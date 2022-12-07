Chồng đột nhiên có nhiều tiền cho tôi chi tiêu, bất ngờ nghe tin sốc, tôi sững sờ trước căn nhà chồng đi vào hàng ngày

Tôi có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, lí do mà chồng tôi bắt đầu có thêm tiền chăm lo cho mẹ con, càng không tin nổi những gì anh dự tính.

Chồng hơn tôi 2 tuổi, cả hai đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Yêu nhau được một thời gian chúng tôi mới đi đến hôn nhân trong sự tán thành của gia đình hai bên. Lúc mới cưới nhau, chúng tôi được hai gia đình hỗ trợ nên được ra ngoài ở riêng, tôi cảm thấy lúc đó mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Nhưng chỉ được hơn một năm là chồng đổi tính, lười nhác, không chịu khó làm ăn, tự thỏa mãn với những gì đang có nên nảy sinh tâm lý hưởng thụ, ăn chơi. Tôi cứ nghĩ do lúc đó chồng còn trẻ, ham vui, nhưng đến khi có con rồi anh ấy vẫn không thay đổi còn có chiều hướng xấu đi. Con còn nhỏ, tôi ở nhà chăm con, chồng đi chơi biền biệt, lúc về nhà thường trong bộ dạng say mèm. Đưa tiền ít về cho vợ, lại còn tìm mọi cách để buộc tôi phải đưa lại cho anh ta phung phí tiêu xài.

Vừa chăm con, vừa lo tiền trang trải hàng tháng, nhiều lần phải muối mặt xin tiền bố mẹ đẻ mà vẫn phải làm, không có thì không lấy gì để chi tiêu. Bên nhà nội cũng không giúp gì vì vợ chồng tôi đã ra ngoài ở riêng, phải tự chăm lo cho nhau… Sống cảnh khó khăn, chồng chẳng mấy khi ở nhà khiến tôi cắn răng chiu đựng, muốn bế con về nhà ngoại ở mà không nỡ, sợ chồng ở lại một mình không ai chăm sóc. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, thời gian gần đây, hay chính xác là trong nửa năm trở lại đây, chồng tôi có sự thay đổi một cách tích cực. Trước đây anh ấy không màng đến chuyện làm ăn, chỉ thích chơi bời, nhậu nhẹt thì nay có hứng thú với việc kiếm tiền, thậm chí là rất khát tiền là khác.

Chồng rất chăm chỉ kiếm tiền, hết giờ làm công ty là đi làm các công việc thêm như làm môi giới, buôn bán… Đời sống hàng ngày cũng rất lành mạnh, không bia rượu quá đà như trước đây nữa, anh ấy nói rằng chỉ đi ngoại giao bất đắc dĩ mới uống bia rượu, chứ không rảnh rỗi mà ăn nhậu cho phí thời gian, tổn hao sức khỏe. Hàng tháng số tiền chồng đưa cho tôi thoải mái tiêu trong gia đình, tôi thoát hẳn cảnh túng thiếu như trước đây. Niềm vui của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì tôi nhận được tin sét đánh: Chồng có bồ! Chính người thân bắt gặp chồng tôi ngoại tình nên báo cho tôi biết. Nhờ người thân theo dõi thì phát hiện đúng là chồng tôi có bồ, một cô gái trẻ đẹp, chồng tôi cũng hay lui tới nhà cô ta đang sinh sống. Căn nhà đó cũng được chồng tôi mua tặng theo hình thức trả góp, nên anh ta mới chăm chỉ kiếm tiền như vậy. Hóa ra là để nuôi bồ, dự định sau này chung sống với cô ta. Với chứng cứ trong tay có được, chồng tôi đã không thể chối cãi mọi chuyện đang xảy ra và thừa nhận đã có bồ từ một năm qua. Chồng tôi không tỏ ra hối lỗi còn thách thức vợ: "Tôi cũng không chối cãi, biện minh làm gì nhiều. Tôi đã có người khác, nếu cô chấp nhận thì tôi vẫn ở lại và chu cấp cho hai mẹ con hàng tháng. Nếu không thì chia tay, tôi cưới người khác". Dù rất đau khổ nhưng tôi vãn cố khuyên chồng từ bỏ người ngoài, cả bố mẹ anh ấy cũng tới để phân tích phải trái, nhưng chồng tôi không nghe. Anh ấy tức giận nên cả tuần nay không chịu về. Tôi phải làm gì để chồng tôi quay về với gia đình? Nếu như tình trạng này kéo dài, tôi có nên ly hôn?

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