Ly hôn đã lâu tưởng vợ không còn tình cảm, đêm muộn nghe cuộc trò chuyện của cô và hai đứa trẻ, tôi tức tốc đòi tái hợp

Tâm sự 14/11/2022 11:53

Dù hy vọng rằng vợ cũ sẽ đồng ý tái hợp, nhưng khi nghe câu trả lời từ cô tôi vẫn vô cùng bất ngờ, không tin vào tai mình.

Tôi và Vân ly hôn cách đây 3 năm, khi có với nhau hai bé một trai một gái. Cuộc sống chung nhiều mâu thuẫn, đủ thứ áp lực từ kinh tế cho tới mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp, chúng tôi cãi nhau liên miên.

Xây thì khó chứ đập đi thì đơn giản. Lúc đó chúng tôi dường như nhìn nhau là chán chường cực độ, cuối cùng không thể cố gắng được nữa, tôi với Vân ra tòa ly hôn. Khi ấy con trai thứ hai lên 5 tuổi, còn con gái đầu của tôi lên 7 tuổi.

Các con cũng đã cứng cáp, Vân đòi nuôi cả hai đứa mà tôi không chấp nhận. Dẫu vợ chồng không hòa hợp nhưng tôi luôn yêu thương các con, không đời nào tôi chấp nhận nhường hết quyền nuôi con cho cô ấy. Theo tòa xử chúng tôi mỗi người nuôi một đứa, tôi nuôi bé trai nhỏ còn Vân nuôi con gái đầu.

Ba năm qua chúng tôi giữ mối quan hệ bạn bè có phần lạnh nhạt. Tôi cũng có tìm hiểu vài người nhưng không đi được đến hôn nhân. Nghe đâu Vân cũng trải qua một mối tình song cô ấy vẫn ở vậy nuôi con. Thi thoảng chúng tôi cho hai đứa trẻ gặp nhau, thường là Vân sang nhà đón thằng bé về bên kia với cô ấy, hết ngày nghỉ tôi lại sang đưa con về. Hai năm qua gia đình tôi chưa có một ngày nào đoàn tụ, quây quần cạnh nhau cả.

Tuần trước là sinh nhật con gái lớn, tôi đưa con trai đến nhà Vân dự tiệc. Xong xuôi thì trời cũng khá khuya mà lại mưa to, Vân bảo tôi cùng con ở lại một đêm. Tôi thì không sao nhưng thằng bé về khuya lại mắc mưa dễ bị ốm. Nhà Vân có phòng dành cho khách nên tôi gật đầu đồng ý.

Buổi tối Vân và hai đứa trẻ ngủ chung một phòng, còn tôi ngủ một mình. Nằm mãi chẳng ngủ được, tôi dậy sang xem các con. Đứng ngoài cửa phòng, tôi lặng người khi nghe tiếng khóc thút thít của hai đứa trẻ.

Ly hôn đã lâu tưởng vợ không còn tình cảm, đêm muộn nghe cuộc trò chuyện của cô và hai đứa trẻ, tôi tức tốc đòi tái hợp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ ơi để em ở đây với con được không, mai em lại phải về bên ông bà nội rồi ạ? Con không muốn xa em đâu, con chỉ muốn ở chung nhà với em thôi.

- Con cũng muốn được ở cùng chị…

Hai đứa con tôi vừa khóc vừa nói với Vân. Lòng tôi chùng xuống, lại nghe Vân nghẹn ngào an ủi hai con:

- Mẹ xin lỗi, tạm thời các con vẫn chưa thể về chung một nhà được. Nhưng mẹ hứa trong thời gian sớm nhất sẽ đưa em về đây sống. Khi bố có gia đình mới, chắc là bố sẽ đồng ý thôi.

- Mẹ ơi sao bố lại có gia đình mới? Cả bố cả mẹ và chúng con không thể ở chung một nhà được ạ?

Con gái lớn của tôi òa khóc hỏi mẹ. Vân im lặng không biết phải đáp lời con thế nào. Có lẽ cô ấy cũng rối bời chẳng biết nên giải thích ra sao cho con hiểu mà không tổn thương.

Tôi đứng lặng rất lâu, đến khi tiếng khóc dần im bặt, lũ trẻ đã ngủ thì mới gõ cửa gọi Vân ra ngoài nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy có muốn đoàn tụ với tôi hay không. Tôi nhận ra chúng tôi thật có lỗi với các con, nhất là tôi khi là đàn ông mà không giảng hòa được mối quan hệ giữa vợ với mẹ. Chúng tôi đều còn trẻ, bố mẹ vẫn liên tục giục giã chuyện tái hôn, sớm muộn tôi cũng sẽ có gia đình mới, thiệt thòi nhất sẽ là hai đứa trẻ.

Thay vì tìm kiếm hạnh phúc khác, tại sao chúng tôi không thể ngồi lại trò chuyện, thấu hiểu cho nhau, gây dựng lại một gia đình hạnh phúc cho con cái.

- Vâng, em đồng ý.

Vân bật khóc đáp lời. Đêm ấy chúng tôi trò chuyện đến sáng, thừa nhận lỗi sai của mình, thông cảm cho đối phương và hứa hẹn sẽ vun vén tổ ấm cho các con. Sau sóng gió, chúng tôi trưởng thành hơn, đồng thời cũng càng thêm trân trọng hạnh phúc gia đình.

Quyết bỏ người vợ tào khang để rước người tình vào nhà vì tài sản, đêm tân hôn gã đàn ông 'chết đứng' khi thấy vợ mới bước ra khỏi nhà tắm

Quyết bỏ người vợ tào khang để rước người tình vào nhà vì tài sản, đêm tân hôn gã đàn ông 'chết đứng' khi thấy vợ mới bước ra khỏi nhà tắm

Cứ ngỡ vớ được "của hời", đêm tân hôn gã chồng bội bạc "mặt cắt không còn giọt máu" khi chứng kiến cô vợ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 40 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau