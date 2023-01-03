Lợi dụng vợ vắng nhà, chồng cùng giúp việc vào nhà tắm hú hí, vừa thỏa mãn bước ra ngoài, chồng sợ hãi đi giật lùi khi nhìn thấy một người ngồi trên ghế

Tâm sự 03/01/2023 22:05

Nghĩ đến sự bình tĩnh tới lạnh lùng của vợ mà tôi không khỏi run lên. Nhìn rõ ràng chồng đang ân ái với giúp việc trong nhà tắm, cô ấy vẫn có thể thản nhiên quay đi!

Sau khoảng thời gian nghỉ thai sản, vợ tôi thuê người giúp việc rồi đi làm lại. Đó là một cô gái trẻ tuổi chưa chồng con gì. Cô nàng tên Hoa, ban đầu tôi không chú ý lắm, cho đến khi nhận ra mỗi lúc vợ vắng nhà thì Hoa ăn mặc rất gợi cảm, còn cố tình cúi người trước mặt tôi. Khi vợ tôi ở nhà, cô nàng lập tức tỏ vẻ khác một trời một vực.

Hoa là em họ của bạn thân vợ tôi. Đó là lý do cô ấy tin tưởng thuê người giúp việc trẻ tới vậy. Nhưng bạn thân vợ là một chuyện, còn em họ lại là phạm trù khác. Tôi thấy vợ mình vẫn còn thiếu cảnh giác lắm.

Biết Hoa có ý với mình, tôi suy nghĩ khá nhiều. Tôi có thể lợi dụng sự tin tưởng của vợ để làm một cuộc phiêu lưu tình ái. Bồ nhí ở ngay trong nhà, muốn hú hí với nhau lúc nào cũng được, không cần phải ra ngoài để vợ sinh nghi. 

Lúc nào chán muốn chia tay thì cho Hoa ít tiền rồi đuổi việc là xong. Tôi sẽ thật cẩn thận không để Hoa ghi lại hình ảnh hay tin nhắn, cô ta có lu loa lên thì vợ cũng chỉ nghĩ là Hoa vu oan cho chồng.

 

Nghĩ là làm, thật dễ dàng đưa cô nàng lên giường. Bất kỳ lúc nào vợ ra ngoài, chỉ cần khoảng 30 phút đến 1 tiếng cũng đủ tôi và Hoa có một cuộc hẹn hò chớp nhoáng đầy thích thú. 

Cứ thế mà 3 tháng trôi qua rồi, cuộc sống của tôi thú vị và kích thích vô cùng. Cho đến hôm vừa rồi, chiều tan làm về nhà, Hoa đang nấu cơm tối trong bếp thì vợ bảo sẽ đưa con sang nhà ông bà ngoại ăn tối. Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý.

Hoa nấu xong thì lấy quần áo đi tắm. Tôi cũng chưa tắm, vợ lại không có nhà, nghĩ ra một ý tưởng hay ho, tôi lập tức chen vào tắm chung với người tình. Hai đứa vừa tắm cho nhau vừa làm những chuyện đỏ mặt.

Lợi dụng vợ vắng nhà, chồng cùng giúp việc vào nhà tắm hú hí, vừa thỏa mãn bước ra ngoài, chồng sợ hãi đi giật lùi khi nhìn thấy một người ngồi trên ghế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng gần một tiếng sau, vui vẻ thỏa mãn mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, tôi sợ hãi đi giật lùi khi nhìn thấy một người ngồi trên ghế. Sao vị sếp nữ, phó giám đốc công ty tôi lại có mặt ở đây.

"Vui vẻ xong rồi à, chúng ta nói chuyện công việc được chưa? Cô ả đó không phải vợ anh nhỉ, tôi nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau…", chị ấy mỉm cười.

