Háo hức trong đêm với màn dạo đầu đầy hạnh phúc, cuộc yêu vừa bắt đầu cao trào, vợ sửng sốt nghe tiếng la thất thanh không ngờ từ chồng và tiết lộ khiến cô cười ngất

Tâm sự 26/11/2022 14:54

Nói thật là thời bây giờ, người ta quan trọng tình nghĩa, sự chân thật chứ ai còn để ý về cái màng mỏng kia nữa chứ. Chỉ là tôi vẫn bất ngờ vì chuyện chồng mình.

Màn dạo đầu khá ổn thỏa, chồng tôi tỏ ra rất hiểu biết. Ai ngờ đến khi vào khâu chính thì tôi giật nảy mình vì một tiếng hét thảm thiết ngay phía trên mình.

Nói thật 31 tuổi đi lấy chồng mà vẫn còn zin, tôi chẳng lấy gì làm tự hào, thậm chí còn thấy ngại ngùng và xấu hổ cho tình trường trống trơn của mình. Thời đại bây giờ người ta sống chân tình với nhau là đủ, ai còn để ý chuyện cái màng mỏng kia nữa.

Khổ nỗi khi còn trẻ thì tôi là đứa mọt sách, ra trường đi làm lại nặng gánh gia đình và các em nhỏ nên chỉ chú tâm vào làm việc chẳng có thời gian yêu đương.

Đến tuổi lấy chồng, bố mẹ tôi sốt ruột nên đã nhờ người làm mối và tôi quen được chồng mình. Thấy anh chín chắn đĩnh đạc, lại có công ăn việc làm ổn định, gia đình tử tế, tính cách hai đứa cũng khá hợp nhau nên tôi gật đầu đồng ý nhanh chóng.

Háo hức trong đêm với màn dạo đầu đầy hạnh phúc, cuộc yêu vừa bắt đầu cao trào, vợ sửng sốt nghe tiếng la thất thanh không ngờ từ chồng và tiết lộ khiến cô cười ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian quen biết, tôi cũng tâm sự với anh rằng mình chưa từng yêu ai trước đây. Nếu tôi còn vụng về chưa khéo léo thì mong anh thông cảm. Chồng tôi khựng người một lát rồi cười xòa vỗ ngực bảo rằng cứ yên tâm, anh sẽ chỉ bảo cho tôi đến nơi đến chốn. Thú thật tôi không ghen với quá khứ của chồng đâu.

 

Anh có kinh nghiệm dày dặn và từng trải thì càng có lợi trong mối quan hệ, tôi sẽ càng được chiều khi mà anh am hiểu phụ nữ.

Tình trường phong phú là thế nhưng trong suốt thời gian quen nhau chồng tôi lại không hề đòi hỏi chuyện đó. Anh còn bảo tôi chưa yêu ai thì anh sẽ giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Khỏi phải nói tôi cảm động thế nào.

Đêm tân hôn ấy cuối cùng cũng đến sau một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc, giữa sự chúc mừng của họ hàng hai bên. Tôi khá hồi hộp và lo lắng nhưng yên tâm rằng chồng mình rất có kinh nghiệm, tin tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Màn dạo đầu khá ổn thỏa, chồng tôi tỏ ra rất hiểu biết. Ai ngờ đến khi vào khâu chính thì tôi giật nảy mình vì một tiếng hét thảm thiết ngay phía trên mình. Tiếng hét ấy phát ra từ miệng chồng tôi chứ không phải ai khác!!! Đáng lẽ tôi mới là người phải kêu đau đớn chứ, tại sao người đó lại là chồng tôi?

Tôi hốt hoảng ngồi dậy vì thấy chồng vẫn rên rỉ vì đau. Để rồi sau khi nhìn hiện trạng trên cơ thể chồng thì tôi cũng phải hốt hoảng. Chúng tôi còn chưa làm được gì nhiều nhưng sao trên người chồng tôi lại dính máu?

Đến lúc đó tôi mới ngã ngửa khi biết thực ra chồng tôi cũng vẫn còn zin. Bằng chứng rõ rành rành ra đấy thôi, anh thậm chí còn chưa cắt bao quy đầu nên lần đầu tiên quan hệ với vợ mới bị đau đớn khủng khiếp đến thế.

Háo hức trong đêm với màn dạo đầu đầy hạnh phúc, cuộc yêu vừa bắt đầu cao trào, vợ sửng sốt nghe tiếng la thất thanh không ngờ từ chồng và tiết lộ khiến cô cười ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là nửa đêm tân hôn, vợ chồng tôi phải dắt díu nhau ra trạm y tế gần đó để xử lý vấn đề tế nhị của chồng. Cũng may mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Nhìn chồng nhăn nhó vì đau mà tôi phải phá lên cười ngặt nghẽo. Không biết trước đó ai là người luôn vỗ ngực tự hào mình rất giàu kinh nghiệm tình trường, sẽ chỉ dạy cho tôi cơ đấy? Chồng tôi tẽn tò chẳng dám ho he gì cả.

Lúc này tôi mới biết bố chồng tôi mất sớm nên chẳng có ai chỉ dạy cho anh ấy mấy kiến thức giới tính cả. Mẹ chồng thì bận đi làm kiếm tiền nuôi con, chồng tôi từ nhỏ cũng vất vả phụ mẹ lo cho gia đình. Ngoài ra tính tình cũng nhút nhát, từng yêu đương rồi nhưng chỉ là mối tình trong sáng tuổi sinh viên mà thôi. Sau này đi làm thì cũng giống như tôi, cả ngày chăm chăm làm việc, chẳng có tâm trí và thời gian mà yêu đương.

Càng nghĩ mà tôi càng thấy buồn cười, chắc chẳng cặp vợ chồng nào như nhà tôi, vợ 31 tuổi, chồng 32 tuổi nhưng cả cặp đều còn zin cho đến đêm tân hôn mới tài!

 

Chồng thường xuyên ‘tìm vui’ với gái mại dâm, tiết lộ chuyện bất ổn khi ở bên vợ, đau khổ vì 'ngựa quen đường cũ'

Chồng thường xuyên ‘tìm vui’ với gái mại dâm, tiết lộ chuyện bất ổn khi ở bên vợ, đau khổ vì 'ngựa quen đường cũ'

Chẳng ngừng suy nghĩ về chuyện mình làm, nhiều đêm trằn trọc bên vợ, tôi thấy đầy bất ổn, dằn vặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau