Nhân tình của chồng 'mặt dày' khoe 'chiến tích' trên giường cùng câu nói 'Ai không được yêu mới là kẻ thứ 3', tôi điên tiết giáo huấn cho ả tiểu tam bài học nhớ đời

Vừa trải qua 1 thời gian khủng hoảng hôn nhân, Tiên chia sẻ: "Mọi thứ thực tế đến với mình bất ngờ, dù có nghe bao nhiêu câu chuyện trước đấy thì cũng khó để nghĩ ra cách giải quyết thấu đáo nhất. Cảm xúc mà, nó chi phối tất cả, nhất là khi nỗi đau bị phản bội quá lớn".

Những câu chuyện ngoại tình xuất hiện tràn lan trên các trang mạng. Chị em rỉ tai nhau cách trị kẻ thứ 3, cách giữ chồng nhưng lại quên mất 1 điều, chẳng có công thức chính xác nào khiến mang đến thành công 100%.

Đáng sợ hơn, người mang đến thông tin này không phải ai khác mà chính là kẻ thứ 3, cô ta chính thức "khiêu chiến". Cô ta gửi rất nhiều bằng chứng chứng minh mối quan hệ sai trái của chồng Tiên với cô ta. Cuối cùng cô ả kết luận: "Ai không được yêu mới là kẻ thứ 3".

Tiên kể, vợ chồng cô có 1 cuộc sống khiến nhiều người ao ước, vợ đẹp chồng tài con cái khôn ngoan. Thế nhưng cuộc đời đâu có gì là hoàn hảo. Tiên chưa bao giờ có thói quen động chạm vào những thứ thuộc về cá nhân của chồng, cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại hay tin nhắn. Đó cũng chính là lý do khiến cô bị "cắm sừng" suốt 1 năm mà không hay biết.

Ảnh minh họa: Internet

Tiên cố kìm né mọi cảm xúc bởi cô hiểu đôi co trong lúc này chỉ khiến mình suy sụp hơn mà thôi. Tiên suy nghĩ 1 hồi, người đàn bà đã 35 tuổi đầy trải nghiệm như cô không thể thua con bé hiếu thắng mới đôi mươi được.

Tiên suy luận: "Hà cớ gì mà mối quan hệ đang yên ả không ai biết cô ta lại đi khui ra, nhỡ đâu mình là người ghê gớm thì cô ta cũng gặp không ít rắc rối. Điều đó chứng tỏ chồng mình đang là người chán. Chính vì vậy cô ta mới lồng lộn lên để đòi 'công bằng' với mình. Vậy thì mình phải chơi trò 'mèo vờn chuột' để 'gậy ông đập lưng ông'".

Tiên phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và cô quyết định sẽ yêu chồng nhiều hơn nữa, có thế cô mới nắm được phần thắng. Tiên chăm sóc, chu đáo, ngọt ngào lại có phần "đổi mới chuyện ấy". Và Tiên nhận ra chồng cô càng thích thú thì cô ả kia lại càng điên cuồng khủng bố Tiên bằng tin nhắn.

"Chị tưởng cái thân hình chảy sệ đẻ mấy lứa của chị sẽ được anh ấy yêu sao. Nhìn tôi cho chồng chị lên mây thế nào đây này. Lấy giấy bút mà học tôi dạy cho", nguyên văn cô ta nhắn cho Tiên cùng những bức ảnh nhức mắt.

Đau thắt nghẹn nhưng cô vẫn phải kìm chế để công kích đối phương. Khi người vợ hợp pháp là cô tỏ ra ngây ngô trong chuyện ấy kẻ thứ 3 càng được đà thể hiện, nào thì chiều anh ấy như thế nào, làm anh ấy sung sướng ra sao. Giờ mới là lúc Tiên cho cô ta 1 bài học nhớ đời, dám thử thách sự kiên nhẫn của cô.

"Tôi cần gặp chị, chị mà không ra tôi sẽ đến công ty anh Giang làm loạn lên đấy", ả ta quyết tâm đối đầu đến cùng sau 1 tuần Tiên không thèm trả lời tin nhắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tiên ăn vận sang trọng, bước đến điểm hẹn với thần thái của người chiến thắng. Nhìn cô ta xấc xược dương dương tự đắc sẵn sàng trận chiến với mình, Tiên cười thầm. Thì ra tuần vừa rồi bị các anh trai làm phiền liên tục, người quen còn tưởng cô ta làm cái nghề thấp kém kia, cuộc sống gia đình cũng đảo lộn tất cả. Cô ả nhìn Tiên với ánh mắt căm thù rồi gằn giọng hỏi: "Tại sao chị lại làm thế này? Chị tưởng làm thế là có thể khiến tôi sợ chị sao? Chồng chị chả là cái thá gì đâu nhé, tôi thích tôi chơi, tôi chán tôi bỏ, anh ta có quyền gì mà đòi bỏ tôi".

Bấy giờ sự xuất hiện của người đàn ông duy nhất gây ra sóng gió này mới khiến ả ta tái mặt. Tiên thong thả giải thích: "Cô khoe với tôi kĩ năng giường chiếu, cô bảo cô phục vụ đàn ông giỏi. Tôi tiếc cái 'tài năng' của cô nên muốn giúp cô kiếm chút tiền thôi. Mà chẳng phải trước kia cô cũng từng là người tình của bạn chồng tôi sao. Anh ấy gửi lời hỏi thăm cô đấy".

Chồng Tiên như hóa đá khi biết thông tin vừa rồi. Thì ra cô nhân tình bé bỏng của anh chỉ là "đồ thừa" mà gã bạn chơi chán rồi bỏ. Uổng công anh nghĩ cô ta hoàn cảnh, ngoan ngoãn nọ kia. Đúng là không cái dại nào bằng dại gái mà.

Tiên phải khiến chồng dằn vặt vì sự phản bội ấy, cô đâu phải thánh nhân đâu mà dễ tha thứ được. Cho đến sau này chồng Tiên vẫn cảm ơn vợ vì đã đối xử với lỗi lầm của anh 1 cách bao dung nhất.