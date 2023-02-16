Cuộc hôn nhân này bắt đầu cách đây 4 năm. Tôi và vợ yêu nhau được khoảng 2 năm thì cưới. Nhìn chung, chúng tôi khá hợp nhau, cân xứng và hạnh phúc. Sau khi kết hôn được hơn 1 năm thì vợ tôi có bầu và sinh con. Mọi thứ cứ êm đềm diễn ra như thế.

Tôi sẽ không thể nào quên được những tháng ngày sống khổ nhục khi chuyện mình quan hệ với chị giúp việc bị bại lộ. Chẳng những tôi bị vợ ruồng bỏ mà người thân, bạn bè còn nhìn mình không ra gì. Ai cũng xì xào, bàn tán, hàng xóm nói ra nói vào cười nhạo tôi. Ở công ty, tôi cũng bị mọi người ghẻ lạnh. Kết cục cuối cùng là tôi ly hôn, nghỉ việc, chuyển nhà… Tôi mất trắng sau vụ nhơ nhớp đó.

Khi con gái được 2 tuổi, vợ tôi bắt đầu đi làm trở lại. Cô ấy trưng diện, điệu đà và bị công việc cuốn đi. Tôi có hơi buồn một chút nhưng không hề cấm cản vợ. Vì sinh con, vợ tôi đã phải nghỉ làm suốt mấy năm liền, giờ cô ấy muốn tạo dựng sự nghiệp, tôi không thể ích kỉ mà ngăn cô ấy được. Khoảng nửa năm sau, cô ấy quyết định thuê người giúp việc để tiện chăm sóc gia đình hơn vì cô ấy quá bận.

Tôi không dám vỗ ngực nhận mình là người đàn ông tốt nhưng tôi cũng luôn răn bản thân phải sống tử tế với vợ. Tôi ra ngoài sống rất đàng hoàng, không chơi bời, không gái gú. Tôi toàn tâm toàn ý cho gia đình. Nhưng khi là một cái bẫy được đặt ra thì tôi không thoát được.

Tôi không có ý kiến gì về việc này, mọi chuyện tôi để vợ tự tính toán. Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên vợ đưa cô giúp việc về, tôi đã đỏ cả mặt. Phải thú thật, chị giúp việc hơn tôi 5 tuổi nhưng đẹp, trẻ và cuốn hút lắm. Tôi lấy làm lạ là không hiểu vì sao vợ tôi lại chọn người như thế. Theo lẽ thường, mấy bà vợ rất sợ thuê giúp việc trẻ đẹp, vì sợ người ta cướp mất chồng.

Kể từ khi có giúp việc, vợ tôi đi miết, nhiều hôm tới đêm mới về. Ở nhà quanh quẩn chỉ có tôi, chị giúp việc và cô con gái. Đã thế, chị ta cũng khá táo bạo, tối tối tắm xong là mặc đồ mát mẻ, đi ra đi vào như bà chủ trong nhà. Tôi đã kiềm chế rất nhiều nhưng rồi cuối cùng không thắng được bản năng đàn ông của mình.

Tôi vướng vào mối quan hệ với chị giúp việc. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ nhưng cũng giận vợ vì cô ấy mải mê công việc mà bỏ mặc chồng. Có khi tới cả tháng trời vợ chồng tôi không gần gũi. Trong khi đó chị giúp việc thì lúc nào cũng mời gọi.

Mọi việc diễn ra khoảng 3 tháng thì vợ tôi phát hiện ra. Tôi không hiểu vì sao cô ấy bận rộn như vây mà cuối cùng lại bắt gặp quả tang tôi và chị giúp việc. Cô ấy còn có rất nhiều ảnh chăn gối của tôi với người kia. Vợ không cho tôi lời giải thích, cô ấy điện thoại khắp nơi khóc lóc kể với bạn bè, cô ấy gửi ảnh cho bố mẹ hai bên gia đình. Thậm chí, cô ấy còn nói với đứa con gái về việc bố con phản bội mẹ…

Tôi khủng hoảng, kiệt quệ và sợ hãi. Đi đâu tôi cũng bị người ta cười nhạo, chê bai. Vợ tôi đòi ly hôn và tôi không dám níu kéo khi cơ sự như thế. Tôi chấp nhận kí vào đơn ly hôn, vợ tôi làm thủ tục nhanh chóng để sớm chấm dứt.

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Tôi phải nghỉ làm, chuyển nơi ở, tôi nhận nuôi con. Tiền bạc tôi cũng chia cho vợ nhiều hơn vì nghĩ mình là người có lỗi… Ai mà ngờ… chỉ vài tháng sau khi ly hôn, vợ cũ của tôi lấy chồng. Lúc này, chị giúp việc mới tìm tôi kể lể.

Chị ấy bảo được thuê để đưa tôi vào tròng. Cái chuyện tôi yếu lòng mà lên giường với chị ta chính là âm mưu của vợ tôi. Cô ấy phải lòng tay trưởng phòng nên muốn ly hôn. Nhưng vợ tôi không muốn đóng vai ác nên đẩy nó sang tôi. Cô ta đã khiến tôi không ngóc đầu lên được. Sau khi mọi việc thành, cô ta đã trả tiền cho chị giúp việc kia.

Giờ chị giúp việc thương tôi thật lòng, chị ấy ngỏ ý muốn cùng tôi xây dựng gia đình nhưng tôi không thể. Chị ấy không có lỗi nhưng nhìn thấy chị ấy là tôi thấy những âm mưu và sự khinh bỉ. Tôi cũng không muốn người đời cười chê nữa. Vả lại, tôi cũng không có tình cảm.

Tôi một mình nuôi con gái và gây dựng lại từ đầu. Thật không ngờ, có ngày tôi lại bị chơi khăm bởi chính người phụ nữ mà mình từng yêu thương như thế.