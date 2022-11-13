Ly hôn bằng miệng được 5 năm rồi có con với nhân tình, ai ngờ vợ lại ghen lồng lộn lên giống như còn yêu nhau lắm

Trời không phụ người có tâm, sau nhiều năm đồng cam cộng khổ, hai vợ chồng đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc, có tiếng vang trong xã hội. Tuy nhiên, có lẽ có tiền rồi thì suy nghĩ cũng khác. Hai vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ trong công việc tới chuyện nhà cửa, chăm sóc con cái. Nhưng dù có bàn tới bàn lui thế nào thì hiếm khi vợ chồng tôi thống nhất được ý kiến.

Tôi và Hạnh đã là vợ chồng được 22 năm rồi. Chúng tôi bên nhau từ thời còn sinh viên và đến nay đã được 2 cháu. Thời đó dù mới 18-19 tuổi nhưng tôi rất “máu” làm ăn kinh doanh, khởi nghiệp. Những năm đầu khó tránh khỏi khó khăn, nhiều lúc cũng nản lòng lắm nhưng cũng may Hạnh luôn ở bên cạnh động viên, ủng hộ tôi hết lòng.

Vậy là từ ngày đó đến nay, số tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo cứ dày lên theo năm tháng. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua rồi. Ban đầu, tôi cố gắng sống chung nhà với Hạnh vì nghĩ cho con. Nhưng nói thật, vợ chồng cãi nhau tối ngày như vậy ai chẳng chán nên 2 năm gần đây tôi dọn ra ngoài ở riêng luôn, mỗi tuần lại về thăm con một chút cho vợ chồng đỡ phải chung đụng.

Đáng nói, cứ mỗi lần cãi nhau như vậy là vợ lại đòi ly hôn, thậm chí tôi còn ký vào tờ đơn đó rồi, chỉ có điều là không gửi ra tòa thôi. Phần vì con cái còn quá nhỏ, cũng muốn cho con một mái ấm hạnh phúc với đủ cả bố lẫn mẹ, phần vì vợ chồng nằm gai nếm mật cùng nhau bao năm không còn tình thì cũng còn nghĩa mà.

Gần đây, tôi gặp được một người hợp với mình. Cô ấy tên Thùy, trẻ hơn tôi 8 tuổi, vừa xinh đẹp dịu dàng lại giỏi giang, suy nghĩ sâu sắc. Tôi yêu cô ấy thật lòng chứ không phải qua lại để giải tỏa nhu cầu sinh lý như những em trước.

Hai năm nay, dù không nói ra nhưng tôi nghĩ Hạnh thừa biết tôi “ăn nem, ăn chả” bên ngoài. Đàn ông mà!? Về "chuyện đó" sao mà nhịn lâu được chứ. Cô ấy luôn dửng dưng, thờ ơ với các mối quan hệ ngoài luồng của tôi. Vậy mà giờ đây cô nhân tình của tôi có thai, tôi tính ly hôn Hạnh để rước Thùy về nhà thì cô ấy lại ghen lồng ghen lộn lên.

Cô ấy thuê thám tử theo dõi chúng tôi, chụp ảnh thân mật giữa tôi và Thùy rồi tung hê lên mạng xã hội, đóng vai là một người vợ thảo hiền bị chồng phản bội. Cuối tuần trước, cô ấy còn kéo theo hội chị em bạn dì cùng luật sư đến đòi kiện tôi ra tòa vì vi phạm luật hôn nhân gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

- Những năm qua tôi thừa biết anh bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài nhưng vì cái nhà này tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ anh biết giới hạn nhưng không ngờ anh lại có con với nhân tình, đến nước này thì tôi không thể nhịn được nữa rồi. Tôi bên anh đằng đẵng 22 năm trời, chịu khổ cùng anh bao năm mà giờ anh lại phản bội tôi. Anh có phải con người không vậy?

- Cô điêu ngoa vừa thôi, chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi. Giờ cô là vợ cũ chứ không phải vợ tôi nữa. Hai năm nay tôi và cô cũng ở riêng, bạn bè ai mà chẳng biết. Cho nên, tôi yêu ai, qua lại với ai là quyền của tôi, cô không có quyền can thiệp.

- Tôi và anh đã ly hôn ư? Hồi nào vậy sao tôi không biết? Đã ra tòa chưa?

- Đơn ly hôn chất đầy trong ngăn kéo, tôi và cô cũng thỏa thuận ly hôn bằng miệng xong hết cả rồi, cô đừng có thảo mai, đóng vai người bị hại ở đây nữa đi.

Sau một hồi cãi vã, Hạnh rời đi, không quên dọa sẽ khiến tôi phải hối hận. Nhưng có gì mà phải hối hận, tôi và cô ta rõ ràng đã thỏa thuận ly hôn bằng miệng rồi, giờ tôi đến với người khác thì có gì sai trái chứ? Chắc thấy Thùy trẻ đẹp nên cô ta mới nổi lòng ghen tuông, tìm mọi cách phá hoại đây mà. Đúng là đàn bà lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ mà. Cô ta làm vậy càng khiến tôi ghét bỏ, coi khinh mà thôi.