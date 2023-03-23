Bạn trai dẫn về nhà trai ra mắt, đang vui vẻ tôi bất ngờ khi thấy cô người yêu cũ từ đâu xuất hiện, câu hỏi tiếp theo của cô ta càng làm tôi tức điên

Tâm sự 23/03/2023 12:17

Quả thật, ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng lắm, tôi không thích đối mặt với người cũ của bạn trai thế này. Nhưng khi đó tôi cũng không thể bỏ về, càng không thể vào bếp trổ tài thi thố với cô nàng kia. Vì tôi không giỏi nấu ăn, thế nào cũng sẽ bị so sánh, tự hạ thấp bản thân.

Tôi và Đăng yêu nhau đã 1 năm. Hôm đó là lần đầu tiên tôi về ra mắt nhà bạn trai, chẳng ngờ lại gặp ngay người yêu cũ của bạn trai. Cô ta là hàng xóm của gia đình Đăng. Vì nghe nói hôm nay Đăng dẫn tôi về ra mắt nên cô ta mới cố tình xuất hiện, còn nhiệt tình lăn vào bếp giúp mẹ của Đăng nấu nướng.

Quả thật, ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng lắm, tôi không thích đối mặt với người cũ của bạn trai thế này. Nhưng khi đó tôi cũng không thể bỏ về, càng không thể vào bếp trổ tài thi thố với cô nàng kia. Vì tôi không giỏi nấu ăn, thế nào cũng sẽ bị so sánh, tự hạ thấp bản thân.

Tôi đành chọn một cách khác, cạnh tranh công bằng với cô người yêu cũ của bạn trai. Tôi biết trong nhà Đăng, bố của anh là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tôi quyết định ngồi không uống trà với bố của Đăng. Tôi trò chuyện với bác về chính trị, kinh tế và xã hội. Tôi tự tin với vốn kiến thức không ngừng được cập nhật hằng ngày của mình. Thấy tôi vừa hiểu biết rộng trò chuyện, vừa ngoan ngoãn lễ phép rót trả, bố của Đăng rất hài lòng.

Bạn trai dẫn về nhà trai ra mắt, đang vui vẻ tôi bất ngờ khi thấy cô người yêu cũ từ đâu xuất hiện, câu hỏi tiếp theo của cô ta càng làm tôi tức điên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, nghe tôi trò chuyện vừa vui tính vừa nhiều thông tin hấp dẫn nên cả nhà vô thức dõi theo rồi gật gù tán thưởng. Không chỉ Đăng tỏ vẻ tự hào về bạn gái, mà mẹ của Đăng còn kéo tôi đi giới thiệu với họ hàng, cứ nói tôi là con dâu tương lai của bà. Tôi khéo léo hỏi bác gái có cần tôi vào bếp không, bác ấy bảo không cần, trong bếp đã có người rồi, tôi ở đây tiếp chuyện với mọi người là được.

Sau khi tôi cùng Đăng ra cổng thì người yêu cũ của anh cũng lẽo đẽo theo sau. Cô ta mặt dày tới mức cười cợt hỏi tôi: “Vợ tương lai của anh Đăng mà đến cả nấu nướng, rửa bát cũng không làm được. Anh Đăng thấy vậy mà cũng ưng sao?”.

Tôi không ngờ trên đời lại có kiểu phụ nữ vứt hết liêm sĩ để giành bạn trai của người khác thế này. Nhưng chưa gì thì Đăng đã nói lại:

Bạn trai dẫn về nhà trai ra mắt, đang vui vẻ tôi bất ngờ khi thấy cô người yêu cũ từ đâu xuất hiện, câu hỏi tiếp theo của cô ta càng làm tôi tức điên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Ưng hay không là việc của anh, anh thích là được. Huống hồ, vợ tương lai của anh không giỏi nấu nướng nhưng lại học cao hiểu rộng khiến gia đình, họ hàng của anh ai nấy đều khen ngợi. Anh còn phải nhanh chóng rước cô vợ này về nữa là!”.

Thấy Đăng nói chuyện có phần gay gắt, nên cô ả tái mặt quay về nhà. Tôi lắc đầu bất lực, cũng may bạn trai của tôi chỉ có một cô người yêu cũ thế này, chứ có nhiều hơn thì đúng là mệt. Lại nói, phụ nữ nhất định phải biết ưu điểm của mình ở đâu thì mới có thể thắng những người phụ nữ khác.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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