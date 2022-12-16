Lúc ấy có mặt anh bạn thân của chồng tôi. Anh ra ngoài động viên tôi, sau đó có buột miệng nói: "Thôi, em cố gắng lên. Hưng nó cũng sống lỗi với em nhiều, em không phải quá đau buồn vì nó như vậy".

Tôi không muốn mang tiếng là người bạc tình bạc nghĩa, nhất là trong lúc chồng nguy nan. Vợ chồng sống với nhau 5 năm trời, tôi chưa bao giờ giấu anh bất kỳ điều gì. Vậy mà chồng tôi lại nỡ lừa dối vợ một chuyện động trời. Lấy chồng đã mấy năm nhưng tôi vẫn chưa có thai. Khi đi khám, bác sĩ nói sức khỏe cả hai hoàn toàn bình thường. Vậy là mấy năm nay, chúng tôi mua đủ loại thuốc bổ để uống.

Chồng tôi rất thích trẻ con, nhưng anh bảo chuyện con cái không thể cưỡng cầu, chỉ cần là con chung của chúng tôi thì bao lâu anh cũng đợi. Nghe những lời đó, làm gì có người phụ nữ nào không động lòng? Tuần trước, chồng tôi được chẩn đoán bị ung thư vòm họng. Đối với tôi, đây là một cú sốc vô cùng lớn. Hôm nhận kết quả, tôi ngồi ngoài băng ghế khóc. Lúc ấy có mặt anh bạn thân của chồng tôi. Anh ra ngoài động viên tôi, sau đó có buột miệng nói: "Thôi, em cố gắng lên. Huy nó cũng sống lỗi với em nhiều, em không phải quá đau buồn vì nó như vậy".

Ảnh minh họa: Internet Tôi có chút giật mình khi anh nói vậy nên đã hỏi lại, nhưng anh lúng túng và chào ra về ngay sau đó. Nghĩ chồng có chuyện giấu mình, tôi bắt đầu điều tra mọi chuyện. Trước đây tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại chồng nên không biết anh có một chiếc điện thoại bí mật. Điều kinh khủng hơn là sau khi kiểm tra, tôi mới biết chồng mình đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Họ thậm chí còn có con riêng với nhau. Cuối tuần nào chồng tôi cũng đi công tác, thì ra là đến sống cùng với mẹ con họ. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tôi phải đối mặt với quá nhiều chuyện. Còn chồng tôi, anh vẫn diễn vai diễn đáng thương tội nghiệp khi mắc phải bệnh hiểm nghèo. Tôi không biết rốt cuộc nguyên nhân có xuất phát từ phía mình hay không, nhưng việc chồng ngoại tình thì không thể nào chấp nhận được. Bây giờ tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và im lặng, không nói cho gia đình biết, chỉ là càng nghĩ càng thấy ấm ức. Cuối cùng, tôi hết lòng vì chồng, còn anh thì ra ngoài có con riêng nhưng vẫn sống một cách giả tạo. Đã có lúc tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Sợ mọi người trách cứ, cho rằng tôi bỏ chồng khi anh bệnh tật.

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