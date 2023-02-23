Ngày em vợ tái hôn, bố vợ nói 1 câu sau cuộc nhậu, tôi lập tức viết đơn ly hôn rồi bỏ lên bàn

Nhưng thời điểm đó, nhiều người thuyết phục tôi không nên tiến xa hơn với Hằng, vì dù gì cô ấy còn có một người em trai kém 3 tuổi, gia đình lại nghèo. Sau này kết hôn, tôi sẽ phải chi rất nhiều khoản, đỡ đần cho nhà vợ, nhưng tôi không nghe mà vẫn kiên quyết cưới Hằng bằng được. Nào mà ngờ, nỗi lo của mọi người sau này lại trở thành hiện thực.

Tôi và Hằng làm chung công ty. Hằng là một cô gái trầm tính, dịu dàng và xinh đẹp nên tôi đã bị cô ấy thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi ra sức theo đuổi Hằng và cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của cô ấy.

Không ngờ, cuộc hôn nhân đầu tiên của em vợ không kéo dài được bao lâu, mới 3 năm đã ly hôn. Đáng nói, sau khi ly hôn, cậu còn hào phóng tặng luôn căn nhà cho vợ.

Không lâu sau khi tôi và Hằng kết hôn, em trai cô ấy cũng rục rịch tính tới chuyện lấy vợ. Nhưng bất ngờ, nhà gái lại thách cưới cao gồm một khoản tiền mặt lớn và một căn nhà. Về phần tiền “lễ đen”, gia đình có thể gom góp được nhưng chuyện mua nhà lại không dễ giải quyết, vậy là cậu đã tìm tới vợ tôi nhờ giúp đỡ. Vì vợ cương quyết đòi mua nhà cho em trai, thậm chí lấy cuộc hôn nhân của chúng tôi ra đe dọa nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Cũng may là tôi có điều kiện, làm ra nhiều tiền chứ lấy đâu ra chàng rể mua nhà cho em vợ chứ.

Nghe mà sôi máu, cả căn nhà mà cậu cứ làm như mớ rau ngoài chợ, mua được dễ dàng nên cho đi dễ dàng vậy. Đúng là không kiếm tiền, không phải của mình làm ra thì không biết trân trọng mà. Nhưng giờ căn nhà đã sang tên đổi chủ, chúng tôi không làm gì được nữa rồi.

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Không lâu sau, em vợ tái hôn. Nhà gái không đòi nhà, nhưng lại mở miệng đòi 150 triệu sính lễ. Vì không có tiền tiết kiệm, cậu lại tới tìm vợ chồng tôi nhờ giúp đỡ nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi kiên quyết không cho, vay cũng không. May thay, lần này Hằng cũng đồng ý với quan điểm của tôi.

Nghe bảo sau đó cậu phải đi vay mượn tiền khắp nơi để cưới vợ, lòng tôi hả hê lắm. Thế cũng hay, có vay thì sẽ có động lực làm mà trả nợ. Rồi đám cưới của em trai vợ cũng diễn ra, ai nấy đều hân hoan khi cậu lấy được vợ mới. Thế nhưng ngày em vợ tái hôn cũng là ngày tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 6 năm của mình. Chuyện là sau đám cưới, bố vợ tới nắm tay tôi khi đang ngà ngà say rồi nói lời cảm ơn: Bố thật sự rất biết ơn con. Nếu con không cho thằng Hiếu (em vợ tôi) 150 triệu thì bố thật sự không biết phải xoay sở thế nào. Đúng là con rể tốt, Hằng lấy được con thật may mắn mà.

150 triệu ư? Chẳng nhẽ Hằng đã nói dối tôi, âm thầm đưa tiền về cho nhà ngoại? Nghe bố vợ nói tôi xây xẩm mặt mày, bỏ đi thẳng. Về nhà, tôi hỏi vợ về số tiền đó. Ban đầu Hằng còn chối đây đẩy nhưng sau khi tôi nói bố vợ đã nói hết mọi chuyện, cô ấy đành phải thừa nhận.

Thất vọng về vợ, tôi lập tức đề nghị ly hôn. Tại sao cô ấy lại mù quáng giúp đỡ em trai như vậy chứ? Nhà cô ấy coi tôi khác gì cái máy ATM để rút tiền không? Hết lần này đến lần khác, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.