Lúc đi công tác vợ nhéo tay mấy cái, anh liền nghĩ có điều gì đó không đúng nên chạy về nhà nhưng đến nơi anh ngã quỵ khi thấy cảnh tượng trước mắt

Anh là một quản lý cấp trung chăm chỉ và khiêm tốn trong một công ty nổi tiếng. Vợ anh là Tiểu Ngư hiền lành và đức hạnh, họ sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.

Trong cuộc sống bận rộn này, mọi người đều làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Đối với câu chuyện này, nam chính Trần Dương cũng là một trong số đó.

Trước ngày khởi hành, Tiểu Ngư nói với anh một cách bí ẩn: “Anh, em có một món quà muốn tặng anh, nhưng không được nhìn ngay bây giờ”. Sau khi nói xong, cô ấy lén véo tay Trần Dương một cái sau đó cười.

Một ngày nọ, công ty sắp xếp cho Tiểu Ngư đi công tác trong một tháng. Trần Dương không muốn rời xa người vợ đang mang bầu, nhưng vì công việc, anh đã đồng ý.

Anh cảm thấy hành động của vợ có chút kỳ lạ nhưng không nghĩ quá nhiều và ngày công tác đến như dự tính.

Tuy nhiên, ngay khi Trần Dương bước lên chuyến tàu, anh bất ngờ cảm thấy tim mình đập loạn, hình ảnh nụ cười của vợ hiện lên trong đầu anh. Anh không kìm được sự lo lắng khi nhớ lại hành động vợ đã lén véo tay anh.

“Có cái gì mình không chú ý tới?” Trần Dương nghĩ thầm, cuối cùng quyết định xuống xe về nhà nhìn xem. Anh vội vã về nhà, vừa mở cửa ra, anh đã chết lặng.

Căn nhà ngăn nắp vốn dĩ trở nên bừa bộn, gối trên sofa bị ném xuống đất, đĩa trái cây trên bàn bị đập vỡ thành từng mảnh.

Trần Dương hét lớn tên vợ nhưng không có ai trả lời. Anh lo lắng chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Ngư nằm trên giường đầy máu, bên cạnh là một đứa bé sơ sinh. Trần Dương hoảng sợ, nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Trong lúc chờ, anh không nhịn được hỏi vợ: “Sao em không nói cho anh biết?”

Tiểu Ngư cười yếu ớt nói: “Bởi vì em sợ anh lo lắng, em biết anh có thể giải quyết được tất cả”. Nguyên nhân là trong thời gian mang bầu, Tiểu Ngư mắc phải chứng thiếu máu nghiêm trọng, nhưng để không làm Trần Dương lo lắng, cô đã giữ bí mật.

Chỉ đến hôm nay, khi cô bị chảy máu nhiều trong quá trình sinh con, cô mới phải thông báo cho anh.

Trần Dương, với đôi mắt đầy nước mắt, nắm chặt tay vợ: “Sau này, chúng ta cùng đối mặt, cùng chịu đựng, được không?” Tiểu Ngư cười và gật đầu kèm với giọt nước mắt hạnh phúc.