Nhìn thấy em chồng đi vào nhà nghỉ, vội đi theo sau theo dõi, tôi ngỡ ngàng đến đau lòng khi phát hiện việc em ấy đang làm

Tâm sự 23/03/2023 12:50

Quả nhiên hôm nay, bạn tôi lại bảo thấy em chồng tôi vào nhà nghỉ, vẻ mặt lấm lét lắm. Nhà nghỉ đó đối diện nhà bạn tôi nên cô ấy không thể nào nhìn nhầm được.

Em chồng tôi là người cam chịu, hiền lành nên hay bị bắt nạt. Em rể lại là người gia trưởng, thích sai bảo vợ. Thỉnh thoảng vợ chồng họ về nhà chơi, em rể toàn ngồi một chỗ sai vợ bưng trà rót nước mà chẳng nể nang bố mẹ vợ. Bố mẹ chồng tôi giận con rể lắm nhưng ráng nín nhịn vì không muốn gây ồn ào, làm con gái buồn.

Hiện tại, em chồng tôi đang mang bầu 5 tháng, bụng đã lùm lùm rồi. Tôi hay gửi đồ ăn, váy áo đến nhà cho em ấy. Nhưng mấy ngày trước, tôi nghe bạn thân nói hình như gặp em chồng tôi vào nhà nghỉ. Tôi bán tín bán nghi, nhờ bạn mình theo dõi giúp.

Quả nhiên hôm nay, bạn tôi lại bảo thấy em chồng tôi vào nhà nghỉ, vẻ mặt lấm lét lắm. Nhà nghỉ đó đối diện nhà bạn tôi nên cô ấy không thể nào nhìn nhầm được.

Nhìn thấy em chồng đi vào nhà nghỉ, vội đi theo sau theo dõi, tôi ngỡ ngàng đến đau lòng khi phát hiện việc em ấy đang làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy khó hiểu quá, tôi vội vàng xin nghỉ việc rồi chạy đến đó. Khi vào nhà nghỉ, tôi hỏi thẳng nhân viên lễ tân. Cậu ấy nói em chồng tôi đến đó làm tạp vụ theo giờ.

Tôi đi theo hướng dẫn của lễ tân, vào một phòng khách mới trả thì quả nhiên thấy em chồng đang lúi húi dọn dẹp. Thấy em ấy ôm bụng bầu lau sàn nhà mà tôi đau lòng.

Thấy tôi, em chồng kinh ngạc lắm. Tôi phụ em ấy dọn xong thì ra quán cà phê nói chuyện. Em chồng nói ráng đi làm kiếm thêm tiền để sinh con. Chồng em ấy nghỉ việc được hai tháng nay rồi, kinh tế đang khó khăn lắm. Nếu em ấy không đi làm nữa thì sợ không có tiền sinh đẻ, nuôi con nhỏ.

Tôi bực bội hỏi tại sao em ấy không nói với vợ chồng tôi hoặc bố mẹ? Em ấy khóc, bảo chồng đe dọa nếu nói ra sẽ ly hôn vì cậu ta không muốn bị mất mặt.

Tôi giận em rể khủng khiếp. Cậu ta thà để vợ nai lưng đi làm khi đang mang bầu chứ không muốn ảnh hưởng đến sĩ diện của mình. Đáng giận quá mà.

Tôi khuyên em chồng nghỉ làm, tôi sẽ cho tiền để em ấy sinh con. Nhưng em chồng từ chối. Tôi có nên kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe để họ khuyên em chồng và nói chuyện lại với con rể không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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