Lén bỏ túi bao cao su vào vali người yêu đi công tác, không ngờ ngày trở về cô sững sờ khi nghe anh tiết lộ điều hối hận cả đời

Gần 2 năm sau đó thì tôi quen và yêu Hảo. Thấy anh là người hiền lành, tử tế, công ăn việc làm lại ổn định nên tôi cũng thấy ưng ý.

Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu của bạn bè. Thực ra trước khi đến với nhau, tôi đã từng có một mối tình khá sâu đậm với người đầu tiên, nhưng chúng tôi hay cãi vã lẫn nhau, cuối cùng thì chia tay.

Dù vậy, dự định tổ chức đám cưới của chúng tôi vẫn được tiến hành, tôi và anh đã sắm sửa, chuẩn bị đâu vào đấy. Còn gần 1 tháng nữa thì tổ chức thì đột nhiên anh phải đi công tác. Anh bảo dự án này anh theo từ đầu nên muốn làm dứt điểm trước khi nghỉ cưới. Trong chuyến đi hôm đấy cũng có chị người yêu cũ của anh.

Yêu nhau một thời gian, về gia đình ra mắt, bố mẹ cũng vun vào, giục chúng tôi nhanh tổ chức. Thời điểm đó, tôi yêu Hảo thật lòng, toàn tâm toàn ý. Nhưng sau một lần trò chuyện, tôi phát hiện ra một chuyện, ngày xưa anh từng yêu một người trong công ty, chị ta hiện vẫn đang làm cùng anh. Thật sự từ lúc biết chuyện, tôi thấy ghen tuông và khó chịu trong lòng. Tình cũ không rủ cũng đến, hai người lại làm cùng nhau, thật không biết đường nào mà lần.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật không muốn anh đi, nhưng không cớ nào khác vì anh đã nói như thế rồi. Tôi suy đoán, bực bội, cả công ty bao nhiêu người, sao chỉ có người đó đi. Hay là cái cớ để đưa nhau đi chơi bời. Trước ngày Hảo đi, tôi đánh tiếng sang chơi, chuẩn bị đồ, nhưng trong lúc xếp quần áo, tôi đã lén bỏ vào đấy hộp bao cao su để thử chồng.

Thời gian mấy ngày đi công tác, hôm này Hảo cũng gọi về, nhưng tôi vẫn bất an, ai mà biết lúc tắt máy đi thì anh sẽ làm gì chứ. Lòng tôi cứ nóng lửa đốt...

6 ngày sau anh về, tôi hào hứng sang gặp anh. Nhớ anh một phần, phần vì tôi cũng muốn biết anh có làm gì đến hộp bao cao su tôi giấu hay không. Ai ngờ tôi thấy thái độ anh vẫn thế, chẳng có gì ngờ vực cả. Lúc tôi dọn đồ từ vali ra, tìm hết mọi ngóc ngách, ngăn kéo cũng không thấy có.

Tôi cố trấn tĩnh, nhưng nước mắt đã ứa ra. Lúc Hảo lên, tôi hỏi anh:

- Anh có làm gì có lỗi với em không? Anh nói thật đi?

- Làm gì, em làm sao thế?

- Đừng có chối, thế hộp bao cao su tôi để vào đây đâu? Anh dùng rồi chứ gì? Công tác cái gì, có mà viện có đi để ngủ với cô ta thì có...

Tôi chưa dứt lời, Hảo cắt ngang:

- À, thì ra là em bỏ hộp đấy vào à, anh tưởng là anh bạn cùng phòng trêu, đến một cái lúc lấy đồ, thấy là anh vứt đi rồi. Hóa ra là chủ ý của em sao?

- Anh đừng chối nữa, bao nhiêu người không đi, tại sao chỉ có anh với chị ta, hai người từng yêu nhau, đừng tưởng tôi không biết! Mà anh xem điện thoại đi, cô ta vừa nhắn tin đấy, tình cảm quá nhỉ?

Hảo nhìn tôi trân trối, anh không nói một lời nào. Mấy phút sau anh mới nói:

- Em không tin tưởng anh, đến giờ phút này em vẫn luôn nghi ngờ anh, em làm vậy em có thoải mái không? Thôi nếu không tin được nhau thì nên chám dứt, đừng khiến đôi bên đau khổ.

Hảo bảo tôi có thể về, hoặc ở lại ăn cơm cùng bố mẹ anh, còn anh muốn ra ngoài. Anh lững thững bước đi, bỏ lại tôi ngồi đó đờ đẫn nhìn theo. Tôi muốn gọi anh quay lại, anh đã nói câu ấy có nghĩa là không còn muốn tiếp tục nữa. Một phút bốc đồng suy nghĩ không thấu đáo tôi đã đánh mất hạnh phúc đời mình.

Mấy ngày nay, tôi khổ tâm lắm, đám cưới thì sắp đến mà Hảo chưa có dấu hiệu tha thứ, tôi nên làm gì đây?