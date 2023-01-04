Mẹ chồng đi vắng, tôi sốc ngất khi bắt gặp bố chồng đưa người phụ nữ lạ về nhà đống 'cảnh nóng', từ hôm đó ông luôn hằn học với tôi

Chồng tôi cũng thuộc mẫu đàn ông vì gia đình, anh ấy ngoài giờ làm là chỉ bên vợ con. Hàng tháng, chồng tôi đều gửi hết tiền lương, thưởng cho vợ, chỉ để lại một chút để tiêu vặt. Sống ở nhà chồng nên tôi cũng chủ động trong việc đóng góp tiền sinh hoạt phí, thường xuyên đi chợ mua đồ ăn ngon cho gia đình, nhất là dịp cuối tuần.

Tôi sống ở nhà chồng từ khi kết hôn tới nay cũng đã được 7 năm, bố mẹ chồng tôi cũng khá thoải mái, tạo điều kiện rất nhiều cho con dâu. Nhất là kể từ khi có con, tôi được bố mẹ chồng có phần chiều chuộng hơn trước. Mẹ chồng tôi rất quý cháu, bà giúp tôi rất nhiều trong việc chăm con, làm việc nhà…

Tuy nhiên, cuộc sống nhà chồng có chút thay đổi hơn trước vì từ trong vòng 2 năm nay, mẹ chồng tôi không mấy khi ở nhà. Bà tham gia nhiều hội, nhóm đi lễ bái, du lịch, làm từ thiện nên thường xuyên vắng nhà. Mỗi khi có mặt ở nhà lại có phần xung khắc với bố chồng, mẹ chồng tôi tự coi chồng con là những người "khác hệ", "khác phái" nên khó nói chuyện, khó hòa hợp.

Nhìn chung, tôi ở nhà chồng cũng rất ổn nên trong thâm tâm không có ý nghĩ đi ra ngoài ở riêng. Dù phải chăm sóc bố mẹ chồng khong tránh khỏi có những lúc không thoải mái, nhưng xét về nhiều góc độ thì ở nhà chồng vẫn thuận lợi hơn. Con nhỏ được ông bà quan tâm, chăm sóc, đưa đón đi học nên cũng đỡ vất vả phần nào.

Bố chồng cùng hai vợ chồng tôi khuyên ngăn đủ kiểu, song mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi, vẫn vắng mặt cả tháng mới về nhà vài ngày lấy thêm tiền, đồ đạc rồi lại đi. Bố chồng tôi cũng bực tức lắm, nhiều lần tôi thấy ông giận dỗi, hờn trách khi mẹ khi bà không có ở nhà. Tôi cũng thấu hiểu được tâm trạng của bố chồng, vừa mới nghỉ hưu, muốn vợ con, các cháu quây quần, giờ lại buồn cảnh vợ không còn tậm tâm với gia đình như trước.

Gần đây tôi thấy bố chồng tôi tâm trạng thoải mái, không còn buồn rầu như trước. Ở nhà một mình nên hàng ngày tôi cũng thấy bố chồng tôi đi chơi cờ với bạn hưu trí, đến thăm bạn cũ, đi chơi, hay nhắn tin, gọi điện cho bạn bè… Vợ chồng tôi cũng lấy làm mừng vì bố chồng tôi đã biết cách cân bằng cuộc sống, không còn buồn phiền khi vợ không có nhà.

Cách đây gần 2 tháng, trong một lần trở về nhà để lấy bằng tốt nghiệp đại học, bổ sung cho hồ sơ học cao học, tôi vô tình gặp được "cảnh nóng" của bố chồng với người phụ nữ lạ tầm ngoài 40 tuổi. Tôi cũng khá sốc, nhưng cố gắng làm ra vẻ như chưa thấy gì. Nhưng tôi nghĩ, lúc tôi rời khỏi nhà, bố chồng tôi đoán ra là bị con dâu biết được bí mật.

Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó đến giờ, bố chồng tôi có thái độ rất khác với tôi. Ông lảng tránh gặp tôi, mỗi lần gặp tôi là tỏ rõ sự khó chịu, bực bội với tôi. Mặc dù tôi không tiết lộ điều này cho ai, cũng như cố tình làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bố chồng tôi vẫn không buông tha. Đã có lần bố chồng tôi vô lý cáu giận, còn đùng đùng dọa đuổi vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng.

Lo cho gia đình tan nát khi bố chồng có người khác, tôi mấy lần gọi điện kêu mẹ chồng về nhà với lý do là bố chồng ốm, mệt. Song mẹ chồng tôi không chịu, bà cho rằng ông "diễn kịch" để lừa bà. Tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi khi rơi vào hoàn cảnh này, chỉ vì lỡ biết bí mật đó mà bố chồng chèn ép suốt thời gian qua.

Tôi phải làm gì khi lỡ biết được bí mật của bố chồng, để tránh bị chèn ép và giữ yên ổn gia đình, tôi có nên tiết lộ chuyện này với chồng và mẹ chồng tôi không?