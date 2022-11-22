Nghe xong những yêu cầu này từ chồng trong đêm tân hôn, tôi tức giận bắt taxi về mẹ đẻ

Tâm sự 22/11/2022 14:18

Sau 2 hôm tiếp khách mệt nhoài, Hồng lết chân được tới phòng ngủ mà người rã rời. Nhưng cũng muốn đêm tân hôn đáng nhớ, cô cố gắng đi tắm gội và diện một bộ đồ thật mát mẻ.

Hồng và Hậu đều đã ngoài 30 mà ở quê thì tuổi đó đã bị coi là ế. Thế nên, khi bạn bè mai mối, cả hai tìm hiểu nhau mới hơn 2 tháng bố mẹ cô đã hối tiến tới hôn nhân.

Thoạt đầu, Hồng phản đối ra trò. Cô bảo bố mẹ cứ làm như thế là khiến cô bị mất giá. “Con cũng có nhan sắc, cũng thông minh, việc nhà cũng biết cả, thu nhập không tồi. Sao bố mẹ cứ cuống cả lên như thể con là hàng ế, hàng tồn kho thế nhỉ? Bố mẹ có cứ thế người ta coi thường con không?” – Hồng bực bội, cằn nhằn. Bố mẹ cô chẳng dám hối thêm nữa.

Nhưng ngay sau đó, Hậu lại ngỏ lời, anh tuy chẳng dùng lời đường mật nhưng rất thật thà khiến Hồng gật cái rụp: “Dù thời gian quen nhau chưa lâu, nhưng em luôn mang đến cho anh niềm tin rằng em sẽ là người vợ, người mẹ tốt. Mình cưới nhau nhé?”

Nghe xong những yêu cầu này từ chồng trong đêm tân hôn, tôi tức giận bắt taxi về mẹ đẻ - Ảnh 1
Hồng yêu và cưới khá vội vì tuổi cũng đã cao - Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện diễn ra cũng tương đối suôn sẻ dù trong quá trình cũng có vài chuyện cỏn con khiến Hồng hoang mang: Liệu đây có phải sự lựa chọn đúng đắn? Nhiều lúc, Hồng thấy chồng tương lai khá gia trưởng, anh không thật sự quan tâm tới cảm xúc của cô…

Nhưng bạn bè luôn bảo ai trước khi cưới chẳng cãi vã vài lần. Chuyện của Hồng thế chưa là gì, cứ nhắm mắt mà đưa chân thôi. Và ngày cưới cũng tới…

Sau 2 hôm tiếp khách mệt nhoài, Hồng lết chân được tới phòng ngủ mà người rã rời. Nhưng cũng muốn đêm tân hôn đáng nhớ, cô cố gắng đi tắm gội và diện một bộ đồ thật mát mẻ.

Bước ra từ nhà tắm với tâm trạng khá hồi hộp, Hồng rón rén đi ra thì thấy Hậu đang ngồi bóc phong bì. Anh ngước lên nhìn vợ đầy dửng dưng, rồi lại cuối xuống đếm tiếp.

Hồng hơi hẫng, hỏi chồng:

- Sao anh không đợi em ra thì 2 vợ chồng cùng bóc?

Hậu lạnh lùng đáp:

- Tiền này tiền mừng bên nhà trai, em bóc cùng làm gì?

- Anh nói thế như thể em là người ngoài. Mình là vợ chồng rồi thì tiền ấy sau này chẳng quy về một mối à?

- Một mối? Quan điểm của em lạ ghê. Anh định bóc phong bì xong sẽ nói chuyện với em nhưng thôi, tiện đây anh làm rõ luôn nhé.

Nhà anh chẳng yêu cầu gì nhiều cả, chỉ có 3 điều này. Đầu tiên, em về làm vợ anh, sau này anh sẽ đi làm xa, em phải ở nhà chăm sóc bố mẹ. Mẹ anh chỉ có cái tật kén ăn thôi, còn tính cực hiền. Dễ như bà mà em còn không chiều được nữa thì phải xem lại cách ứng xử của mình. Anh không muốn lúc đi làm ăn mà còn phải nghe bố mẹ phàn nàn về em đâu. Liệu mà làm tròn bổn phận nhé!

