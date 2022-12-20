Mỗi chiều vợ đều lén mang cháo đến bệnh viện, tôi bí mật theo dõi thì sững sốt với cảnh tượng diễn ra trong phòng bệnh

Tâm sự 20/12/2022 06:56

Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, biết nhẫn nhịn và luôn nghĩ cho người khác. Chính vì những đức tính này mà tôi thích cô ấy.

Năm vợ tôi hơn hai mươi tuổi, mẹ cô ấy ốm một trận thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ mẹ tôi tìm thầy tìm thuốc, bỏ bao nhiêu tiền ra giúp đỡ chắc là không qua khỏi. Trong một lần cùng mẹ về quê, ghé thăm nhà bạn mẹ, tôi gặp cô ấy, ngay lập tức bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Từ đó tôi thường tự nguyện tháp tùng mẹ về quê, siêng đến nhà thăm lấy cớ gặp người trong mộng.

Thời điểm đó nghe đâu cô ấy đã có người yêu rồi. Tôi sốt ruột sợ mất người mình ưng, liền nhờ mẹ "ra tay" giúp đỡ. Tôi không biết mẹ tôi đã nói gì với mẹ cô ấy và mẹ cô ấy đã nói gì với con gái mình, nhưng chẳng bao lâu sau thì chúng tôi làm đám cưới.

Bao năm sống chung, có với nhau ba mặt con, cô ấy luôn thể hiện đúng vai trò dâu hiền vợ đảm. Thế nhưng tôi luôn có cảm giác cô ấy không thật sự hết lòng hết dạ với tôi, nhất là về khía cạnh tình cảm. Hình như trong một góc nào đó của lòng mình, cô ấy vẫn nghĩ về người yêu cũ.

Thời gian gần đây tôi thấy thỉnh thoảng buổi chiều vợ hay đi đâu đó, cô ấy còn hầm cả cháo mang theo. Tôi hỏi thì cô ấy nói có người bạn nằm viện, không ai chăm sóc nên thỉnh thoảng cô ấy ghé thăm. Tôi hỏi cô ấy bạn như thế nào thì cô ấy nói bạn ở quê. Linh tính cho tôi biết có điều gì đó không bình thường.

Mỗi chiều vợ đều lén mang cháo đến bệnh viện, tôi bí mật theo dõi thì sững sốt với cảnh tượng diễn ra trong phòng bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần tôi bí mật theo chân vợ vào bệnh viện và cảnh tượng nhìn thấy khiến tôi sửng sốt: Vợ tôi vừa đến liền vội vàng lấy khăn lau mặt cho một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, sau đó múc cháo ra bát, nhẹ nhàng bón từng thìa cho anh ta ăn. Trông họ không khác gì vợ chồng.

Không kìm nén được cơn giận dữ, tôi liền lao vào quát: "Nói mau, anh ta là ai, hai người có quan hệ như thế nào mà cô giấu giếm chăm sóc anh ta". Người đàn ông bảo tôi ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng làm sao tôi còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện. Vợ thấy tôi nổi nóng liền đứng dậy lôi tôi ra ngoài.

 

- Đó là người yêu cũ của cô phải không? Là người bao năm qua cô vẫn ngày đêm tưởng nhớ phải không? Giờ cô còn lén lút chăm sóc hắn ta.

- Anh ấy đúng là người cũ của em, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ…

Mỗi chiều vợ đều lén mang cháo đến bệnh viện, tôi bí mật theo dõi thì sững sốt với cảnh tượng diễn ra trong phòng bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tát tôi một cái. Tôi bất ngờ chao đảo suýt ngã. Cùng với đó, cô ấy nói: "Chuyện hôm nay, nếu anh muốn nghe, em có thể giải thích rõ ràng. Nhưng anh không được dùng lời lẽ xúc phạm em. Nói cho anh biết, nếu ngày đó không phải vì ơn nghĩa của mẹ anh đối với gia đình em quá lớn, thì người em lấy làm chồng có lẽ là anh ấy chứ không phải anh. Nhưng bản thân em biết rõ, em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả".

Cô ấy nói xong rồi lại quay lưng quay vào phòng bệnh, chào người đàn ông kia rồi ra về, còn tôi đứng đó, vừa choáng váng vì cái tát bất ngờ của vợ, vừa đau đớn vì những lời vợ vừa nói ra. 

Tôi quyết định vào gặp lại người đàn ông kia. Anh ta nhận ra tôi. Chúng tôi nói chuyện hồi lâu. Trên đường về, những lời nói của anh ta vẫn khắc rõ trong đầu tôi: "Hồi đấy chúng tôi yêu nhau, nhưng tình cảm cũng chưa quá sâu nặng. Mẹ cô ấy bị bệnh được mẹ anh giúp đỡ. Mẹ anh còn ngỏ lời muốn cô ấy về làm dâu. Mẹ cô ấy vì không muốn bạn buồn đã khuyên cô ấy kết hôn với anh. Cô ấy cũng nghĩ nhiều, cuối cùng vì thương mẹ mà xuôi lòng.

Tôi biết cô ấy bỏ tôi vì chữ hiếu nên chỉ thương chứ không giận. Cô ấy lấy chồng rồi tôi vẫn thường xuyên đến thăm nom mẹ cô ấy, bà nhận tôi là con nuôi. Vài năm sau tôi phát hiện mình bị suy thận. Tôi không dám lấy vợ, sợ gieo đau khổ cho người khác. Dạo gần đây tình trạng bệnh của tôi nặng hơn, tuần phải chạy thận ba lần. Chắc mẹ cô ấy gọi điện có nói tôi lên viện một mình nên thỉnh thoảng tôi lên đây cô ấy có ghé thăm. Cô ấy cũng có nói là không để chồng biết, vì tính anh hay ghen, sợ anh không hiểu cho cô ấy lại đâm ra khó chịu. Giờ hai người như vậy, tôi thấy áy náy lắm".

Giờ thì tôi biết mình sai ở đâu rồi. Tôi đã quá nặng lời với vợ. Cái tát vợ dành cho tôi là xứng đáng. Nhưng vợ tôi cũng sai mà. Nếu cô ấy nói rõ mọi chuyện với tôi thì tôi đâu có hẹp hòi gì, thậm chí còn có thể cùng vợ chăm sóc anh ấy. Là vợ chồng, có chuyện gì mà không thể nói được với nhau, cứ mờ mờ ám ám để hiểu lầm nhau, làm tổn thương nhau. Những lời nặng nề cay đắng đã nói ra giờ biết cách nào lấy lại được.

Gặp vợ cũ trong bộ đồ cũ mèm đi cùng đám con nheo nhóc, tôi cười khẩy thương tình cho 2 triệu nhưng rồi “mất ngủ” trước cảnh tượng sau đó

Gặp vợ cũ trong bộ đồ cũ mèm đi cùng đám con nheo nhóc, tôi cười khẩy thương tình cho 2 triệu nhưng rồi “mất ngủ” trước cảnh tượng sau đó

Sau 3 năm tôi tình cờ gặp vợ cũ đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại, hôm đó tôi đang dẫn bạn gái mới đi mua sắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 31 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy