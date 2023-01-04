Mẹ chồng đi vắng, tôi sốc ngất khi bắt gặp bố chồng đưa người phụ nữ lạ về nhà đống 'cảnh nóng', từ hôm đó ông luôn hằn học với tôi

Tâm sự 04/01/2023 14:49

Cuộc sống nhà chồng có chút thay đổi hơn trước vì từ trong vòng 2 năm nay, mẹ chồng tôi không mấy khi ở nhà. Bà tham gia nhiều hội, nhóm đi lễ bái, du lịch, làm từ thiện nên thường xuyên vắng nhà.

Tôi sống ở nhà chồng từ khi kết hôn tới nay cũng đã được 7 năm, bố mẹ chồng tôi cũng khá thoải mái, tạo điều kiện rất nhiều cho con dâu. Nhất là kể từ khi có con, tôi được bố mẹ chồng có phần chiều chuộng hơn trước. Mẹ chồng tôi rất quý cháu, bà giúp tôi rất nhiều trong việc chăm con, làm việc nhà…

Chồng tôi cũng thuộc mẫu đàn ông vì gia đình, anh ấy ngoài giờ làm là chỉ bên vợ con. Hàng tháng, chồng tôi đều gửi hết tiền lương, thưởng cho vợ, chỉ để lại một chút để tiêu vặt. Sống ở nhà chồng nên tôi cũng chủ động trong việc đóng góp tiền sinh hoạt phí, thường xuyên đi chợ mua đồ ăn ngon cho gia đình, nhất là dịp cuối tuần.

Nhìn chung, tôi ở nhà chồng cũng rất ổn nên trong thâm tâm không có ý nghĩ đi ra ngoài ở riêng. Dù phải chăm sóc bố mẹ chồng khong tránh khỏi có những lúc không thoải mái, nhưng xét về nhiều góc độ thì ở nhà chồng vẫn thuận lợi hơn. Con nhỏ được ông bà quan tâm, chăm sóc, đưa đón đi học nên cũng đỡ vất vả phần nào.

Mẹ chồng đi vắng, tôi sốc ngất khi bắt gặp bố chồng đưa người phụ nữ lạ về nhà đống 'cảnh nóng', từ hôm đó ông luôn hằn học với tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cuộc sống nhà chồng có chút thay đổi hơn trước vì từ trong vòng 2 năm nay, mẹ chồng tôi không mấy khi ở nhà. Bà tham gia nhiều hội, nhóm đi lễ bái, du lịch, làm từ thiện nên thường xuyên vắng nhà. Mỗi khi có mặt ở nhà lại có phần xung khắc với bố chồng, mẹ chồng tôi tự coi chồng con là những người "khác hệ", "khác phái" nên khó nói chuyện, khó hòa hợp.

Bố chồng cùng hai vợ chồng tôi khuyên ngăn đủ kiểu, song mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi, vẫn vắng mặt cả tháng mới về nhà vài ngày lấy thêm tiền, đồ đạc rồi lại đi. Bố chồng tôi cũng bực tức lắm, nhiều lần tôi thấy ông giận dỗi, hờn trách khi mẹ khi bà không có ở nhà. Tôi cũng thấu hiểu được tâm trạng của bố chồng, vừa mới nghỉ hưu, muốn vợ con, các cháu quây quần, giờ lại buồn cảnh vợ không còn tậm tâm với gia đình như trước.

Gần đây tôi thấy bố chồng tôi tâm trạng thoải mái, không còn buồn rầu như trước. Ở nhà một mình nên hàng ngày tôi cũng thấy bố chồng tôi đi chơi cờ với bạn hưu trí, đến thăm bạn cũ, đi chơi, hay nhắn tin, gọi điện cho bạn bè… Vợ chồng tôi cũng lấy làm mừng vì bố chồng tôi đã biết cách cân bằng cuộc sống, không còn buồn phiền khi vợ không có nhà.

Cách đây gần 2 tháng, trong một lần trở về nhà để lấy bằng tốt nghiệp đại học, bổ sung cho hồ sơ học cao học, tôi vô tình gặp được "cảnh nóng" của bố chồng với người phụ nữ lạ tầm ngoài 40 tuổi. Tôi cũng khá sốc, nhưng cố gắng làm ra vẻ như chưa thấy gì. Nhưng tôi nghĩ, lúc tôi rời khỏi nhà, bố chồng tôi đoán ra là bị con dâu biết được bí mật.

Mẹ chồng đi vắng, tôi sốc ngất khi bắt gặp bố chồng đưa người phụ nữ lạ về nhà đống 'cảnh nóng', từ hôm đó ông luôn hằn học với tôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó đến giờ, bố chồng tôi có thái độ rất khác với tôi. Ông lảng tránh gặp tôi, mỗi lần gặp tôi là tỏ rõ sự khó chịu, bực bội với tôi. Mặc dù tôi không tiết lộ điều này cho ai, cũng như cố tình làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bố chồng tôi vẫn không buông tha. Đã có lần bố chồng tôi vô lý cáu giận, còn đùng đùng dọa đuổi vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng.

Lo cho gia đình tan nát khi bố chồng có người khác, tôi mấy lần gọi điện kêu mẹ chồng về nhà với lý do là bố chồng ốm, mệt. Song mẹ chồng tôi không chịu, bà cho rằng ông "diễn kịch" để lừa bà. Tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi khi rơi vào hoàn cảnh này, chỉ vì lỡ biết bí mật đó mà bố chồng chèn ép suốt thời gian qua.

Tôi phải làm gì khi lỡ biết được bí mật của bố chồng, để tránh bị chèn ép và giữ yên ổn gia đình, tôi có nên tiết lộ chuyện này với chồng và mẹ chồng tôi không?

Giữa đêm chồng bỗng ôm túi đồ lao thẳng ra khỏi nhà, tôi vội đuổi theo hỏi chuyện thì anh bỗng dúi cho tôi 10 triệu kèm câu nói dứt khoát

Giữa đêm chồng bỗng ôm túi đồ lao thẳng ra khỏi nhà, tôi vội đuổi theo hỏi chuyện thì anh bỗng dúi cho tôi 10 triệu kèm câu nói dứt khoát

Hôm ấy đang giữa đêm, tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng bỗng vào trong phòng, lấy từ tủ quần áo một túi đồ. Hình như anh đã chuẩn bị trước rồi, cứ ra ra vào vào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân góc tâm sự tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm