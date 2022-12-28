Mời bạn trai đi ăn, vừa nhìn thấy thì anh rơm rớm nước mắt nói một câu khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 28/12/2022 03:35

Vì muốn ăn món gì lạ miệng, tôi dẫn anh đến một nhà hàng bít tết khá có tiếng. Ai ngờ khi món ăn được dọn lên, Tuân cứ nhìn chằm chằm đĩa bít tết rồi bỗng rơm rớm nước mắt như muốn khóc.

Tôi và Tuân yêu nhau được 4 tháng rồi. Anh là người đàn ông tốt, điều kiện công việc, tuổi tác, gia đình của hai đứa rất tương xứng với nhau. Dù thời gian yêu nhau chưa dài nhưng tôi đã sớm mơ về tương lai xa hơn.

Cách đây gần 1 tháng, nhân dịp lĩnh lương nên tôi mời Tuân đi ăn tối. Vì muốn ăn món gì lạ miệng, tôi dẫn anh đến một nhà hàng bít tết khá có tiếng. Ai ngờ khi món ăn được dọn lên, Tuân cứ nhìn chằm chằm đĩa bít tết rồi bỗng rơm rớm nước mắt như muốn khóc.

Tôi hốt hoảng hỏi anh làm sao, nghe xong câu trả lời thì tôi không khỏi "hóa đá": "Anh nhớ vợ cũ của anh... Trước đây cô ấy biết anh thích ăn bít tết nên luôn cố gắng học nấu món này mà chẳng bao giờ thành công. Cô ấy vụng về lắm, vì thế mà mẹ chồng nàng dâu mới không hợp nhau, dẫn đến tụi anh phải ly hôn... Giờ đây anh nhận ra anh còn yêu cô ấy rất nhiều, xin lỗi em nhưng mình chia tay đi, anh phải tìm cô ấy".

Mời bạn trai đi ăn, vừa nhìn thấy thì anh rơm rớm nước mắt nói một câu khiến tôi 'hóa đá' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thốt ra những lời như "sét đánh ngang tai" ấy, Tuân bỏ tôi ở lại nhà hàng, một mình về trước. Tới lúc đó tôi mới biết bạn trai mình từng có một đời vợ. Vậy là Tuân giấu giếm tôi suốt từ lúc quen nhau tới giờ!

Về nhà, tôi ấm ức vô cùng, liên tục gọi điện cho Tuân để làm rõ vấn đề nhưng anh ta không lần nào nghe máy, sau đó thì chặn hết các cách thức liên lạc từ tôi. Tìm đến tận công ty gặp thì Tuân tránh mặt, không chịu nói chuyện trực tiếp.

Cách đây mấy hôm bạn tôi gửi cho tôi ảnh chụp màn hình facebook Tuân, thấy anh ta đổi ảnh đại diện chụp chung với 1 người phụ nữ trẻ. Hẳn đó là vợ cũ của anh ta và họ đã làm lành. Tôi càng nghĩ càng tức không để đâu cho hết. Ít ra anh ta cũng phải có một lời xin lỗi tôi cho đàng hoàng chứ? Chính anh ta theo đuổi và tỏ tình với tôi, cuối cùng lại đối xử với tôi đầy coi thường thế này! Tất nhiên tôi chẳng thèm níu kéo một người không có tình cảm thật lòng với mình. Thế nhưng theo mọi người tôi có nên làm ầm ĩ lên để đòi một lời xin lỗi nghiêm chỉnh từ anh ta không? Chứ đến giờ tôi vẫn ức chế vô cùng.

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