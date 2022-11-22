Hẹn hò được nửa năm, Tuấn nhảy việc sang một công ty khác, không chỉ thu nhập gấp đôi, mà còn có thể quang minh chính đại công bố bạn gái xinh gái, khiến bao cánh mày râu xuýt xoa hâm mộ. Tuấn thấy cuộc sống như vậy rất hạnh phúc.

Tuấn và vợ từng là đồng nghiệp. Tuấn lớn hơn vợ 6 tuổi. Lúc họ quen nhau, Tuấn đang giữ chức vụ trưởng phòng tại công ty, vợ là thực tập sinh. Khi ấy, vợ Tuấn trẻ trung xinh đẹp, chân dài tít tắp khiến bao đàn ông trong công ty đeo đuổi. Để chiếm được cảm tình của đối phương, Tuấn thường kiên nhẫn hướng dẫn cô ấy làm việc, tan tầm còn đặc biệt đưa cô ấy về nhà. Sau 1 tháng thì hai người thành đôi, dưới danh nghĩa đồng nghiệp nhưng là yêu đương ngấm ngầm.

Hơn nữa, từ sau khi vợ sinh con, Tuấn cảm thấy cô ấy không còn được xinh đẹp như trước. Mặt không ít vết nám, dáng người cũng biến dạng, bụng còn có mỡ, dù chân có dài thì cũng nhìn ngay ra là mập. Mà vợ lại luôn phàn nàn Tuấn quá bận rộn với công việc mà không quan tâm, chăm sóc con gái. Cuối cùng sau một cuộc cãi vã lớn, họ bắt đầu chiến tranh lạnh, không ai muốn thỏa hiệp.

Chuyện yêu đương rất thuận lớn, 1 năm sau Tuấn kết hôn và đến nay đã được 3 năm. Vợ chồng Tuấn có với một cô con gái xinh xắn. Gia đình cứ như vậy hạnh phúc cho đến khi có tin tức đồn thổi công ty sắp giảm biên chế, sẽ sa thải một số nhân viên. Thời gian đó Tuấn rất buồn bã nhưng vợ không những không quan tâm mà còn vì những điều nhỏ nhặt mà tranh cãi với anh.

Nhưng cũng may, tin tức công ty sa thải nhân viên chẳng qua chỉ là một “đòn gió” nên Tuấn thấy yên tâm phần nào. Khoảng thời gian đó, vừa vặn là mùa tốt nghiệp, công ty tuyển không ít sinh viên mới ra trường, cũng sắp xếp một người mới làm trợ lý cho Tuấn.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô trợ lý này, Tuấn đã nghĩ cô ấy thật xinh đẹp và thuần khiết. Trong quá trình làm việc, cô ấy cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ nên Tuấn đánh giá rất cao. Trong 1 chuyến công tác, đáng lẽ Tuấn sẽ đi cùng nữ trợ lý và một nam đồng nghiệp nữa nhưng không ngờ người này lại đột nhiên bị ốm nên chỉ còn 2 người. Chuyến công tác sau đó diễn ra suôn sẻ.

Đêm trước khi trở về, Tuấn và cô trợ lý cùng nhau tổ chức ăn mừng. Không ngờ, uống một chút rượu, kết quả lại dẫn đến say. Cơ bản thường ngày cô trợ lý cũng đã vốn rất sùng bái vì tác phong làm việc nổi bật của Tuấn nên cuối cùng chuyện sai trái xảy ra.

Ngày hôm sau, Tuấn tự trách mình. Sau tất cả, anh là một người đã có gia đình. Không nghĩ tới, nữ trợ lý lại hiểu thấu tâm sự của Tuấn, nói tất cả đều là do cô ấy tự nguyện, sẽ không phá hỏng gia đình anh. Nghe cô ấy nói vậy, Tuấn cũng yên tâm.

