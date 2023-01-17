Nghe tiếng động lạ, lén nhìn vợ qua khe cửa nhà tắm, tôi tá hỏa khi thấy cô ấy đang làm điều đó với thái độ vui vẻ đến kinh ngạc

Tâm sự 17/01/2023 19:47

Suốt 3 ngày nay, tôi tự lý giải nhưng vẫn không thể hiểu hành động của vợ, tại sao cô ấy làm như vậy dù chúng tôi rất hạnh phúc.

Tôi kết hôn được gần 2 năm, vợ là người khá đảm đang và chu toàn trong mọi công việc, cũng hết sức yêu thương chồng con. Vì biết nhau chẳng được thời gian dài lại qua mai mối, đôi khi tôi nghĩ chẳng biết sau này sẽ sống ra sao, có bên nhau trọn đời được hay không!

 

Nhưng rồi khi về chung 1 mái nhà tôi mới biết cuộc sống hôn nhân chẳng khó khăn như mình nghĩ chỉ cần chịu khó chia sẻ với nhau, nhường nhịn nhau và cùng nhau vượt qua gian khó là sẽ vững bền.

Mọi thứ tốt đẹp hơn khi vợ tôi sinh được cậu con trai đầu lòng, mọi thứ như trọn vẹn, cha mẹ tôi thì mừng khỏi phải nói, mỗi lần lên là cưng con dâu lắm, luôn dặn dò tôi phải yêu thương vợ con quan tâm cô ấy...

Tôi cùng mừng vì điều đó, khi người vợ của tôi được cha mẹ ưng ý. Còn tôi luôn cố gắng chăm sóc cô ấy hết lòng, những tưởng mọi điều tốt đẹp nhưng ai ngờ đêm hôm ấy khi đang cho con ngủ tôi nghe tiếng động lạ đặt bé xuống đi ra khi nhìn qua khe cửa thấy cô ấy đang "tự xử" trong nhà tắm tôi như chết lặng.

Nghe tiếng động lạ, lén nhìn vợ qua khe cửa nhà tắm, tôi tá hỏa khi thấy cô ấy đang làm điều đó với thái độ vui vẻ đến kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc và chẳng biết nên làm thế nào, tại sao vợ tôi lại làm như vậy, tôi là chồng cô ấy chuyện quan hệ vợ chồng vẫn diễn ra đều đặn, tôi cũng tìm mọi cách để yêu chiều vợ thỏa mãn lẫn tôi và cô ấy.

Thế nhưng khi nhìn thấy hành động ấy, tôi quá đau khổ, chẳng biết nên làm thế nào, hỏi thẳng cô ấy hay là im lặng hay nên thế nào, mọi người sẽ làm sao nếu đặt vào vị trí của tôi.

Sau tối đó đã 3 ngày mà tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi cũng chẳng tha thiết chuyện vợ chồng mỗi khi nghĩ tới hành động của cô ấy vào tối hôm đó! Hãy cho tôi lời khuyên?

Gửi 300 triệu ép người yêu phá thai trong uất ức, 5 năm sau gặp lại, cô ấy chỉ nói 1 câu mà khiến tôi như rơi xuống địa ngục

Gửi 300 triệu ép người yêu phá thai trong uất ức, 5 năm sau gặp lại, cô ấy chỉ nói 1 câu mà khiến tôi như rơi xuống địa ngục

Tôi gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh chẳng ngờ, nhưng lần này thì khác, cô ấy thẳng thắn đến gần và đáp trả tôi cay đắng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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