Vợ chồng bà Mai có 2 gái, 1 trai. Chồng bà thì cưng hai cô con gái, còn bà thì cưng anh con trai là Quốc. Ngày Quốc dẫn bạn gái về, bà Mai rất không vừa ý. Con trai bà giỏi giang, nhà cửa cũng có thua ai đâu mà phải lấy một đứa dân tỉnh, nhan sắc bình thường như Linh? Nghĩ mà bà Mai ức lắm, nhất quyết không chịu cho con cưới. Nhưng tính Quốc đã dứt khoát rồi thì mẹ có can ngăn thế nào cũng không được. Bà cũng không thắng con nổi, đành gật đầu cho qua. Thế rồi Quốc và Linh lấy nhau, đám cưới diễn ra cũng linh đình lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau đã hai năm rồi nhưng vợ chồng Quốc vẫn chưa có tin con cái gì. Bà Mai cứ nói tới nói lui mãi làm cả Quốc và Linh cứ cãi nhau không ít. Lại trong thời gian gần đây, cứ chiều tối về là Mai lại bảo có chuyện không về nhà nấu nướng được. Bà Mai đâm ra nghi ngờ con dâu ngoại tình. Bà Mai bèn kể chuyện này cho My, con gái út của bà nghe. Hôm đó cuối tuần, đang nấu ăn thì bà nằng nặc bắt Linh ra siêu thị mua trái cây cho bà ăn. Linh vừa ra khỏi nhà là My chạy ngay lên phòng của vợ chồng Quốc. My giúp bà Mai cài định vị vào điện thoại của Linh. Bà Mai muốn bắt tại trận con dâu ngoai tình để có cớ đuổi Linh đi.