Nợ 50 triệu "nhây" không trả, cô bạn thân còn đưa ra lời đề nghị sốc khiến tôi "thần hồn đảo điên"

Tâm sự 01/03/2022 14:00

Giờ tôi phải làm sao cho đúng đây?

Tôi 25 tuổi, độc thân, lương mỗi tháng đủ tiêu xài, nếu cố gắng tăng ca thì có dư dả.

Cách đây khoảng 4 tháng, cô bạn thân tên Liên bất ngờ gọi điện cho tôi hỏi vay 50 triệu. Cô ấy đang mở kinh doanh, gặp phải thời bệnh dịch khó khăn nên bị thiếu tiền. Cô ấy hứa sau một tháng sẽ hoàn trả đủ lại cho tôi.

Quả thật tôi không có nhiều tiền, nhưng mấy năm đi làm cũng cố gắng tiết kiệm một khoản để sau này lấy vợ. Ngày còn đi học, tôi có chơi cùng một nhóm bạn, trong đó có Liên. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Thấy bạn bè gặp khó khăn, tôi cũng muốn giúp đỡ, dù sao cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy. Tôi chuyển khoản cho Liên 50 triệu.

Nợ 50 triệu 'nhây' không trả, cô bạn thân còn đưa ra lời đề nghị sốc khiến tôi 'thần hồn đảo điên' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Nhưng đã 4 tháng từ ngày Liên liên lạc, tôi vẫn chưa thấy cô ấy trả tiền. Tôi là đàn ông, cũng không muốn đi đòi tiền bạn bè, còn là phụ nữ. Thấy Liên vẫn đăng trạng thái trên Facebook, tôi cũng chỉ vào bình luận một câu vu vơ, như để nhắc cô ấy. Nhưng Liên không trả lời, như đang cố tình làm lơ.

Sau đó khoảng một tuần, tôi chủ động gọi cho Liên. Cô ấy nói tình hình kinh doanh ngày càng tệ, quả thật không có tiền. Sau đó tôi nghe cô bạn thân đưa ra một lời đề nghị táo bạo làm tôi kinh ngạc. Liên nói sẽ lấy thân để trả nợ, cô ấy sẽ qua lại với tôi một tuần để trả món nợ này. Cô ấy còn đảm bảo chưa từng qua lại với đàn ông. Liên nói nếu tôi đồng ý thì gửi số nhà, cô ấy sẽ qua ngay. Nếu tôi không đồng ý, thì coi như cho cô ấy số tiền đó vì cô ấy không thể trả.

Lời đề nghị của Liên làm tôi rối rắm. Thật sự tôi không có nhiều tình cảm với cô bạn thân này, dù rằng cô ấy cũng có vẻ bề ngoài ưa nhìn, tính cách nhiệt tình, mạnh mẽ. Giờ cô ấy không thể trả tôi 50 triệu kia, tôi quả thật không cam tâm. Nhưng nếu đồng ý với cô ấy thì tôi sợ mình sẽ có mối quan hệ không rõ ràng với Liên, tôi cũng không chắc chắn là tốt.

Giờ tôi phải làm sao cho đúng đây?

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Từ khóa:   bạn thân chuyện eva tâm sự eva

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