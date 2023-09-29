Ngày giỗ vợ, tôi nhớ em khôn nguôi, uống say bí tỉ rồi ngủ một mạch, bỗng sáng hôm sau tỉnh giấc thấy người đàn bà xa lạ đang ôm chặt lấy mình, gương mặt khiến tôi sốc tột độ

Tâm sự 29/09/2023 16:18

Hai tuần trước là ngày giỗ của vợ tôi. Tôi cùng con trai đã 6 tuổi đã cố gắng sống tốt suốt 2 năm qua. Có lẽ bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh, cố gắng kiếm tiền nuôi con trai nên đôi khi tôi đã thấy lòng mình đã ổn định lại. Nhưng tôi biết mình vẫn chưa thể quên được vợ.

Càng đến gần ngày giỗ của vợ, tôi lại buồn đau vô cùng. Ngày giỗ của vợ, tôi uống đến say quên đất trời. Tôi chỉ nhớ mình về được tới nhà, sau đó ngã ra giường ngủ say.

Đến nửa đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy. Tôi hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm kế bên. Vừa nhìn thấy vóc dáng của người phụ nữ đó, lòng tôi run rẩy. Cô ấy nhìn rất giống vợ tôi, đặc biệt là mái tóc đen suông dài đến lưng.

Ngày giỗ vợ, tôi nhớ em khôn nguôi, uống say bí tỉ rồi ngủ một mạch, bỗng sáng hôm sau tỉnh giấc thấy người đàn bà xa lạ đang ôm chặt lấy mình, gương mặt khiến tôi sốc tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa tay kéo gương mặt cô ấy lại để nhìn cho rõ, đây có đúng là người vợ mất sớm của tôi không? Có phải cô ấy vì biết tôi và con trai nhớ thương nên đã tìm cách quay về?

Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh, trong lòng tôi vừa chua chát vừa phẫn nộ. Đó không phải là vợ tôi mà là Vy, cô đồng nghiệp! Tôi vội vàng ngồi dậy, Vy cũng bối rối nhìn hai chúng tôi không mảnh vải che thân. Tôi không nhớ gì chuyện hôm qua, thật sự không thể nhớ. Tôi chỉ biết trong mơ đã gặp vợ, không phải là Vy!

Hóa ra tối qua Vy đi theo tôi suốt chặng đường về nhà. Cô ấy còn đội bộ tóc giả để trông giống vợ tôi. Tôi vì say nên nhận nhầm đó là vợ, vậy là mọi chuyện xảy ra mà tôi chẳng nhớ gì cả.

Ngày giỗ vợ, tôi nhớ em khôn nguôi, uống say bí tỉ rồi ngủ một mạch, bỗng sáng hôm sau tỉnh giấc thấy người đàn bà xa lạ đang ôm chặt lấy mình, gương mặt khiến tôi sốc tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết Vy đã có cảm tình với tôi từ lâu, nhưng tôi không thể đáp trả vì còn nhớ thương vợ qua đời sớm. Sau khi vợ tôi mất, Vy luôn ở bên giúp tôi chăm sóc con cái, kiên nhẫn đợi tôi hồi đáp tình cảm của cô ấy. Nhưng tôi không thể ngờ được cô ấy lại dùng cách giả dạng vợ tôi để trèo lên giường cùng tôi thế này.

Vì quá tức giận, tôi đuổi Vy đi ngay sau đó. Nhưng tôi nào ngờ, một tháng sau cô ấy thông bao đã có thai. Cô ấy tìm đến mẹ tôi, bà muốn chúng tôi kết hôn. Tôi thật sự rất khó xử. Tôi không thể vô trách nhiệm với đứa con trong bụng của Vy. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với vợ cũ, tôi vẫn còn thương cô ấy lắm. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa chấm dứt hôn nhân với người vợ tàn tật, tôi lao ngay vào cuộc vui chăn gối với cô nhân tình nóng bỏng, hả hê đêm đi khoe nhưng khi cánh cửa vừa mở tôi hóa đá với cảnh tượng trước mắt

Vừa chấm dứt hôn nhân với người vợ tàn tật, tôi lao ngay vào cuộc vui chăn gối với cô nhân tình nóng bỏng, hả hê đêm đi khoe nhưng khi cánh cửa vừa mở tôi hóa đá với cảnh tượng trước mắt

Cách đây 5 tháng, vợ cũ nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì tôi có một mối quan hệ khác bên ngoài. Lúc ấy cô ta vừa gặp tai nạn không lâu, đang phải ngồi trên xe lăn vì chân bị tổn thương nặng. Bác sĩ bảo muốn hồi phục được chắc cũng phải mất vài năm tập luyện vật lý trị liệu.

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