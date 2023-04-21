Cúc – tên cô nàng, chơi thân với Lâm từ mấy năm trước. Hai người họ có chuyện gì cũng kể với nhau, từ chuyện yêu ai, thất tình ai, thậm chí là vấn đề sex cũng trở thành chủ đề bình thường trong các cuộc nói chuyện của bọn họ. Đến Xuân là người yêu nhưng cô có cảm giác Lâm còn không thoải mái mở lòng với mình được như với Cúc. Nhưng cô cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, bởi như Lâm nói thì “Cúc nó cũng đang có người yêu rồi, và bọn anh chơi với nhau từ trước khi yêu em mà”.

Xuân và Lâm yêu nhau được 3 tháng. Điều kiện của Lâm khá tương xứng với Xuân. Con người anh cũng chu đáo, biết quan tâm và có ý chí phấn đấu. Nói tóm lại Lâm là một đối tượng kết hôn tương đối lý tưởng. Duy chỉ có một điều khiến Xuân không hề thấy vui vẻ và thoải mái mỗi khi nghĩ tới, đó chính là cô bạn thân của Lâm.

Được một lúc, Cúc uống rượu say và bắt đầu gục vào vai Lâm khóc nức nở. Lâm cuống quýt ôm ấp và dỗ dành, thủ thỉ nựng nịu, trong mắt anh lúc ấy chẳng còn ai khác cả, thậm chí cả bạn gái mình. Xuân nhìn mà nóng mắt vô cùng, nhưng nghe mấy người ở đó nói Cúc vừa chia tay người yêu, nghĩ Cúc đang buồn và Lâm vì lo lắng cho bạn, nên cô cũng cố nín nhịn cho qua.

Hôm đó Lâm và Xuân có đi ăn uống hát hò với hội bạn của Lâm. Vì mấy người ấy cũng biết Cúc nên anh rủ luôn cả Cúc đi cùng. Trong phòng hát, Lâm và Cúc song ca tình tứ hết bài nọ đến bài kia, trong khi đó Lâm để Xuân lẻ loi lạc lõng một mình giữa đám bạn lạ hoắc của anh, và chẳng đề nghị cô hát cùng bài nào.

Tầm nửa tiếng sau, Cúc đã nín khóc, cười nói lại bình thường, và thấy cũng khá muộn, Xuân lại gần bảo Lâm đưa mình về. “Sao mà về bây giờ được hả em, mọi người vẫn còn đang chơi vui mà. Em muốn về thì đi taxi về trước đi, anh không bỏ đi giữa chừng thế này được!”. Xuân bực mình với câu trả lời của Lâm, giá kể anh bảo cô đợi chút nữa anh sẽ đưa về thì cô cũng không cố chấp, đằng này nói vậy có khác gì hắt nước vào mặt cô. Xuân chẳng thèm đáp lại, chào mọi người rồi đi thẳng ra ngoài bắt taxi. Và tuyệt nhiên Lâm không hề đuổi theo.

Hôm sau Lâm nhắn tin xin lỗi làm hòa, Xuân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tha thứ cho anh một lần, coi như cho hai người thêm một cơ hội. Để chuộc lỗi, Lâm tới đón Xuân đi ăn lẩu hải sản – món ưa thích của cô. Trong lúc Lâm vào nhà vệ sinh, chiếc điện thoại anh để trên bàn bỗng đổ chuông. Màn hình hiện lên mấy chữ “Cúc mùa thu”, Xuân biết ngay đó là Cúc gọi cho anh, nhưng cô không nghe máy. Lát sau thì có tin nhắn đến, đoán là của Cúc, có lẽ gọi không được nên cô nàng nhắn tin. Nghĩ thế nào Xuân lại cầm lên xem.

Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại Lâm không cài mật khẩu nên cô dễ dàng mở được tin nhắn. “Đêm qua có một điều tớ chưa nói cho cậu biết, lúc nằm cạnh cậu, thực sự tớ đã nghĩ đến cậu đấy, cậu có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”, những dòng chữ hiển thị rõ mồn một trên màn hình khiến Xuân đọc được mà bàng hoàng kinh hãi. Đêm qua? Nằm gần cậu? Vậy là đêm qua Cúc và Lâm... Sau khi cô bỏ về, thì họ đã qua đêm cùng nhau! Thảo nào mà Lâm không hề có một tin nhắn nào cho cô cả, cho tới mãi trưa nay!

Vừa hay Lâm đi ra, Xuân giơ màn hình điện thoại cho Lâm xem. Anh hơi giật mình nhưng rồi lại cười xòa: “Ôi, có gì đâu em! Hôm qua lúc bọn anh tàn cuộc thì hơn 1 giờ đêm, chỗ trọ của Cúc đã khóa cửa cổng không vào được nên nó bảo anh đưa vào nhà nghỉ ngủ một đêm. Vào tới nơi nó kêu sợ ma không ngủ được, anh đành phải ở lại. Chỉ đơn thuần là ngủ thôi, bọn anh chẳng làm gì cả, anh thề đấy! Nó có hỏi anh khi nằm gần nó nghĩ đến ai, anh trả lời là nghĩ tới em. Anh cũng hỏi lại nó thì nó không đáp, nên giờ mới nhắn như này chứ gì. Nó vừa thất tình nên nói linh tinh, em tin làm gì!”.

Vào nhà nghỉ ngủ qua đêm với một cô gái khác mà là bình thường với một người đàn ông đã có người yêu ư? Lí do đưa ra chỉ là ngụy biện! Cứ cho là Lâm và Cúc chẳng làm gì, nhưng như thế cũng đủ thấy Lâm chẳng coi cô bạn gái chính thức của anh là Xuân ra kí lô gì rồi! Anh ta cũng đâu hề nghĩ cho cảm giác của cô! Chưa nói tới khả năng, chính bản thân anh ta có tình cảm với Cúc nhưng vì lí do nào đó mà hai người họ tới giờ vẫn lửng lơ như thế này, và ở bên nhau với cái danh nghĩa bạn thân. Dù là khả năng nào thì Xuân cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Bạn thân chẳng ai cấm, bạn thân khác giới cũng được, nhưng nếu coi bạn thân khác giới hơn cả bạn gái mình, thì ai chấp nhận cho nổi?

Cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, Xuân cầm cốc bia trên bàn hất thẳng vào mặt Lâm, rồi gằn giọng: “Tốt nhất là hai người yêu nhau luôn đi, để tránh làm khổ những người vô tội khác!”. Xong cô xách túi quay đi không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Cũng may cô mới phí mất 3 tháng thời gian cho một người đàn ông như Lâm!