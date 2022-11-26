Ly hôn với chồng trẻ cay đắng, hơn 1 năm sau, cô đồng ý lấy chồng già hơn 20 tuổi, ai dè tối nào cũng tận hưởng hạnh phúc đầy mãn nguyện

Tâm sự 26/11/2022 17:03

Tôi không ngờ bây giờ buổi tối nào của tôi cũng là 'màu hồng', anh dành cho mẹ con tôi nhiều thứ, đến mức xòa nhòa mọi cô đơn.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm, do anh ta quá mải chơi, vô tư thoải mái và thiếu trách nhiệm với vợ con. Vợ chồng cãi nhau nhiều quá thì anh ta chán nản quay sang ngoại tình với cô đồng nghiệp.

Anh ta trách tôi không khéo léo, không biết chiều chồng. Nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, thứ gì cũng đổ lên đầu, tôi vừa đi làm vừa chăm con nhỏ, một mình cáng đáng kinh tế, tôi còn hơi sức đâu mà chiều chồng? Anh ta là đàn ông, không làm được gì cho vợ con, còn yêu sách chướng tai. Thực sự tôi không thể chịu đựng nổi người chồng như vậy.

Sau ly hôn, tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm và thư thái hơn hẳn. Hai mẹ con tôi về sống mới bố mẹ đẻ. Chồng cũ tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến con gái.

Ly hôn với chồng trẻ cay đắng, hơn 1 năm sau, cô đồng ý lấy chồng già hơn 20 tuổi, ai dè tối nào cũng tận hưởng hạnh phúc đầy mãn nguyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau hơn 1 năm ly hôn, mẹ tôi bắt đầu sốt sắng chuyện tái hôn của con gái. Bà bảo tôi ngân lúc còn chút nhan sắc và tuổi trẻ thì kiếm tấm chồng tốt để nương tựa. Tôi nghĩ chặng đường phía trước còn quá dài, hơn nữa con tôi cũng cần có một gia đình, vì thế tôi nghe theo lời mẹ.

Ban đầu, tôi vốn định tìm một người có cùng hoàn cảnh, chỉ hơn tôi khoảng vài tuổi mà thôi. Cuối cùng một người quen lại làm mối cho người đàn ông hơn tôi tới 20 tuổi. Thời điểm quen nhau, tôi 30 tuổi còn anh đã 50 rồi.

 

Nếu biết trước, tôi chắc chắn không đến địa điểm hẹn gặp, khổ nỗi tới nơi rồi tôi mới được hay. Trước đó người làm mai chỉ kể về những điểm tốt của anh, không đả động đến tuổi tác, còn tôi nghĩ cùng lắm anh đến 40 tuổi, ai ngờ được đối tượng xem mắt của mình đã 50 tròn.

Dù trong lòng không thoải mái nhưng tôi vẫn ngồi xuống trò chuyện lịch sự với anh. Anh và vợ ly hôn hơn chục năm nay do anh mải mê làm ăn nên chị ấy có người đàn ông khác. Họ quyết định đường ai nấy đi.

Sau ly hôn, vợ anh có gia đình mới nên anh nhận nuôi cả hai đứa con. Những năm qua anh chú tâm làm việc và chăm sóc các con. Tới giờ chúng lớn cả rồi mới giục bố tìm vợ để có người bầu bạn, các con trưởng thành sẽ có gia đình riêng không thể ở bên cạnh bố được.

Ly hôn với chồng trẻ cay đắng, hơn 1 năm sau, cô đồng ý lấy chồng già hơn 20 tuổi, ai dè tối nào cũng tận hưởng hạnh phúc đầy mãn nguyện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Anh cũng không ngờ em lại trẻ như vậy", anh cười nói. Về nhà, tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Sau đó, tôi có đi xem mắt thêm nhiều đối tượng khác nhưng chẳng ưng ý một ai. Thời gian ấy, tôi thường trò chuyện, tâm sự, có lúc hẹn anh đi uống cà phê. Dần dần tôi có cảm tình với anh lúc nào không hay.

 

Khi anh tỏ tình, tôi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Về nhà thưa chuyện với bố mẹ, ông bà rất bất ngờ song nghe tôi phân tích những mặt ưu và khuyết khi lấy anh thì bố mẹ tôi liền đồng ý.

Chúng tôi làm đám cưới không lâu sau đó. Về chung sống, tôi càng chắc chắn quyết định của mình là chính xác. Chồng tôi điều kiện kinh tế đã vững vàng, con cái lớn rồi, không có gánh nặng nào cả. Anh đặc biệt rất chiều chuộng tôi, chẳng tiếc tôi thứ gì.

 

Khi trước, tối nào cũng chỉ có hai mẹ con tôi ăn cơm với nhau. Sau đó tôi dỗ con ngủ rồi nằm vò võ một mình, có khi đến nửa đêm chồng vẫn đi chơi chưa về.

Nhưng bây giờ buổi tối nào với tôi cũng là những giây phút ấm áp và hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau nấu nướng rồi ăn tối, sau đó xem phim và trò chuyện với nhau. Khi con đã ngủ, anh lại ôm tôi vào lòng thủ thỉ tâm sự đủ chuyện to nhỏ.

Chồng tôi tuy đã 50 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và phong độ, chuyện ấy vẫn rất ổn, chẳng khác gì đàn ông trẻ tuổi cả.

Hiện tại tôi đang mang thai được hơn một tháng, chồng cưng vợ hơn trứng mỏng. Anh cũng rất yêu thương con gái riêng của tôi, tất nhiên là tôi đưa bé về chung sống cùng rồi. Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi thật sự mỹ mãn không có điểm nào để chê cả.

Nếu khi xưa tôi chọn một anh chàng tuổi ngang mình, từng ly hôn có con riêng thì bây giờ đang phải bạc mặt lo kiếm tiền. Rồi chuyện con chung con riêng con chúng ta, nói chung là đủ thứ trên đời. Tôi khuyên các chị em không nên e ngại đàn ông lớn tuổi, nhiều khi lấy chồng già là được đổi đời đấy chị em ạ.

 

Chồng chỉ tay nói ‘tôi vô phúc’, vợ thẳng thừng đáp đúng 6 từ ngắn gọn rồi đưa thẳng đơn ly hôn khiến anh ta chưng hửng đầy kinh ngạc

Chồng chỉ tay nói ‘tôi vô phúc’, vợ thẳng thừng đáp đúng 6 từ ngắn gọn rồi đưa thẳng đơn ly hôn khiến anh ta chưng hửng đầy kinh ngạc

Anh ta không biết được rằng tôi đã chịu đựng bao lâu và sẵn sàng đáp trả người đàn ông phản bội, phụ bạc.

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