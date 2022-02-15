Ngày 14/2 chuyển khoản tặng bạn gái 20 triệu mà vẫn bị mắng, anh chàng "mặt ngắn tũn" còn bực mình vì điều này!

Nhưng điều kì lạ là mắng thì cứ mắng, quát thì cứ quát, giận thì cứ giận chứ không thấy chuyển khoản lại mình 20 triệu, rõ ràng bảo là “Anh tưởng lúc nào cũng tiền là hay à?” mà không trả… vẫn nhận.

Anh em nào như mình không, hiện tại mình đang đi công tác, không có mặt tại Hà Nội, mình ban đầu cũng định tặng hoa với socola mà bận bịu quên mất, nên khi người yêu nhắc hôm nay là valentine:

- Nay valentine đấy, anh có điều gì bất ngờ cho em không?

Gợi ý thế nghĩa là mình phải có quà rồi nên:

- Có chứ.

Xong vào tài khoản, bắn thẳng trực tiếp 20 triệu đồng vào tài khoản người yêu, rồi nhắn:

- Valentine không có gì nhiều, anh ck em 20 triệu, anh không ở Hà Nội, không bên em ngày Valentine được nên em chủ động tự mua socola với hoa, ăn uống cho thoải mái nhé.

Các bạn thấy mình sai chỗ nào không? Mình quá tâm lý rồi còn gì, vậy mà:

- Anh thì lúc nào cũng tiền, tiền, anh không làm được cái gì khác à, em tự đi mua thì còn cái ý nghĩa gì nữa? Sao anh không mua sẵn socola với hoa hay chuẩn bị quà rồi gửi tặng em có phải hay hơn không. Anh làm như này kiểu như là đến lúc em nhắc thì mới chuyển khoản cho có lệ vậy, anh nghĩ như vậy là hay à?

Mình im lặng vì không biết nói gì, xong thì xin lỗi…

Ảnh minh họa

- Anh xin lỗi, vì anh bận quá nên không nhớ ra nay ngày valentine…

- Ăn có quên không, ngủ có quên không, đi chơi có quên không mà không nhớ nổi ngày valentine, lúc nào cũng lý do, lý chấu xong xin lỗi, anh tưởng xin lỗi mà xong à? Xin lỗi mà xong đã không cần đến pháp luật!

Sau đó là mình bị nói 1 đoạn dài, tất nhiên mình cũng chả đọc hết, vào seen cái rồi đi ra… vì đã quá nhiều lần như vậy rồi…

Nhưng điều kì lạ là mắng thì cứ mắng, quát thì cứ quát, giận thì cứ giận chứ không thấy chuyển khoản lại mình 20 triệu, rõ ràng bảo là “Anh tưởng lúc nào cũng tiền là hay à?” mà không trả… vẫn nhận. Thế mới cay, vẫn phải tặng quà mà vẫn bị mắng? Anh em nào như mình không? Mình bận quá nên mới vậy. Mà nay đọc 1 bài có bạn nữ đc tặng hoa với quà lại giận người yêu bảo sao không chuyển khoản. Mình tâm lý chuyển khoản thì lại bị giận đòi socola với hoa quà, ngược đời.

Trốn người yêu đi đám cưới người yêu cũ giờ thành F0, cô gái "sôi máu" hơn khi anh chàng thú nhận điều này Giờ không biết nên thương vì bị bệnh hay nên giận nữa mọi người, lại còn sĩ diện phong bì 1 triệu xong về ăn ngay quả Covid, nghĩ mà thấy buồn…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-14-2-chuyen-khoan-tang-ban-gai-20-trieu-ma-van-bi-mang-anh-chang-mat-ngan-tun-con-buc-minh-vi-dieu-nay-450191.html