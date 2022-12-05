Mẹ ruột chuẩn bị tái hôn nhưng khi biết danh tính 'bố dượng tương lai', vợ chồng tôi ngã quỵ trước gương mặt thân quen

Tâm sự 05/12/2022 02:34

Trên đời này thiếu gì đàn ông, hà cớ gì mẹ tôi lại nhất quyết chọn người ấy?

Bố G mất cách đây 8 năm, kinh tế gia đình khá giả, mẹ G còn rất xinh đẹp và sang trọng nên G cũng ủng hộ bà đi bước nữa nếu tìm được người tâm đầu ý hợp.

Nhà G có hai chị em gái, bà ở một mình chúng G còn lo hơn, đều là phận gái lấy chồng xa, sao chăm lo cho mẹ lúc tuổi già được như con trai. Vậy nên, cứ thấy mối nào ổn ổn là chúng G xúm vào gán ghép với mẹ.

Mẹ ruột chuẩn bị tái hôn nhưng khi biết danh tính 'bố dượng tương lai', vợ chồng tôi ngã quỵ trước gương mặt thân quen - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thật bất ngờ là mấy ngày trước, mẹ gọi cho G, lúc đầu có vẻ ngượng nhưng sau đó vui vẻ thông báo tin quan trọng. Mẹ sẽ ra mắt bố dượng tương lai của chị em G vào thứ bảy. Có điều, mẹ muốn G hứa, dù dượng thế nào cũng phải ủng hộ vì mẹ đã suy nghĩ kỹ, cũng tìm hiểu dượng 1 năm rồi mới quyết định tái hôn. G vâng dạ vui vẻ mà không ngờ trước được sự việc phức tạp.

Sáng hôm thứ bảy, vừa về đến nhà, mẹ G ra tận cổng đón, chồng G cũng xách vali và quà cáp vào theo. Anh ấy cẩn thận mang một chai rượu ngoại với ít đồ nhắm ngon về để tiếp rượu bố vợ tương lai.

Mẹ ruột chuẩn bị tái hôn nhưng khi biết danh tính 'bố dượng tương lai', vợ chồng tôi ngã quỵ trước gương mặt thân quen - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vừa bước vào cửa, G choáng váng nhận ra khuôn mặt quen thuộc, chồng G thì còn phản ứng mạnh hơn G. Anh ấy đấm tay vào cửa rồi quay người bỏ đi ngay lập tức, mặt đỏ gay vì tức giận.

G thấy mẹ có vẻ buồn, chẳng biết phải làm gì nên vẫn dẫn con vào nhà để đối diện với người đàn ông kia. Nhìn anh ta nhơn nhơn thách thức, còn cười khẩy khi gặp chúng G, G đoán anh ta biết trước và còn vui vì phản ứng của chồng G.

Người đàn ông tồi tệ ấy là anh rể của chồng G. Cách đây 3 năm, anh ta đã ly hôn chị gái của chồng G, bị tòa xử mất quyền nuôi con vì ngoại tình, vũ phu, bạo hành vợ con. Anh ta là một công tử nửa mùa, giỏi ăn chơi, cặp kè với cả bà sếp già ở công ty, để người đàn bà kia ghen ngược, hành hạ chị chồng G bằng đủ lời lẽ xúc phạm.

Thật không ngờ mẹ G có thể chọn tái hôn với một người như thế này, bà ấy bị lừa gạt hay tình cảm thật lòng đây? Mẹ G hơn 50 tuổi nhưng nhìn rất trẻ, da trắng, dáng đẹp, ăn mặc thời trang, quan trọng là bà có rất nhiều tiền và đất đai do bố G để lại. Ở thị trấn này, mẹ G cũng khá nổi tiếng. Chẳng hiểu anh ta làm gì mà lưu lạc đến đây làm ăn, rồi đưa mẹ G vào lưới tình.

G kéo mẹ xuống bếp, kể qua loa sự tình, nhưng mẹ G lại tức giận mắng G hỗn láo, đặt điều, không tôn trọng mẹ. Bà khóc lóc, gọi cả hắn ta xuống tuyên bố từ con nếu G cấm cản bà tái hôn với hắn.

G giận mẹ quá, dẫn con đi ngay lập tức. Ra đến đường G gọi điện thì chồng G quay xe lại đón. G nhìn mắt anh đỏ hoe, lòng G trào dâng nỗi chua xót. G và anh đã chứng kiến cuộc hôn nhân tồi tệ của chị anh, giờ đây lại đến mẹ G. G bỏ đi hôm nay nhưng có thể bỏ mặc bà được không? Làm sao bà sống được với người chồng vũ phu, trăng hoa và trơ tráo như thế được.

Cuối tuần tưởng vui vẻ vì được sum họp, cuối cùng chúng G lại tất tưởi ra đi trong nỗi lo lắng và giận dữ. G phải làm sao để thuyết phục mẹ từ bỏ cuộc tình điên rồ ấy mọi người ơi? G hoang mang và bất lực quá!

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