Sau khi trở về, hai người vẫn làm việc như bình thường, không ai nhắc lại chuyện đêm đó. Tuấn cho rằng mọi chuyện sẽ qua như vậy, cho đến ngày hôm đó, vợ lại cãi nhau với anh, phàn nàn rằng anh quá bận rộn với công việc, không bao giờ quan tâm đến cô ấy. Trong lúc nóng giận, Tuấn cũng hơn thua với vợ. Khoảnh khắc đó, Tuấn chỉ cảm thấy vợ chưa bao giờ lại đáng ghét đến như thế. Sau đó, anh gọi điện cho nữ trợ lý, hai người chính thức mối quan hệ tình nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này giấy không gói được lửa nên chuyện ngoại tình của Tuấn vẫn bị vợ phát hiện ra. Cô ấy cao tay theo dõi Tuấn, đến khách sạn và bắt tại trận anh cùng nhân tình đang hú hí.

Vợ làm ầm lên, Tuấn đuối lý đành nhận sai và xin lỗi vợ. Cô ấy đòi ly hôn nhưng nghĩ đến việc bị ly hôn vì ngoại tình, Tuấn cảm thấy không căn mặt mũi nào nhìn người đời, không những khó giữ được việc hiện tại mà sau này dù có đi đâu cũng sẽ bị chỉ trỏ. Tuấn khóc lóc cầu xin vợ tha thứ, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý không ly hôn với điều kiện anh phải sang tên nhà cho cô ấy, sau này thẻ lương cũng giao cho vợ giữ. Tuấn không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.

Sau đó, Tuấn và nhân tình hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Hai người phân tích được và mất, cuối cùng Tuấn cho cô ấy một khoản bồi thường và cô ấy rời công ty. Cuộc sống của Tuấn trở lại đúng hướng, ở nhà nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ vợ có gì không hài lòng. Vợ thì luôn lấy tiền của Tuấn để chi tiêu cho việc mua quần áo đẹp cho cô ấy, cũng đăng ký các lớp thể dục, một thời gian sau cũng khôi phục lại vóc dáng.

Nhưng Tuấn không ngờ, đột nhiên một ngày, anh thấy vợ và một người đàn ông tay trong tay, hành động rất thân mật. Tức giận tiến lên chất vấn, Tuấn không ngờ vợ thản nhiên nói: "Chẳng lẽ chỉ một mình anh được phép ngoại tình, không cho phép tôi tìm đàn ông khác sao? Anh nghĩ tôi thực sự tha thứ cho anh sao? Quá ngây thơ! Nói cho anh biết, tôi chính là muốn anh phải nếm thử cảm giác bị phản bội là thế nào. Tôi không chỉ có một người bạn trai, còn đồng thời kết giao hai nhân tình!”

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe vợ nói, Tuấn bị sốc. Vợ anh lại nói tiếp: "Anh có bản lĩnh thì ly hôn, tài sản nhà cửa đều đứng tên tôi. Anh muốn ra đi với hai bàn tay trắng thì ly hôn đi”. Tuấn vừa phẫn nộ lại vừa không biết xử trí thế nào. Không ngờ chỉ nửa năm sau, anh đã bị vợ trả thù tàn nhẫn như vậy.

Tuấn đã quên, vợ anh cũng đã từng rất trẻ trung, xinh đẹp và tinh khiết. Nhưng sau khi kết hôn, gặp phải những tình huống không như ý, anh lại đổ lỗi cho vợ mình, nhiều lần ghét bỏ cô ấy, cuối cùng là ngoại tình. Mãi đến khi bị phát hiện, anh tỉnh ngộ, nhận ra điều trân quý nhất với mình vẫn là gia đình, nhưng lúc này đã muộn. Vợ anh không còn muốn tha thứ cho anh nữa. Tuy rằng cách “ông ăn chả, bà ăn nem” của vợ anh sẽ không được đồng tình nhưng xét cho cùng, là anh gieo gió thì gặp bão. Nếu mỗi người đều biết trân trọng hôn nhân, tôn trọng đối tác thì hôn nhân cũng sẽ không đối xử tệ bạc với chúng ta, và ngược lại.