Những tưởng sẽ có đám cưới mặn nồng với bạn gái, nào ngờ quá khứ của cô khiến anh sốc đến mức ‘hóa đá’ trước sự thật

Tâm sự 01/04/2023 22:21

Nhưng anh sốc đến mức không tin nổi vào những điều mà bạn gái mình đã làm, đến mức 'hóa đá' trước sự thật.

Ngay cả những cặp tình nhân mặn nồng cũng có thể từ 'nam thanh nữ tú' trong phút chốc trở thành 'dĩ vãng'

 

Đặt trường hợp khi bạn phát hiện ra quá khứ tồi tệ của người yêu, bạn sẽ trông khác hẳn. Mặc dù bề ngoài của bạn không khác gì mọi khi, nhưng trong lòng bạn luôn chiếu đi chiếu lại hình ảnh của quá khứ tồi tệ đó.

Cụ thể là gần đây, trên một cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài báo có tiêu đề 'Tôi phải đăng bài viết bức bối này vào sáng sớm nhưng tôi quá thất vọng về người bạn gái mà tôi đã hứa sẽ kết hôn'

 

Tác giả là anh A đã có một người bạn gái và họ đã hẹn hò được một năm. Anh A cho biết bạn gái anh là người rất tốt, cẩn thận, rất quan tâm đến anh và họ dự định sẽ kết hôn vào năm sau.

Bạn gái của anh A tâm sự với anh A rằng: "Em chỉ hẹn hò đúng 2 lần và cả hai cuộc tình đều kéo dài khoảng 3 năm". Sau khi nghe bạn gái kể lại như vậy, anh A cho rằng bạn gái mình không có nhiều kinh nghiệm đàn ông.

Người bạn gái luôn cẩn thận với mọi thứ xung quanh, nhưng hóa ra lại có một 'quá khứ' hoàn toàn ngược lại

Những tưởng sẽ có đám cưới mặn nồng với bạn gái, nào ngờ quá khứ của cô khiến anh sốc đến mức ‘hóa đá’ trước sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, anh A hoàn toàn tin tưởng bạn gái mình. Anh chấp nhận thay đổi tính cách nhạy cảm của bản thân trong quá khứ và giảm nhậu nhẹt.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn đã ập đến với anh A.

Một ngày nọ, anh A phát hiện ra quá khứ của bạn gái mình. Khoảng 6 tháng trước khi gặp anh A, bạn gái anh A đã ngủ 2 lần với người đàn ông mà cô ấy đi xem mắt. Họ thậm chí chỉ đi xem mắt nhau, không hề hẹn và họ chỉ đang tán tỉnh nhau mà thôi.

Cô ấy thậm chí đã ngủ với người đàn ông đó vào ngay ngày đi xem mắt đầu tiên. Lần 2 họ ngủ với nhau là sau khi hẹn hò khoảng năm buổi.

Anh A đã rất sốc khi biết bạn gái anh có quan hệ tình dục với một người đàn ông mà cô ấy còn chưa từng hẹn hò, nhưng những gì anh phát hiện sau đó còn gây sốc hơn.

Những tưởng sẽ có đám cưới mặn nồng với bạn gái, nào ngờ quá khứ của cô khiến anh sốc đến mức ‘hóa đá’ trước sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó là bởi vì anh A phát hiện ra rằng bạn gái của anh và người đàn ông đó vẫn đang 'theo dõi nhau trên mạng xã hội'.

Dù đã có bạn trai nhưng vẫn follow nick của người đàn ông từng ngủ cùng mình

Anh A nói: “Có thể tôi là người bảo thủ, nhưng thật sự là không thể tin được. Làm sao mà cô ấy vẫn còn có thể follow người mà mình đã từng ăn nằm trong khi đã có bạn trai rồi cơ chứ, tôi cũng không biết chắc được họ có còn liên lạc với nhau hay không.”

Anh ấy nói thêm "Sau khi hẹn hò trong hai năm dài, bạn gái của tôi đã nói rằng cô ấy chỉ làm chuyện đó hai lần trong một năm. Nhưng giờ thì tôi chả tin tưởng được cô ấy nữa.”

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của ann A đã để lại nhiều nhiều bình luận khác nhau như "Bạn đã mở cái hộp Pandora ra rồi thì bạn phải xử lý nó đi", "Bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Con người ta không dễ thay đổi đâu", "Quá khứ chỉ là quá khứ, nếu bạn thật sự thích cô gái đó thì hãy tin vào cô ấy.”

Mặt khác, trong thế hệ gen Z ngày nay, 'quan hệ tình dục nhanh' đang là mốt

‘Quan hệ tình dục nhanh' là một bài kiểm tra để xem hai người có 'hợp nhau trong quan hệ chăn gối' hay không, bằng cách lên giường trước khi hẹn hò. Bài kiểm tra này được tạo ra bởi việc một số lượng lớn các cặp tình nhân chia tay muộn do phát hiện 'không hợp nhau trong quan hệ chăn gối'.

 

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Nhưng anh lại vô cùng buồn bã vì rơi vào cảnh con gái thường xuyên yêu cầu một điều mà anh vô cùng khó xử.

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