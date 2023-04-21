Mặc mưa gió bão bùng, tôi vẫn đứng trước khách sạn tóm cảnh chồng ngoại tình, nào ngờ khi thấy anh bước ra cùng 1 người khiến tôi suýt ngất

Tâm sự 21/04/2023 09:56

Khỏi phải nói tôi đau đớn dường nào, cả đêm gần như thức trắng. Tôi biết giờ hỏi thẳng chắc anh cũng chối thôi, nên phải tìm cách bắt tận tay.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 2 năm, hiện tôi đang có bầu 5 tháng. Chúng tôi quen nhau qua mai mối của bạn bè, lúc cưới nhau cả hai đã ngoài 30 tuổi.

Lấy nhau về, tôi thấy anh có vẻ hờ hững lắm, cũng biết là mai mối thế này cũng chẳng yêu đương gì lắm, hợp nhau thì lấy thôi nhưng thiết nghĩ cũng nên quan tâm, tình nghĩ hơn, dù sao cũng sống đời sống kiếp.

Chồng tôi nhìn khá khỏe mạnh, nhưng không hiểu vì sao anh không có nhu cầu trong chuyện ấy, vợ chồng trẻ mới cưới nhau mà nửa tháng 1 lần. Lúc đầu tôi nghĩ chắc anh không thích tôi nên thế, nhưng về sau vợ chồng sống chung, tôi cảm thấy anh cũng cởi mở hơn, quan tâm tôi hơn, chỉ riêng chuyện đó là bất ổn. Tôi còn sợ anh yếu, đồ ăn cũng toàn chọn thứ bổ dưỡng để anh ăn thêm nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cũng chính vì thế cưới nhau mãi vợ chồng tôi mới có bầu. Từ lúc tôi có bầu chồng cũng tuyệt đối không động vào tôi nữa.

Mặc mưa gió bão bùng, tôi vẫn đứng trước khách sạn tóm cảnh chồng ngoại tình, nào ngờ khi thấy anh bước ra cùng 1 người khiến tôi suýt ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi khi tôi bầu 5 tháng, tôi đọc được tin nhắn của anh với một người xưng anh em tình cảm, số không lưu tên nên tôi nghĩ là của một người phụ nữ nào đó. Tôi choáng lắm, bởi toàn từ ngữ yêu đương nồng nàn, còn hẹn gặp nhau đi chơi bời, ăn uống.

Khỏi phải nói tôi đau đớn dường nào, cả đêm gần như thức trắng. Tôi biết giờ hỏi thẳng chắc anh cũng chối thôi, nên phải tìm cách bắt tận tay.

Cơ hội đến khi chồng nói với tôi anh phải đi công tác, tôi biết chẳng phải công tác gì, cuối tuần ai còn bắt anh đi làm nữa. Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng tôi đã âm thầm lên kế hoạch.

Hôm đó mưa gió bão  bùng, tôi bám theo chồng, anh chạy theo hướng ngoại thành rồi dừng xe trước một nhà nghỉ, lòng tôi ngổn ngang như lửa đốt. Ngoài trời chẳng có chỗ trú, thành ra tôi cứ đứng thế, mặc mưa xối xả. Tôi tưởng anh sẽ ở trong đó cả đêm, ai ngờ 2 tiếng sau thấy anh bước ra, điều khiến tôi sốc nặng nữa là anh đi cùng một người đàn ông, hai người họ nắm tay tình tứ. Tôi loạng choạng, tưởng đứng không vững, không tin vào mắt mình được nữa.

Mặc mưa gió bão bùng, tôi vẫn đứng trước khách sạn tóm cảnh chồng ngoại tình, nào ngờ khi thấy anh bước ra cùng 1 người khiến tôi suýt ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai người lên xe đi khuất, tôi không bám theo kịp đành trở về nhà, đau đớn, rệu rã. Tôi gọi điện cho chồng, anh nghe máy bảo vừa đi ăn xong, giờ đang chuẩn bị ngủ. Tôi nghe mà chảy nước mắt.

Giờ thì tôi hiểu vì sao chồng lạnh nhạt với tôi bây lâu nay, hóa ra anh không thích phụ nữ, anh cưới tôi chắc chỉ cố để đẻ một đứa con. Tôi đau đớn lắm, giờ phải làm sao đây?

Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng

Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng

Trong lòng không hề dễ chịu chút nào, tôi gọi cho vợ cũ hỏi tại sao lấy chồng không mời tôi, dù ly hôn thì cũng có thể coi nhau là bạn cơ mà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị nhà chồng đối xử khác biệt khi chia tài sản, chúng tôi phải ra ngoài thuê trọ và sự thật khiến tôi đau lòng

Bị nhà chồng đối xử khác biệt khi chia tài sản, chúng tôi phải ra ngoài thuê trọ và sự thật khiến tôi đau lòng

Người lạ xin vài sợi tóc của con trai, tôi đồng ý rồi kinh ngạc trước chuyện xảy ra sau đó

Người lạ xin vài sợi tóc của con trai, tôi đồng ý rồi kinh ngạc trước chuyện xảy ra sau đó

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng

Chồng qua đời hơn một tháng, vợ bất ngờ được sang tên căn hộ tiền tỷ, lý do khiến cô sốc

Chồng qua đời hơn một tháng, vợ bất ngờ được sang tên căn hộ tiền tỷ, lý do khiến cô sốc

Tưởng bị mẹ người yêu coi thường vì mang thai trước cưới, cô gái không ngờ cú ngoặt sau đêm mưa

Tưởng bị mẹ người yêu coi thường vì mang thai trước cưới, cô gái không ngờ cú ngoặt sau đêm mưa

Một người phụ nữ lạ xin tóc con trai giữa lúc đi chơi, tôi không ngờ chuyện phía sau lại như vậy

Một người phụ nữ lạ xin tóc con trai giữa lúc đi chơi, tôi không ngờ chuyện phía sau lại như vậy