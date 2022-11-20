Mẹ chồng bị tai nạn, tôi chạy 'bán sống bán chết' đến bệnh viện thì bị bố chồng mắng té tát, đang uất ức chưa nguôi chồng lại có thêm phản ứng khiến tôi choáng váng

Tâm sự 20/11/2022 11:35

Lần này thì bà bị tai nạn do ở lối cua, bà đâm vào ô tô bên trong đi ra. Cả nhà hốt hoảng đưa bà đi viện.

Chồng tôi là con trưởng nên chúng tôi sống với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng năm nay đều 60 tuổi nhưng 2 ông bà vẫn khá khỏe mạnh. Song hai ông bà sống không tình cảm lắm. Việc của người nào, người nấy làm, không hỏi han gì tới nhau. Chẳng thế mà bố chồng đi cả ngày, trưa tối cũng không về ăn cơm, hỏi mẹ chồng thì bà bảo không biết ông đi đâu, làm gì. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi gia đình chồng nữa.

Cách đây nửa tháng, thấy mẹ chồng đạp xe tận hơn 8 giờ tối mới về trong khi bố chồng thì chỉ ở nhà xem ti vi, tôi gợi ý bảo bà tập đi xe máy để đi đâu xa cho tiện.

Thế là sáng hôm sau bà mượn xe máy của ông để tập. Bố chồng can, ông bảo bà già rồi, bao năm còn trẻ không tập đi xe máy, giờ từng này tuổi còn đi cái gì nữa. Nghe vậy mẹ chồng tôi rất tức giận, bà càng quyết tâm hơn. Bà nhờ con trai dạy nhưng chồng tôi cũng theo phe bố, khuyên bà không nên đi xe máy mà nguy hiểm.

Mẹ chồng bị tai nạn, tôi chạy 'bán sống bán chết' đến bệnh viện thì bị bố chồng mắng té tát, đang uất ức chưa nguôi chồng lại có thêm phản ứng khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà quay sang hỏi tôi thì tôi chỉ dám hướng dẫn cho bà cách vào số, ga như thế nào, đi số nào cho an toàn rồi lấy cớ phải đi làm sớm để tránh vì sợ bố chồng chửi. Thế là mẹ chồng loạng choạng dắt xe ra sân bóng đầu làng rồi nhờ thanh niên ở đó dạy đi.

Cả buổi sáng bà tập ở đấy, đến trưa tự đi xe về và khoe là đã biết lái ngon lành, từ giờ đi đâu mà sẽ lấy xe của ông đi. 2 tuần bà đi cũng coi như thành thạo, gần xa là bà đi xe máy luôn chứ nhất quyết không đi xe đạp nữa.

3 hôm trước, bà lại về quê. Lần này thì bà bị tai nạn do ở lối cua, bà đâm vào ô tô bên trong đi ra. Cả nhà hốt hoảng đưa bà đi viện. Lúc tôi hớt hải chạy tới viện thì bị bố chồng đứng ngay ngoài cửa phòng cấp cứu chửi mắng té tát một hồi tội "xúi giục mẹ chồng đi xe máy". Chồng tôi đứng bên nhưng không nói đỡ cho vợ mà lại theo bố mắng tôi. Anh còn nói nếu mẹ chồng tôi có mệnh hệ gì thì tôi lấy mạng mà đền!!!

Mẹ chồng bị tai nạn, tôi chạy 'bán sống bán chết' đến bệnh viện thì bị bố chồng mắng té tát, đang uất ức chưa nguôi chồng lại có thêm phản ứng khiến tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là bà chỉ bị gãy chân, không bị ảnh hưởng nặng tới các phần khác nhưng vì người già, xương khớp đã kém nên sẽ lâu lành. Chồng "ra lệnh" cho tôi nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bà mà đền tội. Tôi cũng thấy có lỗi nên hết lòng chăm nom bà. Nhưng những lời chồng nói khiến tôi uất ức lắm. Cứ như tôi thành tội đồ của cả nhà vậy.

Mẹ chồng thì an ủi bảo không phải lỗi của tôi, tôi cứ đi làm, bà ở nhà tự lo được, có gì thì bà gọi cho tôi. Tôi nên nghe lời ai hả mọi người? Nghe lời mẹ chồng và mỗi ngày cố gắng về sớm vì việc công ty không thể xin nghỉ bừa bãi được, hay nghe lời chồng cho yên ổn?

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Đi làm về, chồng vẫn phụ làm việc nhà và chăm con, nhưng những lời đay nghiến móc mỉa của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.

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