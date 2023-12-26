Lúc đi công tác vợ nhéo tay mấy cái, anh liền nghĩ có điều gì đó không đúng nên chạy về nhà nhưng đến nơi anh ngã quỵ khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 26/12/2023 15:42

Sau khi nói xong, cô ấy lén véo tay Trần Dương một cái sau đó cười. Anh cảm thấy hành động của vợ có chút kỳ lạ nhưng không nghĩ quá nhiều và ngày công tác đến như dự tính.

Trong cuộc sống bận rộn này, mọi người đều làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Đối với câu chuyện này, nam chính Trần Dương cũng là một trong số đó.

Anh là một quản lý cấp trung chăm chỉ và khiêm tốn trong một công ty nổi tiếng. Vợ anh là Tiểu Ngư hiền lành và đức hạnh, họ sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.

Lúc đi công tác vợ nhéo tay mấy cái, anh liền nghĩ có điều gì đó không đúng nên chạy về nhà nhưng đến nơi anh ngã quỵ khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một ngày nọ, công ty sắp xếp cho Tiểu Ngư đi công tác trong một tháng. Trần Dương không muốn rời xa người vợ đang mang bầu, nhưng vì công việc, anh đã đồng ý.

Trước ngày khởi hành, Tiểu Ngư nói với anh một cách bí ẩn: “Anh, em có một món quà muốn tặng anh, nhưng không được nhìn ngay bây giờ”. Sau khi nói xong, cô ấy lén véo tay Trần Dương một cái sau đó cười.

Anh cảm thấy hành động của vợ có chút kỳ lạ nhưng không nghĩ quá nhiều và ngày công tác đến như dự tính.

Tuy nhiên, ngay khi Trần Dương bước lên chuyến tàu, anh bất ngờ cảm thấy tim mình đập loạn, hình ảnh nụ cười của vợ hiện lên trong đầu anh. Anh không kìm được sự lo lắng khi nhớ lại hành động vợ đã lén véo tay anh.

“Có cái gì mình không chú ý tới?” Trần Dương nghĩ thầm, cuối cùng quyết định xuống xe về nhà nhìn xem. Anh vội vã về nhà, vừa mở cửa ra, anh đã chết lặng.

Căn nhà ngăn nắp vốn dĩ trở nên bừa bộn, gối trên sofa bị ném xuống đất, đĩa trái cây trên bàn bị đập vỡ thành từng mảnh.

Trần Dương hét lớn tên vợ nhưng không có ai trả lời. Anh lo lắng chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng.

Lúc đi công tác vợ nhéo tay mấy cái, anh liền nghĩ có điều gì đó không đúng nên chạy về nhà nhưng đến nơi anh ngã quỵ khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Ngư nằm trên giường đầy máu, bên cạnh là một đứa bé sơ sinh. Trần Dương hoảng sợ, nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Trong lúc chờ, anh không nhịn được hỏi vợ: “Sao em không nói cho anh biết?”

Tiểu Ngư cười yếu ớt nói: “Bởi vì em sợ anh lo lắng, em biết anh có thể giải quyết được tất cả”. Nguyên nhân là trong thời gian mang bầu, Tiểu Ngư mắc phải chứng thiếu máu nghiêm trọng, nhưng để không làm Trần Dương lo lắng, cô đã giữ bí mật.

Chỉ đến hôm nay, khi cô bị chảy máu nhiều trong quá trình sinh con, cô mới phải thông báo cho anh.

Trần Dương, với đôi mắt đầy nước mắt, nắm chặt tay vợ: “Sau này, chúng ta cùng đối mặt, cùng chịu đựng, được không?” Tiểu Ngư cười và gật đầu kèm với giọt nước mắt hạnh phúc.

Vợ đi công tác cùng sếp, tôi nhanh chóng đi theo để xem hai người làm gì nhưng đến nơi thì tôi như chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Vợ đi công tác cùng sếp, tôi nhanh chóng đi theo để xem hai người làm gì nhưng đến nơi thì tôi như chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Sau khi vợ tôi thay đổi công việc, cô ấy thường xuyên đi công tác cùng cấp trên. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, vì công tác nước ngoài là điều bình thường, và thậm chí tôi cũng có những chuyến công tác.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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