Hễ giận chồng là vợ lại xách túi bỏ về nhà mẹ đẻ, nửa đêm tôi đến xin lỗi thì “vỡ tim” khi nhìn cảnh tượng trên giường

Tâm sự 22/11/2022 13:34

Tôi đứng khuất trong bóng tối nhìn ra thấy vợ bước xuống xe, ăn mặc gợi cảm vô cùng. Sốc nhất là bên cạnh cô ấy có thêm hai gã đàn ông trẻ tuổi, mỗi người níu một bên tay vợ tôi, cả ba cười đùa lả lơi trêu ghẹo nhau ngay trước cổng nhà. 

Tôi và vợ mới kết hôn gần một năm, hiện tại vẫn chưa có con chung. Vợ tôi trẻ trung xinh đẹp lại ngọt ngào biết chiều chuộng chồng, tôi đặc biệt nâng niu và thương yêu cô ấy. Cũng bởi thế mà nhiều lúc vợ tôi đỏng đảnh, giận dỗi chồng vô cớ. Mà hễ giận chồng là cô ấy lại xách túi bỏ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm, cho đến khi tôi sang đón làm hòa.

Tôi là trụ cột kinh tế trong nhà, công việc áp lực, nhiều khi phải dỗ dành vợ khiến tôi mệt mỏi. Nhưng khi thấy cô ấy ngọt ngào sà vào lòng mình thì bao tức giận trong tôi lại tan biến hết. Và lần nào cũng như lần nào, sau vài ngày vợ bỏ về ngoại tôi nhớ cô ấy quá không chịu được lại sang đón vợ về.

Hễ giận chồng là vợ lại xách túi bỏ về nhà mẹ đẻ, nửa đêm tôi đến xin lỗi thì “vỡ tim” khi nhìn cảnh tượng trên giường - Ảnh 1
Hễ giận chồng là cô ấy lại xách túi bỏ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm - Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi vợ tôi đùng đùng giận chồng, lại bỏ về nhà mẹ đẻ. Nguyên nhân vì tôi đi làm muộn, cô ấy về sớm nhưng không muốn nấu cơm, trên đường về tôi mua đồ ăn sẵn. Nhưng đồ ăn tôi mua về không hợp khẩu vị vợ, cô ấy trách tôi không quan tâm, không biết cô ấy thích gì. 

Vợ bỏ về ngoại, hôm sau nhắn tin mà cô ấy chẳng đáp lời, đi làm cả ngày tối tôi lại có tiệc rượu tiếp khách, khi chuẩn bị về nhà thì cũng đã khá khuya rồi. Nghĩ đến về nhà vắng vẻ chẳng có ai, tôi nhớ vợ liền ngồi taxi quyết định sang nhà mẹ vợ đón cô ấy về luôn trong đêm. Vì uống rượu nên tôi không tiện lái xe riêng. 

Khi tôi sang thì thấy cổng nhà vợ khóa ngoài, có khi cả gia đình đi đâu đó. Gọi cho vợ không nghe máy, tôi đành đứng chờ ngoài cổng. Chờ khá lâu khoảng hơn 12 giờ, một số taxi đỗ trước cổng nhà bố mẹ vợ, tôi đứng khuất trong bóng tối nhìn ra thấy vợ bước xuống xe, ăn mặc gợi cảm vô cùng. Sốc nhất là bên cạnh cô ấy có thêm hai gã đàn ông trẻ tuổi, mỗi người níu một bên tay vợ tôi, cả ba cười đùa lả lơi trêu ghẹo nhau ngay trước cổng nhà. 

Chiếc xe taxi rời đi, 3 kẻ đó mất hút trong nhà. Tôi gọi điện cho em trai vợ mới biết bố mẹ vợ và cậu ta về quê có việc, vậy là đêm nay chỉ có mình vợ tôi ở nhà. Cô ấy vừa ra ngoài chơi về, căm hận hơn cả là còn dẫn theo đàn ông lạ về nhà, thậm chí là cả hai gã! 

Lúc ấy tôi phải cố giữ vững lí trí, đợi họ vào nhà một lát mới bước vào theo. Vội vàng quá hay sao mà cô ta còn chẳng chốt cửa trong, tôi dễ dàng vào được phòng ngủ của vợ. Bật đèn sáng choang, tôi giơ điện thoại chụp lại toàn bộ cảnh tượng trên giường. Vừa chụp mà tim đau như vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Vợ tôi và hai đã đàn ông trẻ tuổi đang quấn quýt lấy nhau. 

Chụp ảnh xong, tôi lao ra khỏi căn nhà đó như chạy trốn. Cay cú, đau đớn và cả hối hận, tôi bật khóc giữa đường. Khi trước tôi và người cũ yêu nhau 7 năm từ khi còn là sinh viên. Nhưng khi thành công có tiền tài, tôi thấy người cũ già xấu, chẳng còn xứng với mình nữa. Tôi lén qua lại với người khác, rồi quyết định chia tay người cũ để cưới người tình, chính là cô vợ hiện tại. 

Hễ giận chồng là vợ lại xách túi bỏ về nhà mẹ đẻ, nửa đêm tôi đến xin lỗi thì “vỡ tim” khi nhìn cảnh tượng trên giường - Ảnh 2
Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho sự phản bội và ruồng rẫy người phụ nữ hết lòng với mình - Ảnh minh họa: Internet

Người cũ bên tôi từ khi còn tay trắng, tôi chẳng báo đáp được cô ấy thứ gì, còn lại tiền bạc làm được đều cung phụng hết cho vợ mới. Cô ta muốn gì tôi cũng chiều, nâng niu như bà hoàng, cuối cùng cô ta lại phản bội tôi một cách cay đắng phũ phàng thế này. Vậy ra tôi đã rước về một người phụ nữ ăn chơi phóng túng. Những lúc cô ta kiếm cớ bỏ về nhà ngoại, thực chất là cố tình gây sự để đi chơi với trai lạ, thậm chí tới quán bar tìm tình một đêm mà tôi không hề hay biết. 

Tôi hối hận quá. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho sự phản bội và ruồng rẫy người phụ nữ hết lòng với mình. Đáng lẽ tôi phải hiểu hạng phụ nữ thế nào mới sẵn sàng chen chân vào mối quan hệ của người khác, qua lại với tôi khi tôi đang có bạn gái lâu năm. Nếu là người phụ nữ đàng hoàng, đời nào họ làm ra hành động như vậy. Nhưng bây giờ dù tôi có cay đắng hối hận ra sao cũng không thể lấy lại được những gì đã mất… 

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân vợ ngoại tình tâm sự tình yêu

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