Ngày đầu về nhà chồng, con dấu mới đã ngủ đến 10 giờ chưa dậy, mẹ chồng bực tức lên tận phòng kêu nhưng khi mở cửa ra thì tá hỏa với cảnh tượng trước mắt

Thế nhưng, chính lúc tưởng chừng như hạnh phúc cận kề thì cuộc sống gia đình bà lại rơi xuống địa ngục.

Ngày cưới con trai, mẹ chồng sung sướng ra mặt vì ngày bà ngóng trông bấy lâu cũng đã đến. Con trai bà vốn là đứa khó tính lại gia trưởng nên ai yêu anh cũng đều bỏ đi hết, may mà cuối cùng anh cũng lấy được vợ.

Lúc đó, bà đứng dưới nhà gọi:

Sau khi hôn lễ hoàn tất, bà dọn dẹp nhà cửa rồi mệt quá lăn ra ngủ, trong khi con trai và con dâu cũng đã vào phòng riêng từ lâu. Nhưng sáng hôm sau bà dậy từ 5 giờ sáng tiếp tục dọn dẹp lại lần nữa vì nhà cửa bám bẩn, dầu mỡ. Nhưng mãi đến 10 giờ lưng còng hết cả mà vẫn không thấy trên lầu có động cựa gì.

- Con dâu ơi, xuống nấu ăn đi. Con dâu ơi.

Mãi không thấy ai thưa, bà lại gọi:

- Con dâu, dậy đi.

Vì chân đau, bà không muốn leo lên leo xuống cầu thang nên cứ đứng ở dưới gọi vọng lên nỉ non vời vợi nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, vừa mệt vừa tức bà liền cầm cây gậy dựng ở góc bếp đi lên định đánh con dâu dạy cho cô 1 bài học.

Vừa leo lên tới nơi bà thở hồng hộc:

- Dâu với chả con, mới cưới về đã không biết phép tắc gì, trưa trờ trưa trật còn nằm dài trên giường. Dậy đi.

Vừa nói bà vừa tốc chăn ra nhưng chết ngất khi thấy trên ga giường dính đầy máu còn con dâu thì lịm đi mặt tái mét. Bà vội vàng gọi xe cấp cứu đưa con dâu vào viện.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó, bà mới chợt nhớ ra con trai mình ở đâu sao không thấy, bà gọi điện để con trai vào viện với vợ thì anh ta nói:

- Con không vào, cho cô ta chết quách đi.

Bà nổi giận quát:

- Mày điên à? Mày bị làm sao đấy con? Thế cả đêm qua mày đi đâu?

Con trai bà mới đáp:

- Cô ta mang thai đứa con của thằng nào rồi định bắt con đổ vỏ, đêm qua chính con đánh cô ấy đấy, cho cô ta biết lừa con không phải chuyện dễ dàng.

Bà liền kêu lên:

- Trời ơi là trời, tại sao mày lại ác như vậy ? Mày có biết cái thai đã không giữ được rồi không?

Anh con trai nghe vậy ngập ngừng đôi chút nhưng rồi anh lại nói:

- Tất cả là do lỗi của cô ta, cô ta là loại đàn bà không ra gì, đáng lắm.

Lúc đó, bà mới ngồi sụp xuống khóc:

- Con ơi là con, sao mày dại thế con ơi? Cái thai đó là con của mày chứ con ai? Mày đã giết chết con mày rồi.

Con trai bà ngạc nhiên:

- Sao mẹ biết? Mẹ đang nói gì thế?

Bà bật khóc:

- Chẳng phải lần trước mày say rượu rồi đè nó tại nhà mình sao? Nó xấu hổ nên sáng sớm đã về còn dặn mẹ đừng nói lại với mày. Sau đó, nó có thai rồi nên mẹ mới giục cưới, con dâu còn nói giữ bí mật để làm cho mày bất ngờ. Thế tại sao hôm qua nó không giải thích mà để mày đánh ra nông nỗi này?

Anh con trai ngơ người:

- Cô ấy có nói nhưng con không tin. Cô ấy còn nói đi gọi mẹ làm chứng nhưng con không cho vì lúc đó tức quá. Con cứ ngỡ lần nào mình cũng dùng bao thì làm sao có thai được, con…con.

Mẹ anh liền nói:

- Giờ mày có hối hận cũng muộn rồi, thằng con khốn nạn.

Anh nghe xong vội chạy vào viện nhưng giờ thì không còn cứu vãn được gì nữa, vợ anh cũng không thể sống với anh nữa mà quyết định ly dị. Đó là cái giá phải trả cho sự nóng nảy ghen tuông vô cớ của anh.