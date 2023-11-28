Nghe âm thanh ám muội của một người phụ nữ trong phòng ngủ của mình, tôi mở cửa xông vào xem thì 'chết điếng' khi thấy chồng đang say sưa làm việc này cùng cô bạn thân

Tâm sự 28/11/2023 08:35

Tôi mở mạnh khóa cửa. Khi cánh cửa được mở toang ra cũng là lúc tôi phải chứng kiến cảnh tượng sốc tột độ. Chồng tôi và người mà anh giới thiệu là bạn thân đang ôm nhau trên chính chiếc giường mà tôi vẫn thường nằm.

Tôi đã lập được gia đình được 4 năm. Cuộc sống vợ chồng của tôi trước giờ vẫn là niềm ao ước của bao người. Sinh con "đủ nếp đủ tẻ", đã có nhà cửa và ô tô. Chưa kể chồng tôi còn là giám đốc của một công ty xây dựng và luôn dành thời gian để chăm sóc vợ con. 

Cả đời tôi cũng chẳng mơ ước gì cao sang chỉ cần cuộc sống gia đình mãi như này thôi cũng là đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cái đêm định mệnh đó, cụ thể chồng tôi có dẫn một người phụ nữ lạ về nhà và giới thiệu với tôi rằng đây là bạn thân của anh từ hồi học cấp 2. Cô ấy chuyển vào Sài Gòn sống, giờ có việc ra Hà Nội công tác nhưng chưa tìm được chỗ ở.

Vốn dĩ là bạn thân của chồng nên tôi vẫn vui vẻ cho người bạn của chồng mình ở tầng 3 của nhà mình. Thậm chí tôi còn sẵn sàng dọn dẹp căn phòng và trò chuyện với bạn của anh để cho cô ấy đỡ phần cảm thấy xa cách khi tới một nơi xa lạ. 

Bạn thân của chồng Mai tên là Thanh. Người phụ nữ này khá đảm đang. Mỗi lần tôi đi làm về đã thấy cô nấu xong bữa tối cho gia đình mình. Mai lấy làm áy náy nhưng Thanh cười xuề xòa rằng đó cũng là cách cô nói lời cảm ơn đến vợ chồng tôi.

Nghe âm thanh ám muội của một người phụ nữ trong phòng ngủ của mình, tôi mở cửa xông vào xem thì 'chết điếng' khi thấy chồng đang say sưa làm việc này cùng cô bạn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh ở trong gia đình nhà tôi đã được một tháng. Tôi có phần thắc mắc rằng sao Thanh mãi vẫn chưa giải quyết xong công việc ở Hà Nội, nhưng rồi suy nghĩ đó lại chóng bị lãng quên. Mỗi lần về nhà, 3 người ăn cơm chung tự nhiên tôi lại thấy thân quen, vui vẻ.

Tuy nhiên, có một hôm tôi được tan làm sớm do công ty cô bị mất điện. Ban đầu tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ về nấu một bữa thịnh soạn cho chồng và Thanh. Bởi những ngày qua làm phiền Thanh khá nhiều, tôi cảm thấy rất áy náy.

Đi qua chợ, tôi mua con cá thật ngon, định bụng sẽ trổ tài món 2 người kia yêu thích nhất. Vui quá, tôi còn ngân nga hát.

Về đến nhà, tôi bỗng chột dạ khi thấy đôi giày của chồng mình nằm ngoài cửa. Bình thường anh về nhà cũng khá muộn, phải 7-8 giờ tối, nhưng sao nay mới có 3 giờ chiều mà anh đã về. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý nhiều. Cô nghĩ rằng cũng có thể công ty của chồng mình bị mất điện.

Nhưng khi bước vào nhà, có tiếng động lạ khiến tôi bất giác rùng mình. Sắc mặt vui tươi của cô không còn nữa, dần chuyển sang sự hoang mang, nghiêm nghị. Tiếng động đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao khoái lạc. Sao lại có thể? tôi buông túi cá xuống sàn nhà, cô nhè nhẹ đi lên tầng, nơi mà tiếng động đó phát ra.

Dừng trước cửa phòng của mình, tim của tôi bỗng đập loạn xạ, mặt cô nóng bừng. Tiếng rên rỉ đó ngày càng lớn, rõ mồn một là phát ra từ phòng cô. Nhưng tôi bỗng khựng lại, ngoài âm thanh nghe đến rùng mình đó, có tiếng của chồng cô.

