Mẹ chồng tương lai bỗng gọi đến cho tôi 600 triệu, nghe lời bà nói phía sau, tôi lập tức trả tiền, hủy hôn trước sự lừa dối tủi hờn

Sau khi kết hôn, chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, chiều chuộng tôi như thời còn yêu đương mặn nồng, cưng chiều tôi như công chúa. Sau 2 năm kết hôn, tôi hạ sinh con trai đầu lòng, chồng cũ càng cố gắng nhiều hơn để kiếm thêm tiền lo cho hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn.

Năm nay tôi 30 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày đó tôi và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi làm việc cùng ngành, có nhiều chủ đề chung để nói chuyện nên tình cảm nhanh chóng ấm dần lên. Sau gần một năm hẹn hò, tôi lên xe hoa theo anh về nhà.

Sau khi sinh con, tôi ở nhà luôn vì con thường xuyên đau ốm, nên chồng cũ là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Giờ anh không còn, tôi bắt buộc phải đi làm lại để nuôi con. Nhưng ở quê đồng lương ít ỏi, lại khó xin việc nên tôi đành gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc, còn tôi lên thành phố kiếm việc làm.

Anh thường xuyên tăng ca vào buổi tối, nhìn anh vất vả mà lòng tôi đau xót nhưng khuyên thế nào anh cũng bảo anh chịu được, không sao hết. Khi con trai lên 3, chồng cũ không may bị tai nạn xe hơi trên đường đi làm ca đêm về và không may qua đời.

Ba năm sau, tôi gặp được Trường, anh là đối tác của công ty tôi. Thường xuyên tiếp xúc nên cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau và sau hơn một năm hẹn hò anh cầu hôn tôi.

Anh là trai một đời vợ và có con trai riêng, tôi là gái một đời chồng cũng có con trai riêng. Nói chung cả hai khá tương xứng nhưng vấn đề con anh, con em, con chúng ta khiến tôi khá lo lắng.

- Sau khi cưới, em hãy đón con trai em lên ở cùng chúng ta. Con em và con anh cũng trạc tuổi nhau, chắc hai đứa sẽ sống hòa hợp được với nhau.

Có câu này của anh, tôi yên tâm hẳn mà gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Khi về nhà Trường ra mắt, ban đầu mẹ anh có vẻ hài lòng về tôi lắm, nhưng khi biết tôi có con trai riêng bác ấy lại thay đổi sắc mặt, dường như không hề ưng ý. Tuy nhiên bác ấy cũng không cấm đoán tôi và Trường đến bên nhau.

Những tưởng tôi đã tìm được bến đỗ mới, cho con trai tôi một mái ấm mới nhưng rất tiếc là tôi đã nhầm. Trước ngày cưới khoảng 1 tháng, mẹ Trường bỗng hẹn gặp tôi ra nói chuyện riêng. Bác ấy đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi ôn tồn nói:

- Con và Trường sắp lấy nhau rồi, nên mẹ sẽ xưng hô mẹ - con cho gần gũi. Có vài điều mẹ muốn nói riêng với con nên hôm nay mới hẹn con ra đây.

Mẹ biết là không phải, nhưng con cứ nghĩ mà xem, con có con riêng, thằng Trường cũng có con riêng, rồi sau này hai đứa cũng sinh thêm con nữa thì mối quan hệ trong nhà rất phức tạp. Chung sống lâu dài dễ phát sinh mâu thuẫn lắm.

Trong tấm thẻ này có 600 triệu, con hãy đưa cho bố mẹ chồng cũ nhờ ông bà chăm sóc thằng bé, đừng đưa thằng bé lên sống cùng được không? Thỉnh thoảng con về thăm nó cũng được, mẹ không cấm nhưng mẹ thật sự không muốn con đưa thằng bé lên đây sống cùng.

Ông bà ở nhà cũng cần có chỗ dựa tinh thần cho vui nhà vui cửa, chắc cũng muốn con để thằng bé lại. Con hiểu ý của mẹ chứ?

Lời mẹ chồng tương lai nói khiến tôi sửng sốt, tôi không ngờ bác lại đưa ra chủ ý đó. Tôi lập tức trả lại tấm thẻ ngân hàng, cười nói:

- Con xin lỗi bác, con không thể nhận số tiền này. Con không thể bỏ con của con để sống sung túc được, con không làm thế được. Bác nên biết có những thứ không thể mua được bằng tiền. Để không làm bác khó xử, con xin phép hủy hôn ước này.

Nói xong tôi đứng dậy rời đi, đồng thời nhắn tin hủy hôn và kể rõ lý do cho Trường.

Tưởng anh sẽ níu kéo, về thuyết phục, giải thích cho mẹ hiểu nào ngờ anh lại đồng ý hủy hôn với tôi luôn. Chẳng nhẽ lời trước đó anh nói là giả dối, bây giờ anh hối hận rồi nên mới nhờ mẹ tới gặp tôi nói những lời đó?