Mang bầu được 4 tháng, tôi phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau lời yêu thương của chồng, tôi chỉ muốn gục ngã

Tâm sự 22/09/2022 18:20

Làm thế nào để bản thân bớt suy nghĩ tiêu cực ngay lúc này đây.

Mình năm nay 26 tuổi và anh 31 tuổi. Bọn mình yêu nhau được 7 năm thì tiến đến hôn nhân. Nói thẳng ra là vì mình có bầu trước, lại trúng mùa dịch nên đang đợi em bé lớn hơn một chút rồi hẳn làm đám cưới.

Mình mang bầu đến tháng thứ 3 thì về nhà ngoại. Còn anh vẫn ở tỉnh đi làm. Vì bọn mình đều biết rằng nếu về quê thì không đủ khả năng để nuôi con.

Mình sinh em bé đến tháng thứ 6 thì biết tin anh ngoại tình từ khi mình bầu được 4 tháng. Nghe như sét đánh ngang tai nhưng vì thương con, muốn con có 1 gia đình tử tế. Nên mình quyết định im lăng và bỏ qua mọi chuyện.

Mang bầu được 4 tháng, tôi phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau lời yêu thương của chồng, tôi chỉ muốn gục ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến bây giờ mình muốn tìm cách tạo điều kiện để anh về thì vô tình bị lừa 200 triệu. Gia đình anh không hề hỏi thăm động viên mình 1 câu nào. Chỉ hỏi đúng 1 câu "Sao chưa trả tiền nữa?" Mình biết mình sai vì ngay từ đầu đã quyết định vôi vàng, bảo thủ, không hỏi ý kiến từ người khác. Mình không trách hay đòi hỏi gì ai cả. Chỉ thương cô con gái vừa 8 tháng đã chịu cảnh bố mẹ chia xa.

Mình đã hàng trăm lằn nghĩ đến cái chết, hàng vạn lần nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nhưng sau cùng vẫn không dám, vì sợ con nhỏ chịu cảnh vắng mẹ.

Giờ mình nên làm thế nào mới có thể giảm một chút suy nghĩ tiêu cực để tập trung hoàn thành tốt việc nuôi con đây?

Theo NEU Confession

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