Nghe âm thanh ám muội của một người phụ nữ trong phòng ngủ của mình, tôi mở cửa xông vào xem thì 'chết điếng' khi thấy chồng đang say sưa làm việc này cùng cô bạn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mở mạnh khóa cửa. Khi cánh cửa được mở toang ra cũng là lúc tôi phải chứng kiến cảnh tượng sốc tột độ. Chồng tôi và người mà anh giới thiệu là bạn thân đang ôm nhau trên chính chiếc giường mà tôi vẫn thường nằm. Hai người đều trần trụi. Dư âm khoái lạc của màn ân ái vẫn còn đọng lại. Không tin nổi vào mắt mình, tôi bất giác bỏ chạy xuống dưới nhà.

Ngồi dưới đợi 2 người kia mặc lại quần áo, nước mắt tôi lăn dài. Người mà cô thương yêu hết mực, người mà cô tin tưởng lại chính là kẻ phản bội cô. Vậy mà bấy lâu nay tôi như con hề không hay biết gì hết. Nếu như không có buổi tan làm về sớm này, tôi còn bị lừa dối đến bao giờ?

Tú và Thanh cùng đi xuống. Chồng tôi lộ rõ sự lo lắng, luôn miệng khẩn khoản xin lỗi cô. Người phụ nữ kia thì không nói gì, nhưng cô ta cúi đầu im lặng.

Tôi gằn giọng: "Hai người như thế này đã lâu chưa? Lừa dối tôi đã lâu chưa?".

Tú thành thật: "Thanh là người yêu cũ của anh hồi cấp 2. Lên cấp 3 cô ấy phải theo gia đình mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Bố mẹ Thanh bắt cô đi luôn cũng là vì ngăn cấm anh và cô ấy yêu nhau. Bởi hồi đó nhà anh nghèo.

Gần đây bọn anh mới liên lạc lại với nhau và...".

Tú nói đến đây thì không nói nữa khiến tôi càng uất nghẹn, tôi khóc lên nức nở. Đúng là "tình cũ không rủ cũng tới". Thì ra trước nay anh vẫn còn hình bóng của người cũ. Chỉ cần Thanh quay lại, anh sẽ bất chấp để theo cô ta.

Tôi khóc hỏi chồng: "Thế tình cảm từ trước đến nay của 2 vợ chồng mình là giả dối ư? Anh không yêu tôi sao còn lấy tôi rồi có con với tôi?".

Nghe âm thanh ám muội của một người phụ nữ trong phòng ngủ của mình, tôi mở cửa xông vào xem thì 'chết điếng' khi thấy chồng đang say sưa làm việc này cùng cô bạn thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tú vội vàng nắm tay tôi giải thích: "Anh có chứ, có yêu 2 mẹ con em chứ. Nhưng anh cũng yêu Thanh. Anh không hiểu tại sao mình vẫn còn yêu cô ấy".

Nghe câu trả lời của Tú thế là tôi đã rõ tình cảm của anh. Tú thực ra là người đàn ông tham lam, cái gì anh cũng muốn. Thật nực cười.

tôi quay ra hỏi người phụ nữ kia: "Thế còn chị, sao chị lại phản bội tôi. Sao lại trơ trẽn như vậy. Đã ngoại tình với chồng tôi lại còn về nhà tôi ở và đối xử tốt với tôi, rốt cục chị muốn gì?".

Thanh ấp úng: "Chị xin lỗi em... Mai. Ban đầu chị ra Hà Nội cũng là để cho khuây khỏa sau cuộc hôn nhân tan vỡ với chồng mình, nhưng không ngờ gặp lại Tú. Chị cứ nghĩ đã quên anh nhưng phát hiện tình cảm dành cho Tú vẫn còn nhiều. Chị biết chị làm vậy là sai..."

"Là sai sao chị còn làm. Chị quả thực không biết xấu hổ đó" - tôi ngắt lời Thanh.

Sau cùng cô đuổi cả 2 con người ấy ra khỏi nhà mình. tôi cần thời gian để suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. tôi không muốn mình hành động hồ đồ để rồi có kết quả đáng tiếc. Thực ra tôi cũng muốn cho Tú thêm cơ hội, bởi vì tôi cũng rất yêu anh. Nếu anh chọn người phụ nữ đó, tôi sẽ buông tay. Nhưng nếu anh quay về với mẹ con tôi thì bắt buộc phải cắt hết liên lạc với Thanh.

Mềm lòng qua đêm cùng bạn trai nghèo trước khi lên xe hoa cùng đại gia, lúc trở về nhà tôi khóc đến lạc giọng khi thấy thứ này trong túi xách

Mềm lòng qua đêm cùng bạn trai nghèo trước khi lên xe hoa cùng đại gia, lúc trở về nhà tôi khóc đến lạc giọng khi thấy thứ này trong túi xách

Chỉ còn nửa năm nữa là tôi hoàn thành thử thách. Tuấn đã chuẩn bị nhà sang làm nhà tân hôn, mua xe, mọi thứ cho cuộc sống đủ đầy của 2 đứa. Vậy nhưng tôi lại thất bại vào phút chót. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