rách ở nhà tắm mà cảm giác rất khó tả. Một cô gái lạ hoắc, còn hấp dẫn như thế ở trong nhà mình và làm một hành động tế nhị… Thật sự khó có người đàn ông bình thường nào không nghĩ linh tinh cho được.

Mãi Hà mới tắm xong, từ nhà tắm bước ra xuất hiện trước mặt tôi, một lần nữa Hà khiến tôi kinh hãi. Cô nàng mặc chiếc váy ngủ gợi cảm chết người, tóc ướt rũ xuống hai bên ngực khiến cho chiếc áo ngủ mỏng tang cũng ướt theo. Nói thật cảnh tượng ấy khiến tôi không dám nhìn thẳng, phải vội vàng quay mặt đi để che giấu sự lúng túng của mình.

Nửa đêm cô hàng xóm sang nhà xin tắm nhờ, xong xuôi không trở về mà lại làm hành động này khiến tôi đổ mồ hôi hột - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã thế Hà còn thản nhiên ngồi xuống sofa cạnh tôi, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới bể nữa chứ. Đến lúc này mà không tường tận ý đồ của cô nàng thì tôi cũng quá ngốc nghếch rồi. Mỡ dâng miệng mèo nhưng tôi thực sự không dám “ăn”. Tôi rất yêu vợ mà còn muốn giữ gia đình của mình lắm.

Thấy Hà ngày càng ghé sát vào mình, tôi đứng bật dậy, chạy ra mở sẵn cửa rồi bảo Hà nên về đi thôi, đã khuya lắm rồi. Thấy tôi hạ lệnh tiễn khách, Hà cười cười rồi cũng đứng dậy ra về. Trước khi ra khỏi nhà tôi còn liếc nhìn tôi 1 cái đầy thâm ý.

Nằm trên giường tôi mãi không ngủ nổi. Gọi cho vợ hỏi thăm, cô ấy phát hiện ra tâm trạng tôi có chút bất thường, tôi chỉ dám nói vừa uống vài chén rượu với bạn rồi tạm biệt vợ đi ngủ sớm.

Ai cũng nói đàn ông tốt và yêu vợ thương con sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Chính tôi đã vừa được trải nghiệm cảm giác là người trong cuộc đó thôi.

Nửa đêm cô hàng xóm sang nhà xin tắm nhờ, xong xuôi không trở về mà lại làm hành động này khiến tôi đổ mồ hôi hột - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước nay tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội vợ hoặc chủ động liếc mắt đưa tình, tán tỉnh cô nàng nào khác. Nhưng nếu như các cô nàng ấy tự dưng nhảy bổ vào lòng đàn ông chúng tôi thì sao? Liệu có mấy người đủ mạnh mẽ đẩy họ ra? Hôm qua tôi đã làm được, liệu tôi có duy trì được sự vững vàng ấy của mình trong những lần sau?

Nhìn ý tứ Hà thì có vẻ cô nàng chưa muốn buông tha cho tôi. Tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ nhìn thấy cô nàng một cái là phải tránh xa ngay tức khắc. Hay dứt khoát chuyển nhà cho yên lành.

Lỡ dại 'ăn phở' bên ngoài, ngày nhân tình tắt thở trên bàn sinh, tôi chết trân thấy vợ đến tận bệnh viện, làm 1 việc chẳng ngờ

Lỡ dại 'ăn phở' bên ngoài, ngày nhân tình tắt thở trên bàn sinh, tôi chết trân thấy vợ đến tận bệnh viện, làm 1 việc chẳng ngờ

Dù đã trải qua bao chuyện, tôi vẫn chắc chắn rằng tôi cưới vợ vì yêu cô ấy thật lòng. Nhưng tình yêu của đàn ông mà, dù có từng đậm sâu cỡ nào cũng có lúc nhạt phai, không thể như ban đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 18 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 48 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 3 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 3 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá