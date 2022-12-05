Chúng em đều làm việc hết 28 âm là sẽ được nghỉ Tết về quê. Trước khi khăn gói về quê thì em muốn đi mua sắm vài thứ nên có rủ Huy đi cùng. Ngày đi làm nên chỉ có thể đi siêu thị vào buổi tối. Song anh kêu bận rồi từ chối và bảo em rủ cô bạn nào đó. Em cũng vui vẻ thoải mái không hề hờn trách gì bạn trai.

Em và Huy quen nhau 8 tháng nay. Hai đứa đã có công việc ổn định, tuổi tác thì đều không còn trẻ, bố mẹ hai bên biết chuyện cũng giục giã, cho nên chúng em định sang năm sẽ làm đám cưới.

Muốn cho anh bất ngờ nên em lặng lẽ mở cửa vào nhà. Ai ngờ đâu em lại nghe được những âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ của Huy . Nghi ngờ, em lập tức lao vào rồi chết đứng khi thấy một người phụ nữ lạ đang ở trên giường của bạn trai. Cô ta ăn mặc diêm dúa, trang điểm đậm với mái tóc dài buông xõa, dáng người thanh mảnh khá xinh đẹp.

Mua sắm xong ra về thì cũng gần 10 giờ đêm. Nghĩ thế nào em lại ghé qua chỗ ở của Huy và định ngủ lại. Hôm trước Huy đến nhà em ăn cơm tối có để quên chìa khóa. Em gộp chung lại với chùm chìa khóa của em luôn và định giữ để có việc gì thì tới nhà anh cho tiện.

Máu nóng bốc lên đầu, em lập tức hét lên lao vào đánh ghen, túm áo túm tóc cô ta, quát hỏi tại sao cô ta lại ở trong nhà bạn trai em. Huy ở đâu chạy vào, nhìn anh quấn chiếc khăn tắm em liền hiểu rõ họ đang chuẩn bị nhập cuộc vui thì bị em phát hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Huy lập tức xông đến can ngăn em và người phụ nữ kia, căm tức nhất là anh còn định bảo vệ để cô ta chạy trốn. Lúc ấy không hiểu em lấy sức lực ở đâu mà có thể đẩy được Huy ra, lao vào cấu xé ả đàn bà kia. Em túm lấy váy áo cô ta xé toạc. Để rồi khi nửa thân trên trần trụi của cô ta hiện ra thì 3 người chúng em đều hóa đá không thể tin nổi.

Cô ta có khuôn ngực phẳng lì, chẳng những vậy còn khá cơ bắp. Làm gì phải cơ thể của phụ nữ. Em giật phăng mái tóc kia mới phát hiện đó cũng chỉ là tóc giả. Rõ ràng người mà em tưởng là phụ nữ hóa ra lại là một gã đàn ông trẻ tuổi. Anh ta trang điểm rất đậm để che giấu nét mặt đàn ông của mình.

Lúc này mọi chuyện đã phơi bày, Huy giải thích rằng anh ta chỉ là người quen ở quán bar thôi, không liên quan gì tới mối quan hệ của hai đứa em cả. Ngẫm nghĩ lại thấy có lẽ đúng là như vậy, em để cho gã đàn ông trẻ tuổi kia ra về, rồi nghe Huy thú nhận sự thật về con người anh.

Huy bảo thực ra anh vừa thích phụ nữ cũng vừa thích đàn ông. Tối nay đến quán bar cùng với vài người bạn, Huy không kiềm chế được mà dẫn gã đàn ông trẻ tuổi kia về đây. Anh xin lỗi em và hứa từ giờ sẽ không tái phạm nữa. Thực tế là giữa anh với người đó cũng chưa xảy ra chuyện gì cả nên chưa thể coi là anh phản bội em. Huy bào chữa như vậy.

Bây giờ em rối tung rối mù không biết phải giải quyết thế nào. Có chị nào đã từng rơi vào hoàn cảnh oái oăm như em chưa? Huy không hẳn là người đồng tính mà anh vẫn thích phụ nữ, tình cảm anh dành cho em cũng khá chân thành. Anh cũng thực sự mong muốn cưới em làm vợ để xây dựng gia đình hạnh phúc. Và sự thật là giữa chúng em đã xảy ra quan hệ, chuyện ân ái khá ổn thỏa.