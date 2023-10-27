Lần này sau khoảng thời gian quá lâu để anh bắt đầu một mối quan hệ mới. Chính vì lẽ đó mà anh thật sự tin tưởng người yêu mình với hi vọng rằng cô ấy sẽ yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất như anh đã dành cho cô ấy.

Tình yêu khiến cho con người ta hoàn toàn tin tưởng vào người yêu mình. Bản thân anh cũng vậy, anh vô cùng yêu bạn gái và bất cứ lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cô. Trước kia anh cũng từng có một mối tình nhưng vì bị bạn gái phản bội nên anh thật sự không thể nào yêu thương được ai mãi đến về sau đó.

Thời gian gần đây người yêu anh rất kì lạ. Thật sự anh thấy không thể ngờ được rằng cô ấy lại có thể có kì kinh nguyệt dài đến thế. Người yêu đã kêu đau bụng kinh với anh từ tuần trước rồi. Thấy cả tuần cũng chưa hết kì kinh. Bình thường anh có kiểm tra kì kinh dài nhất cũng chỉ kéo dài 7 ngày. Đằng này đã 2 tuần mà người yêu anh vẫn chưa hết kì.

Tuy nhiên đáp lại tình yêu của anh lại chẳng phải như những gì anh nghĩ. Người ta nói yêu một người nhiều chưa chắc đã được đáp lại. Chàng trai như anh cuối cùng lại bị phản bội bởi người con gái mình hết lòng yêu thương.

Anh lo lắng đề nghị bạn gái đi khám nhưng em nhất định không đồng ý. Sau đó cũng vì tương đối bận với công việc của mình nên anh không có thời gian cho bán gái nhiều hơn. Thế là cũng bẵng đi thêm 1 tuần nữa.

Đến tận nước này thì thật sự quá kì lạ rồi khi nhìn gương mặt bạn gái thì mệt mỏi, ốm yếu. Anh không chịu được bế thốc cô lên rồi đưa vào xe taxi và đến viện. Đến viện anh ngồi ngoài chờ, bác sĩ kiểm tra xong cho bạn gái ra ngoài nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm:

Ảnh minh họa: Internet

- Cô cậu có làm gì thì cũng phải biết giữ gìn cho nhau chứ.

- Chuyện này là sao ạ?

- Cậu còn hỏi tôi à? Để bạn gái có bầu rồi lại còn cho cô bé tự đi phá thai chui ở đâu không biết giờ xuất huyết máu rồi may mà đến kịp thời không thì cô ấy sẽ mất máu mà chết mất.

- Cháu, cháu...

- Tuổi trẻ đúng là bồng bột không suy nghĩ gì đến hậu quả cả.

Vị bác sĩ đi mất còn anh đứng như tượng gỗ. Thật sự có nằm mơ anh cũng không dám tin rằng bạn gái mình có thai. Thậm chí anh với cô còn chưa từng gần gũi nhau thì có thai là chuyện không thể xảy ra được.

Vậy thì cái thai của bạn gái là từ đâu mà ra. Có phải anh đã bị bạn gái cắm sừng hay vì còn có một lý do nào đó khác mà bạn gái không thể chia sẻ với anh được.

Trong lúc này tâm trạng anh vô cùng hoang mang. Càng nghĩ anh càng không biết phải xửa lý mọi chuyện ra sao. Đối xử với người yêu như thế nào những ngày tiếp theo. Trực tiếp hỏi để nghe lời thú nhận từ em thật sự anh sợ mình không chịu đựng nổi. Nhưng nếu không nghe được câu trả lời của em anh càng cảm thấy vô cùng bất công vì tình yêu và sự yêu thương của mình dành cho em chẳng nhẽ còn chưa đủ?