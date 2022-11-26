Bạn thân nhờ vả tiếp cận chồng, chỉ sau 2 lần chạm nhẹ ánh mắt đưa tình, tôi đã đưa đẩy một cuộc tình thăng hoa đầy hạnh phúc mà cô ấy không hề biết

Cách đây hơn 2 năm, Hằng đến tìm tôi và nhờ tôi một việc, đó là giả vờ "mồi chài" Tài. Khi tôi hỏi lý do, Hằng bảo: "Chồng tao đẹp trai, hiền lành lại thành đạt như vậy nên tao cũng lo lắm, muốn thử xem ông ấy có tính trăng hoa hay không?".

Mối quan hệ giữa tôi và Tài đã kéo dài được 2 năm, chúng tôi rất hiểu nhau, rất hạnh phúc. Vì còn nhiều yếu tố nên hiện tại, Tài chưa thể ly hôn với Hằng để chúng tôi đến với nhau. Tuy nhiên, điều đó với tôi không quá quan trọng, vì tôi biết, trái tim Tài đã hoàn toàn thuộc về mình.

Thấy Hằng năn nỉ, tôi lại cũng khá tò mò về chồng của cô bạn nên đồng ý giúp. Tôi bắt đầu bằng việc qua nhà Hằng chơi, ăn cơm ở nhà vợ chồng cô ấy và không quên nhìn chồng của bạn bằng ánh mắt lẳng lơ. Tài là một người đàn ông có tư cách, khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh đã lảng tránh, tỏ vẻ không thích nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với bạn của vợ.

Sở dĩ Hằng tìm đến tôi là bởi, chúng tôi từng là bạn thân từ thời đại học. Chẳng phải tự khen nhưng tôi vốn nổi tiếng xinh đẹp, năm xưa biết bao nhiêu chàng trai trong trường theo tôi như cái đuôi. Sau khi ra trường, chúng tôi lần lượt có cuộc sống riêng nên ít liên lạc với nhau. Hằng kết hôn với Tài, còn tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc rồi quyết định chia tay để giải thoát cho nhau. Tôi suy nghĩ rất thoáng, hết yêu thì chấm dứt, không níu kéo, dằn vặt nhau thêm làm gì cho mệt.

Một vài lần như vậy, tôi nói Hằng hãy tin tưởng ở chồng vì Tài là người đáng tin cậy nhưng cô ấy vẫn không chịu dừng lại. Rất hí hửng vì chồng không bị lung lay bởi cám dỗ, Hằng bảo tôi hãy thử tấn công mạnh hơn xem tình hình thế nào. Tôi lại tiếp tục đồng ý giúp bạn, lúc này, tôi đã hơi thích Tài một chút.

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Thời điểm đó, việc làm ăn của Tài gặp chút trục trặc, rất may là tôi lại có một người quen có thể giúp anh. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Tài chủ động hẹn tôi đi ăn để cảm ơn. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ, thực sự, tôi và Tài hợp nhau. Chỉ cần chúng tôi đang nói về một vấn đề gì đó, người kia có thể tiếp chuyện ngay, buổi "hẹn hò đầu tiên" luôn tràn ngập tiếng cười.

Rồi những cuộc hẹn như vậy ngày càng nhiều hơn, như tôi cũng đã nói từ trước, tôi có thế mạnh về nhan sắc, lại khéo ăn khéo nói, "mỡ dâng miệng mèo" thì hỏi có người đàn ông nào vượt qua được?

Rồi tôi và Tài đã yêu nhau, từ lúc nào thì chúng tôi đều biết, chỉ có Hằng là không biết. Tôi thông báo với cô bạn thân rằng: "Tao có cố gắng thế nào chồng mày cũng chẳng có chút rung động gì cả". Thế là Hằng vui lắm, cảm ơn rối rít và còn tặng tôi một món quà rất giá trị.

Tài và tôi giữ mối quan hệ đó được 2 năm thì mọi chuyện vỡ lở. Khi Hằng biết chuyện, cô ấy đến tìm tôi, sỉ vả tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Còn tôi, mọi người vẫn hỏi có cảm thấy áy náy, tội lỗi hay không khi ngoại tình với chồng bạn? Tôi xin khẳng định là không. Bởi đối với tôi, tình yêu không có lỗi, lỗi thuộc về những người phụ nữ không tin tưởng chồng. Chấp nhận mang chồng ra để thử thách thì phải chấp nhận việc mất chồng như chơi.