Tôi sợ run cả người, không thốt nổi lên lời. Vẫn biết đây là chuyện riêng tư của nhân viên, sếp không có quyền can thiệp nhưng vị sếp nữ này lại có một điểm đặc biệt. Chị ấy ly hôn rồi, nguyên nhân ly hôn cũng chính vì chồng ngoại tình với ôsin trẻ, sau nhiều năm hai người gắn bó vượt khó khăn gian khổ.

Từ đó trong lòng chị ấy có thù oán với đàn ông ngoại tình, nhất là đàn ông tằng tịu với ôsin. Trước đó chị ấy vốn quý tôi vì năng lực khá, thậm chí còn nhắm tôi cho chức trưởng phòng. Tôi đã phải phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng đến giờ phút này thì bao công sức có nguy cơ đổ sông đổ bể hết!

"Khi biết cậu ở trong đó với ôsin, tôi mới nhận ra mình mắc mưu vợ cậu rồi. Tôi thật sự khâm phục cô ấy, nếu khi trước tôi cũng đủ bình tĩnh, lý trí để xử lý tình huống của mình như vậy thì tốt biết mấy. Chắc chắn sau chuyện này tôi sẽ tìm gặp vợ cậu, biết đâu chúng tôi có thể trở thành những người bạn". 

Tôi nghe mà sợ hãi cùng cực. Lúc ấy mới hiểu vợ đã biết hết chuyện tôi ngoại tình với Hoa nhưng cô ấy không hé răng nửa lời. Có lẽ vợ quyết định ly hôn, kèm thêm một màn trả đũa tôi thật thích đáng.

Lợi dụng vợ vắng nhà, chồng cùng giúp việc vào nhà tắm hú hí, vừa thỏa mãn bước ra ngoài, chồng sợ hãi đi giật lùi khi nhìn thấy một người ngồi trên ghế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đánh ở đâu mới khiến tôi đau đớn và uất hận nhất? Lu loa mọi chuyện lên thì cô ấy cũng xấu mặt, con cái lại ảnh hưởng. Báo cho bố mẹ chồng thì dù sao cũng là người trong nhà, tôi chẳng thiệt hại gì. Có lần tôi đã kể cho vợ về vị sếp của mình, vậy là cô ấy nắm bắt ngay điều đó.

 

Để tỏ vẻ mình trong sạch nên tôi không đặt mật khẩu điện thoại. Vợ biết hết những việc tôi đang làm. Vốn sáng hôm sau tôi có một cuộc họp quan trọng cần phải thuyết trình. Dự án này tôi làm chung với phó giám đốc. Vậy là cô ấy lấy điện thoại của tôi nhắn cho chị sếp nói rằng muốn gặp chị ấy bàn nốt một số vấn đề, mời chị ấy qua nhà vì tôi đang bị ốm không sang được.

Vợ tôi còn lý trí tới mức, trong lúc chồng và ôsin quấn quýt với nhau trong nhà tắm, cô ấy quay trở lại mở sẵn cửa để chị sếp đi vào. Tất nhiên về ngoại chơi cũng chỉ là cái cớ. Nghĩ đến sự bình tĩnh tới lạnh lùng của vợ mà tôi không khỏi run lên. Nhìn rõ ràng chồng đang ân ái với ôsin trong nhà tắm, cô ấy vẫn có thể thản nhiên quay đi!

Hôm sau vợ tôi về thu dọn đồ đạc, để lại lá đơn ly hôn. Quả nhiên cũng từ hôm ấy sếp thay đổi thái độ với tôi một trời một vực, không còn cất nhắc trọng dụng, thậm chí còn dìm tôi trước mặt các sếp tổng. Bỏ đi thì tôi không cam lòng vì mình bỏ rất nhiều công sức gây dựng ở công ty này. Môi trường ở đây rất tốt, nơi khác khó mà bằng được.

Lúc này tôi mới cay đắng nhận ra phụ nữ thâm sâu và ác độc đến mức nào khi đã hết tình. Tôi không dám làm gì cô ấy cả, thậm chí còn phải chấp nhận ly hôn vì cô ấy đã nắm được các bằng chứng ngoại tình của tôi rồi! 

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