- Anh đi làm xa? Em ở nhà chăm sóc bố mẹ? Khoan, chuyện này anh chưa từng đề cập tới khi mình quen nhau. Em cũng không muốn sống cùng mẹ chồng.

Nghe xong những yêu cầu này từ chồng trong đêm tân hôn, tôi tức giận bắt taxi về mẹ đẻ - Ảnh 2
Hậu đưa ra yêu cầu quá đáng ngay đêm tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

- Em không cần phải nhảy dựng lên như thế. Em biết tính anh ghét nhất cái kiểu người khác đang nói mà nhảy chồm chỗm vào miệng cướp lời mà. Anh nói xong đã, rồi em hãy nêu ý kiến.

Thứ hai, em cần phải độc lập tài chính. Tiền lương của vợ sẽ lo chi phí sinh hoạt, cỗ bàn rồi chuyện lặt vặt trong nhà. Tiền của chồng sẽ để lo công to việc lớn như mua đất, xây nhà, làm ăn.

Thứ ba, em nhất định phải sinh được con trai. Sinh tới mấy đứa cũng được, phải có con trai nối dõi.

Nghe xong, Hồng giận vô cùng. Cả 3 yêu cầu của Hậu quá ư oái oăm. Thời nào rồi mà họ còn có những tư tưởng lạc hậu và coi con dâu như người ở thế? Nhưng ngay đêm tân hôn, cô không muốn cãi nhau không hay nên cố nhẫn nhịn giải thích, thuyết phục chồng. Nhưng cả hai tranh luận mãi vẫn chẳng đi tới đâu. Hậu chỉ tay vào mặt vợ, dứt khoát:

- Nhập gia tùy tục, em liệu mà thay đổi. Đừng để bố mẹ anh phải lên tiếng chê trách, lúc đó anh không nhẹ nhàng với em thế này nữa đâu?

Nghe xong những yêu cầu này từ chồng trong đêm tân hôn, tôi tức giận bắt taxi về mẹ đẻ - Ảnh 3
Hồng bức xúc xách vali bỏ về nhà đẻ ngay đêm tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

Không nhẹ nhàng, thế anh định làm gì? Định dùng bạo lực với vợ đấy à? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải osin không công cho nhà anh. Nếu muốn tìm người vợ về cống nạp cả tiền bạc, công sức chăm bố mẹ anh, xin lỗi, tôi không làm được.

Nói rồi, Hồng khoác áo, nhét đồ ra vali rồi gọi taxi, đi thẳng. Cô quyết bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm khi nghe những yêu sách của người chồng gia trưởng.

Có thể, hành động của cô sẽ bị bố mẹ trách mắng, họ hàng, làng xóm xì xầm lời ra tiếng vào, nhưng suy cho cùng sống vẫn phải vì mình. Nếu cô cố ép bản thân phục vụ nhà chồng như thế, cô tin rằng cả đời mình sẽ chẳng thể hạnh phúc. Thế nên, chi bằng dứt khoát 1 lần chấm dứt cuộc hôn nhân vừa chớm nở còn hơn dai dẳng khổ sở về sau.

Đang mặn nồng, chồng đột nhiên nhăn mày lại rồi thốt ra một câu, tôi tức giận cho anh ta cái tát rồi bỏ về nhà mẹ đẻ

Đang mặn nồng, chồng đột nhiên nhăn mày lại rồi thốt ra một câu, tôi tức giận cho anh ta cái tát rồi bỏ về nhà mẹ đẻ

Do phải tiếp khách khứa nên đêm tân hôn chồng tôi vào phòng khi đã có chút hơi men trong người. Thấy tôi trong bộ váy ngủ, anh liền chạy tới ôm chầm lấy tôi. Giữa lúc cả hai đang nồng nàn, anh đột nhiên nhăn mày lại rồi thốt ra một câu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 37 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 40 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 54 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau