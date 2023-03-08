Ly hôn vì chồng cũ tệ bạc, ngày tái giá cả gia đình hắn ta tìm đến tận nơi, ào lên sân khấu rồi nói ra những lời 'kinh thiên động địa'

Tâm sự 08/03/2023 23:58

Sau khi phát hiện gia đình chồng cũ có mặt tại đám cưới của mình, tôi vô cùng hốt hoảng. Tuy nhiên, sau khi nghe họ nói, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Tôi có một đời chồng, ly hôn sau 3 năm chung sống. Chồng cũ của tôi từng là một người thích ăn chơi, nhậu nhẹt. Thấy chồng cứ suốt ngày làm khổ mẹ và vợ nên tôi chưa muốn có con. Tháng ngày chịu đựng chồng quậy phá, lại không có con cái dỗ dành, tôi mệt mỏi vô cùng.

Tôi bất ngờ có thai, tôi cảm thấy không sẵn sàng. Nhưng đây là điều chồng cũ và gia đình anh mong muốn. Sau khi mang thai, tôi nuôi hy vọng khi sắp có con thì chồng cũ sẽ thay đổi. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt cả ngày, còn lấy tiền trong nhà đi ăn chơi.

Mọi chuyện đi đến giới hạn cuối cùng khi con tôi bị chẩn đoán có thể mắc bệnh down. Tôi cố dành dụm lắm mới đủ tiền để đi khám. Nào ngờ chồng tôi đã lén lấy hết tiền, tôi bất lực đành hẹn bác sĩ lần sau. Cuối cùng, khi mang thai 16 tuần thì tôi không giữ được con nữa.

Ly hôn vì chồng cũ tệ bạc, ngày tái giá cả gia đình hắn ta tìm đến tận nơi, ào lên sân khấu rồi nói ra những lời 'kinh thiên động địa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là nỗi đau lớn với tôi, tôi không chịu nổi nên quyết định ly hôn chồng. Dù vậy, tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều, tôi từng cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể thay đổi chồng cũ. Nhưng dù tôi có yêu anh bao nhiêu thì anh vẫn không vì thế mà đổi thay.

Nhưng sau khi ly hôn, tôi không ôm hận chồng cũ, tôi giữ liên lạc và xem anh là bạn bè. Thậm chí, vì thấy anh thay đổi muốn làm lại cuộc đời, tôi còn giúp anh vay mượn để làm ăn.

4 năm sau khi ly hôn chồng, tôi tái giá. Chồng hiện tại của tôi là người lương thiện, yêu thương tôi thật lòng. Tôi có nói với chồng cũ về chuyện tôi tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ hôm đó, chồng cũ mướn xe ô tô đưa cả nhà sang dự.

Không chỉ vậy, mẹ chồng cũ còn giật mic của MC, khiến cả hội hôn ngỡ ngàng. Đến khi nghe những lời bà nói thì ai cũng ngậm ngùi cảm động. Mẹ chồng cũ kể về những việc tôi đã giúp chồng cũ, về những nỗi khổ mà tôi đã trải qua. Bà nói đến đây là để chúc phúc cho tôi, còn tặng tôi 2 cây vàng.

Ly hôn vì chồng cũ tệ bạc, ngày tái giá cả gia đình hắn ta tìm đến tận nơi, ào lên sân khấu rồi nói ra những lời 'kinh thiên động địa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù đã từng trải qua chuyện gì, tôi cũng cảm ơn chồng và mẹ chồng cũ đã đến chúc phúc trong ngày vui của tôi. Nhưng món quà bà tặng quá lớn, tôi có nên trả lại cho bà hay không?

Gài bẫy người yêu để ngủ lại qua đêm, trong khi đợi em tắm tôi tìm thấy một thứ dưới chân giường, cầm lên đọc mà tôi bàng hoàng, bủn rủn tay chân

Gài bẫy người yêu để ngủ lại qua đêm, trong khi đợi em tắm tôi tìm thấy một thứ dưới chân giường, cầm lên đọc mà tôi bàng hoàng, bủn rủn tay chân

Dù luôn tôn trọng việc người yêu giữ kẽ, không thích động chạm nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Vì thế, tôi đành lập kế để có thể ở lại nhà cô ấy qua đêm.

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