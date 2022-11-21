Giữa lúc nhà tôi không biết phải xoay xở ra sao thì bà hàng xóm sang nhà hỏi tôi có muốn lấy chồng giàu trả nợ cho bố mẹ hay không. Đó là cách nhanh nhất dễ nhất lúc này. Hỏi ra mới biết người đàn ông ấy đã hai đời vợ, có 5 đứa con, hiện tại 56 tuổi.

Bố tôi làm ăn thua lỗ, nợ người ta đến 3 tỷ đồng. Ông kinh doanh không lớn nhưng quẫn chí vay nặng lãi cố gỡ gạc, cuối cùng mới thành cơ sự đó. Tôi nghe xong mà bủn rủn chân tay, số tiền 3 tỷ đồng là con số cực lớn với gia đình tôi. Bán đất bán nhà đi cũng chẳng đủ trả nợ. Tôi ra trường được mấy năm nhưng chỉ làm công việc văn phòng bình thường, tiết kiệm được vài chục triệu mà thôi. Em trai tôi thì vẫn đang học đại học năm thứ tư, còn chưa làm ra tiền.

Tôi 27 tuổi, bình thường mà nói thì sẽ không bao giờ chấp nhận lấy người chồng như vậy dù ông ta có giàu có đến đâu. Nhưng bây giờ tình cảnh nước sôi lửa bỏng, chuyện trước mắt và quan trọng nhất là giải quyết nợ nần để bố mẹ tôi thoát khỏi áp lực từ chủ nợ. Nghĩ như vậy, tôi gạt nước mắt đến gặp người đàn ông kia.

Sau buổi gặp gỡ, tôi càng không ưa gì người đàn ông đó. Tiếp xúc sơ qua cũng biết ông ta là người đào hoa, lăng nhăng, chắc chắn tôi về sống chung cũng chẳng được hạnh phúc. Nhưng tôi còn có lựa chọn hay sao? Có lẽ phải lấy làm may mắn vì ông ta ưng ý tôi mới phải chứ nhỉ? Ông ta chấp nhận trả khoản nợ 3 tỷ cho gia đình tôi, đổi lại tất nhiên tôi phải nghe lời, ngoan ngoãn, tuyệt đối phục tùng.

Tiễn gia đình, bố mẹ về, lên phòng tân hôn do khách sạn chuẩn bị, tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Nghĩ đến lát nữa chuyện sẽ xảy ra giữa tôi và người đàn ông đó mà lo lắng, sợ hãi và cả xót xa vô cùng. Nhưng đã đi đến bước đường này, nhận tiền của ông ta rồi, tôi làm sao có thể còn được làm theo ý mình.

Cánh cửa nhà tắm bật mở, tôi cúi gằm mặt không muốn nhìn thẳng. Vậy nhưng một âm thanh vừa xa lạ lại có phần quen thuộc vang lên khiến tôi hoảng hốt: "Đã lâu không gặp? Em có nhớ anh không?".

Tôi ngẩng phắt lên, để rồi phải đờ đẫn khi nhìn rõ người đàn ông bước ra từ nhà tắm. Đâu phải người chồng già của tôi! Tại sao Tuấn - người yêu cũ của tôi lại xuất hiện ở đây, trong giờ phút này? Tuấn nhìn vẻ mặt của tôi thì bước lại gần ôm chầm lấy tôi vào lòng, rồi khẽ khàng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện.

Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Ra trường được 2 năm thì Tuấn nói lời chia tay tôi lên đường ra nước ngoài học nâng cao, không hẹn ngày về. Bây giờ tôi mới biết khi ấy Tuấn sang nước ngoài theo yêu cầu của cha mẹ. Và lúc này tôi cũng mới hay điều kiện nhà Tuấn rất tốt, bố mẹ anh không chấp nhận tôi làm con dâu (khi trước anh vẫn giấu tôi).

Sau 3 năm anh về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, cho đến nay bố mẹ đã hoàn toàn giao lại cho anh. Tuấn cố ý nghe ngóng tình hình của tôi, trùng hợp đúng lúc tôi kết hôn. Lúc này không ai ngăn cản được anh nữa. Anh đã gặp người đàn ông kia trả lại 3 tỷ và đưa ra giao dịch làm ăn rất có lợi cho ông ta. Vợ trẻ thì lấy đâu chẳng được nên ông ta nhanh chóng đồng ý.

Đêm ấy nằm trong vòng tay Tuấn, tôi cứ ngỡ như đang mơ. Cuộc đời thật kỳ diệu, khó có thể nói trước được điều gì. "Anh sẽ cho em một đám cưới thật đẹp khác", anh thủ thỉ như vậy trước khi hai đứa chìm vào giấc ngủ.