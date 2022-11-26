Chồng chỉ tay nói ‘tôi vô phúc’, vợ thẳng thừng đáp đúng 6 từ ngắn gọn rồi đưa thẳng đơn ly hôn khiến anh ta chưng hửng đầy kinh ngạc

Tâm sự 26/11/2022 16:46

Anh ta không biết được rằng tôi đã chịu đựng bao lâu và sẵn sàng đáp trả người đàn ông phản bội, phụ bạc.

Những người bạn học cùng trường Đại học với tôi và Tân năm xưa hẳn vẫn còn nhớ chuyện tình cảm đẹp như mơ, ngọt như thơ của chúng tôi. Thời ấy, Tân là một anh chàng điển trai lại học giỏi, đa tài, lãng mạn. Tôi cũng từng là Hoa khôi của trường, có biết bao anh chàng thầm thương trộm nhớ. Khi chúng tôi hẹn hò, dù nhiều người tiếc nuối nhưng họ không thể phủ nhận tôi và Tân là một cặp trời sinh.

Sau 3 năm yêu nhau, khi ra trường, cả tôi và Tân đều có được một công việc ổn định. Chúng tôi tiến tới hôn nhân trong sự ủng hộ của bạn bè và gia đình. Ngày cưới, cả tôi và Tân đã dành cho nhau những lời ngọt ngào, hứa hẹn cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Thế mà, vừa mới chỉ đi với nhau được 5 năm, cả tôi và Tân đã cảm thấy kiệt sức. Cuộc sống hôn nhân đúng là không như chúng tôi vẫn tưởng tượng, chông gai và mệt mỏi hơn rất nhiều. Dù đã có tới 3 năm tìm hiểu, vậy mà chúng tôi vẫn chưa hiểu hết về đối phương.

Tôi và Tân mâu thuẫn từ những việc rất nhỏ, những tưởng đó sẽ là gia vị cho cuộc sống hôn nhân thêm màu sắc. Nhưng không, những mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết triệt để sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn. Tân thay đổi, không còn ngọt ngào, lãng mạn như xưa mà trở nên cục cằn, thô lỗ. Tôi cũng thay đổi, tự soi vào gương tôi tiếc nuối vì để mất chính mình của năm xưa, xinh đẹp, tự tin, dịu dàng… Tôi của ngày hôm nay già nua, khó tính… Rồi điều gì đến cũng phải đến, anh có người đàn bà khác.

Chồng chỉ tay nói ‘tôi vô phúc’, vợ thẳng thừng đáp đúng 6 từ ngắn gọn rồi đưa thẳng đơn ly hôn khiến anh ta chưng hửng đầy kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện ra chuyện này, tôi đã phản ứng rất dữ dội, lớn tiếng với Tân. Còn anh, không nhận mình sai khi rõ ràng anh đã phản bội gia đình. Giữa cơn giằng co, cãi vã, Tân chỉ thẳng tay vào mặt tôi, buông một câu nói đầy phũ phàng, cay đắng: "Tôi vô phúc mới cưới phải người vợ như cô".

Câu nói ấy của anh còn hơn cả một gáo nước lạnh, một cái tát hay thậm chí là một nhát dao đâm. Dẫu hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc thì tôi cũng không ngờ có một ngày anh lại nói với tôi những lời như vậy.

Mất vài phút để có thể định hình được những gì đang diễn ra, tôi ngẩng cao đầu, nói với Tân đúng 6 từ: "Nồi nào úp vung nấy thôi".

Tôi bước vào phòng, chấm dứt cuộc cãi vã chứ không cố thắng thua như mọi lần. Có thể tôi không xứng đáng với anh, anh không xứng đáng với tôi hay là chúng tôi không xứng đáng với nhau thì bây giờ cũng không quan trọng nữa.

Cuộc hôn nhân này đã quá ngột ngạt, sự phản bội và câu nói của anh là giọt nước tràn ly. Tôi quyết định viết đơn ly hôn, chỉ hơi tiếc là sau 8 năm bên nhau, cuối cùng thì vẫn không trốn được 2 từ tan vỡ.

 

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