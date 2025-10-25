nhân 10 triệu mỗi tháng sau khi chồng qua đời, người vợ cay đắng vì bí mật cuối cùng của anh

Tâm sự 25/10/2025 03:00

Chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng.

Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm, có một trai một gái. Chồng tôi là kiểu đàn ông vì sự nghiệp, nên thường không có nhiều thời gian cho vợ con. Nhưng tôi luôn hiểu cho anh, tôi còn sẵn sàng ở nhà chăm con để anh yên tâm đi làm.

Nhiều người xung quanh tôi thường khuyên tôi nên có một công việc riêng, đừng phụ thuộc tài chính vào chồng. Bởi đàn ông có vợ chỉ biết ở nhà thường dễ chán gia đình, thậm chí là ngoại tình. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghe, đến giờ mới thấy mình ngu dại. 8 năm sống với nhau, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.

Tai họa ập đến gia đình tôi 5 tháng trước, chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Biến cố đến quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị cho nỗi đau mất chồng quá lớn này. Sau ngày chồng mất, mẹ con tôi nhận được số tiền bồi thường từ bảo hiểm. Tôi sau đó đi làm lại với đồng lương thấp, cuộc sống cũng chật vật hơn.

Nhưng lạ lùng thay, chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng. Dù có số điện thoại người gửi tôi cũng không gọi được. 

nhân 10 triệu mỗi tháng sau khi chồng qua đời, người vợ cay đắng vì bí mật cuối cùng của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số tiền 20 triệu mỗi tháng có thể giúp mẹ con tôi rất nhiều, tôi thật muốn biết ai có lòng tốt giúp chúng tôi. Đến tháng vừa rồi, tôi xin địa chỉ người gửi hàng, thì đó là một khu chung cư sang xịn. Người gửi tiền cho mẹ con tôi ở đây sao? Tôi bèn dùng một số khác để gọi cho người đó, rồi mạo danh là nhân viên gửi quà tặng đang chờ trước cửa.

Tôi thấy một người phụ nữ đi xuống, khi tôi thử gọi thì đúng là cô ấy bắt máy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy sững người rồi muốn bỏ chạy.

Sau một hồi giằng co thì chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng từng qua lại với chồng tôi. Chồng tôi bỏ tiền mở cửa hàng, mua chung cư cho cô ấy ở. Nhưng từ ngày chồng tôi mất, cô ấy lúc nào cũng thấy bị dằn vặt, tội lỗi nên muốn gửi tiền bù đắp cho mẹ con tôi, coi như chuộc tội, cũng là thay chồng tôi chăm sóc gia đình.

Khi biết sự thật về người chồng mất sớm của mình, tôi hận anh thấu xương tủy. Nhưng thực tế thì tôi đang cần tiền để nuôi con và nhân tình của chồng hứa sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Nếu tôi nhận sự giúp đỡ của cô ta liệu có phải là hạ mình không? Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?

Chồng qua đời 4 tháng, vợ vẫn nhận được 10 triệu mỗi tháng và sự thật đằng sau khiến người vợ cay đắng căm hận

Chồng qua đời 4 tháng, vợ vẫn nhận được 10 triệu mỗi tháng và sự thật đằng sau khiến người vợ cay đắng căm hận

Sau ngày chồng mất, mẹ con tôi nhận được số tiền bồi thường từ bảo hiểm. Tôi sau đó đi làm lại với đồng lương thấp, cuộc sống cũng chật vật hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng Chủ nhật cuối tuần (26/10/2025), 3 con giáp tài lộc đến như mưa, nhanh giàu sang phú quý, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng Chủ nhật cuối tuần (26/10/2025), 3 con giáp tài lộc đến như mưa, nhanh giàu sang phú quý, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Kể từ 12h trưa nay (25/10/2025), 3 con giáp làm đâu thắng đó, phất lên vù vù, tiền chất đầy nhà, ngồi không cũng giàu sang

Kể từ 12h trưa nay (25/10/2025), 3 con giáp làm đâu thắng đó, phất lên vù vù, tiền chất đầy nhà, ngồi không cũng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm

Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đúng 6h ngày 25/10/2025, 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi vào đầu, chuyển bại thành thắng, giàu có vang danh, mọi điều suôn sẻ

Đúng 6h ngày 25/10/2025, 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi vào đầu, chuyển bại thành thắng, giàu có vang danh, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Vợ uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ

Vợ uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Ông nội lại nhường hết tài sản cho cháu gái? câu trả lời nằm trong tờ xét nghiệm adn

Ông nội lại nhường hết tài sản cho cháu gái? câu trả lời nằm trong tờ xét nghiệm adn

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng 60 ngày tới, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, muốn nghèo cũng khó, tiền vàng chật két, thăng hoa chạm nóc

Đúng 60 ngày tới, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, muốn nghèo cũng khó, tiền vàng chật két, thăng hoa chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bủn rủn tay chân khi tình nhân của chồng hiện diện trước mặt

Tôi bủn rủn tay chân khi tình nhân của chồng hiện diện trước mặt

Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Nghe tiếng nước chảy lúc 2h sáng và điều chồng làm trong nhà tắm khiến vợ khóc nức nở

Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Tôi muốn bắt tại trận con dâu ngoại tình để con trai sáng mắt ra, không mê muội nữa

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm

Giữa đêm khuya đập cửa rầm rầm, chồng tôi ra mở cửa và đứng hình vì bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm

Vợ uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ

Vợ uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