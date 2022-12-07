Mãi nửa đêm chưa thấy chồng về nhà, chờ lâu quá, tôi lặn lội đi tìm thì choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng ấy

Vì quá sốt ruột, tôi cất công đi tìm, mong thấy chồng về, mâm cơm vẫn còn dang dở, cũng đã nguội ngắt vì tôi đã chuẩn bị trước 7 giờ tối.

Chúng tôi kết hôn được 3 năm và đã một cô con gái gần 2 tuổi, thời gian đầu cứ nghĩ lấy nhau rồi được ở riêng, không phải ở cùng với mẹ chồng thì chúng tôi được tự do, thoải mái yêu thương, chiều chuộng nhau… Nhưng thực tế lại không phải như vậy, chồng tỏ ra là người lạnh lùng, khó hiểu. Cả ngày nói năng với vợ chỉ vài câu, chỉ lúc bực tức là anh ấy mới nói nhiều, đi đâu, làm gì cũng không bao giờ cho vợ biết. Ngược lại với ở nhà và đối xử với vợ có phần thiếu quan tâm, anh ấy ra ngoài như ở chỗ làm việc, chốn đông người, ăn nhậu… thì rất hoạt bát, ăn nói rất duyên và hài hước. Tôi cứ nghĩ rằng chồng gặp vấn đề gì đó về tâm lý, buồn bực hay công việc áp lực… nhưng tình trạng kéo dài khiến tôi rất hụt hẫng. Cuộc sống cứ buồn tẻ trôi đi với tôi mỗi ngày, cũng may ở nhà có hai mẹ con tíu tít với nhau nên cũng đỡ buồn.

Hơn 1 năm trở lại đây, chồng muốn xa lánh tôi, ngoài chuyện thiếu quan tâm, anh ấy cũng rất ít khi đưa tiền cho vợ. Lúc nào tôi hỏi cũng nói là công việc đang bận, gặp nhiều vấn đề không được thuận lợi… Ngày thường thì đi từ sớm đến tận đêm khuya, còn ngày nghỉ cũng không mấy khi ở nhà. Tối đến là tôi mòn mỏi chờ chồng, lúc thì anh ấy nhắn về không ăn, lúc thì không buồn nói gì. Nhiều lần trồng về mà say bí tỉ, tôi phải thay quần áo, dọn dẹp bãi nôn cho anh ấy, cả đêm không dám chợp mắt vì sợ nhỡ đâu chồng bị làm sao còn đưa đi cấp cứu. Vậy mà sáng ra, không một câu cảm ơn, chồng lạnh lùng ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa: Internet Cách đây 5 ngày, chồng không về ăn cơm cũng không gọi điện thông báo, tôi nhắn tin, gọi điện không được vì chồng tắt máy. Đến nửa đêm, trong lòng sốt ruột không yên, tôi đành đi tìm chồng ở một số nhà hàng, quán nhậu. Tôi phát hiện chồng đang ngồi nhậu ở một nhà hàng sang trọng, anh ta ngồi cùng nhóm cứ một nam một nữ ngồi cạnh nhau. Chồng tôi ngồi cạnh một người phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc khêu gợi. Hai người ôm ấp, cầm tay rất chiều chuộng nhau, thỉnh thoảng cô gái kia còn thơm vào má chồng tôi trong sự tán dương của mấy người ngồi bên cạnh. Lúc đó tôi rất ghen nhưng cố bình tĩnh đi đến phía đối diện chồng để cho anh ta thấy có sự xuất hiện của tôi mà người khác biết. Ảnh minh họa: Internet Nhìn thấy vợ, chồng tôi lấy cớ đi vệ sinh, anh ta vẫy tôi ra một góc khuất và mắng mỏ: "Tôi đi làm ăn với đối tác, sao cô truy lùng tôi làm gì? Đấy là cuộc sống riêng, ăn nhậu giải trí và bàn chuyện làm ăn. Cô mà làm phiền tôi và đối tác hôm nay thì liệu hồn. Tôi đi ăn với gái đấy, nếu không chịu được thì về nhà làm đơn ly hôn đi, lát tôi về ký". Mắng xong, anh ta trở về bàn nhậu, bỏ mặc tôi ôm mặt khóc. Đêm đó chồng tôi không về, bỏ mặc tôi ở nhà nằm khóc. Anh ấy ra ngoài ăn chơi, kè kè bên người phụ nữ khác, tôi chưa kịp làm rõ mọi chuyện đã bị mắng mỏ, thách thức ly hôn. Từ hôm đó đến nay chồng cũng không nói câu gì với tôi và tỏ thái độ bực tức mỗi lần về nhà. Sống với người chồng vô tâm, có lối sống thiếu lành mạnh như vậy, tôi có nên cố chấp nhận để giữ gia đình vì con còn nhỏ, hay là ly hôn vì đã quá sức chịu đựng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-nua-em-chua-thay-chong-ve-nha-cho-lau-qua-toi-lan-loi-i-tim-thi-choang-vang-khi-chung-kien-canh-tuong-ay-532684.html